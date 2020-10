POČELA PRISILNA NAPLATA DUŽNICIMA, IZ FINE PORUČUJU: ‘Prvi dan ovrha smo više ljudi deblokirali nego blokirali’

Javni bilježnici će također točan broj ovrha koje su postale pravomoćne znati za nekoliko dana

Moratorij na ovrhe koji je trajao ček šest mjeseci kao pomoći građanima i gospodarstvu zbog epidemije izazvane koronavirusom je istekao te je počeo prvi od tri vala prisilne naplate dugova hrvatskih građana.

Predsjednik Uprave Fine Dražen Čović za HRT je otkrio kako su prvi dan od isteka u Fini više ljudi deblokirali nego blokirali.

“Dakle, ljudi su kroz ovaj period kumulirali neka sredstva dok je bio moratorij i sa tim sredstvima je vrlo vjerojatno plaćen dio tih dugovanja”, kazao je Čović. Isto tako napominje da su svi vjerovnici došli na isto mjesto gdje su bili prije, a u međuvremenu su pristigle nove ovrhe koje će, kako je objasnio, obrađivati redoslijedom kojim su došle u Finu.

Za vrijeme moratorija Fina je zaprimila čak 217.000 ovrha, a Čović je naveo i da je velik broj ljudi blokiran zbog relativno malo novca: “109.000 ljudi blokirano je ispod 10.000 kuna”.

‘Povijesni rekord’

I Vinka Ilak, savjetnica uprave u Fini kaže kako su ovrhe naišle na plodno tlo: tvrdi da novca na računima ima više nego ikad, piše Večernji list.

“Jutros u 10 sati imali smo povijesno najveći iznos priljeva na račun. U podne smo imali za duplo premašen povijesni rekord, u dva sata za 300 posto. To znači da na računima građana ima dovoljno sredstava. Sutra ćemo vidjeti, kad bude završen obračun, kakvo je stanje, ali smo optimistični – to znači da bi mogao biti povećan broj deblokiranih građana”, tvrdi Ilak, koja unatoč tome upozorava da se može očekivati privremeno povećanje broja blokiranih, no dugoročno čak i pad te brojke u odnosu na ožujak.

Javni bilježnici će također točan broj ovrha koje su postale pravomoćne znati za nekoliko dana, a dugovi se uglavnom odnose na neplaćene komunalije; struju, plin i vodu te telekomunikacijske usluge.

Isto tako valja napomenuti kako je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica poručio kako su u hitnu proceduru puštene izmjene Ovršnog zakona prema kojima deložacije neće biti moguće u razdoblju od 1. studenoga do 1. travnja te se uvodi se obveza obavještavanja dužnika o dugu te donekle smanjuju troškovi.