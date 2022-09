Nešto više od 460 tisuća učenika osnovnih i srednjih škola sjest će danas u školske klupe i to bez posebnih epidemioloških mjera koje su obilježile protekle dvije godine. Po podacima Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO), u školskoj godini 2022./2023. osnovnu školu pohađat će oko 310.000 učenika, od kojih je nešto manje od 36.000 prvašića, dok će ih u srednjim školama biti ukupno 154.400.

Za razliku od protekle dvije godine, ove nastava u svim školama počinje bez posebnih epidemioloških mjera.

Niz promjena, naročito za maturante

Nova školska godina učenicima donosi i neke promjene. Za maturante je najveća promjena u polaganju hrvatskoga jezika, za koji će od sada ispit biti jedinstven, odnosno na jednoj razini, a esej će ponovno biti uvjet prolaznosti na tom ispitu. Osim toga, svi ispiti Državne mature sada će se polagati po novim predmetnim kurikulumima, s obzirom na to da je ove godine završen četverogodišnji ciklus njihova uvođenja.

Svi će osmaši pisati nacionalne ispite iz osam predmeta – hrvatskoga, matematike, biologije, fizike, kemije, prvog stranog jezika, geografije i povijesti. Nacionalne ispite, kao pilot projekt, pisat će i učenici petih razreda 81 škole i to iz hrvatskog, matematike te prirode i društva.

Srednjoškolci Grada Zagreba, Primorsko-goranske i Krapinsko-zagorske županije fakultativno će moći izabrati predmet Škola i zajednica, a u 30 zagrebačkih osnovnih i srednjih škola u prvom polugodištu počet će se provoditi pilot program izvannastavne aktivnosti Zajednica aktivnih građana.

Prvi praznici već 31. listopada

Pomoćnici u nastavi osigurani su za gotovo 4,5 tisuće učenika s teškoćama u razvoju u 1003 osnovne i srednje škole, a iz MZO očekuju da će broj biti i veći, s obzirom na to da zahtjevi kontinuirano pristižu.

Na prve praznike učenici će ići 31. listopada, kada počinje jesenski odmor, s kojega se na nastavu vraćaju 2. studenoga. Prvi dio zimskoga odmora počinje 27. prosinca i traje do 5. siječnja, a drugi dio zimskoga odmora traje od 20. do 24. veljače. Proljetni odmor bit će od 6. do 14. travnja. Nastavna godina završava 21. lipnja, a za učenike završnih razreda srednjih škola 26. svibnja.