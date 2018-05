POČELA JE NORIJADA: Maturanti skaču na glavu u Manduševac, Hitna intervernirala već 15 puta

Zadnji je dan škole za učenike završnih razreda srednje škole, počeli su sa slavljem

Dio maturanata već je na Trgu bana Jelačića, tradicionalno se posipavaju brašnom. Mnogi od njih sa sobom su donijeli alkohol. Hitna je intervenirala već 15 puta zbog prekomjerne konzumacije alkohola. Neki od maturanata skakali su na glavu u fontanu Manduševac, javlja Večernji.

Maturanti krenuli prema Bundeku

Točno u podne maturanti su krenuli prema Bundeku gdje ih očekuje prirodni program.

Na ovogodišnjem Danu zagrebačkih maturanata, popularnoj Norijadi, policija očekuje oko 6.000 učenika završnih razreda srednjih škola koji su se o 10 sati počeli okupljati na središnjem gradskom trgu, nakon čega će u povorci od 12 do 13 sati prošetati do Bundeka pa će dio gradskih prometnica u to vrijeme biti zatvoren.

Zbog prolaska maturantske kolone za promet će u potpunosti biti zatvorena trasa njihova kretanja od Trga bana Jelačića, preko Praške, Zrinjevca, Strossmayerovog i Tomislavovog trga, Mihanovićeve, Miramarske, Ulice grada Vukovara i Hrvatske bratske zajednice, Mosta slobode, Ulice Damira Tomljanovića Gavrana do ulaza u park Bundek.

Neke ulice bit će kompletno zatvorene

“Prije i za vrijeme prolaska kolone pješaka, promet će navedenim ulicama biti u potpunosti zatvoren, a na prilaznim pravcima otežan”, izvijestila je u ponedjeljak zagrebačka policija.

Tramvajski promet će od oko 11.30 sati do oko 12.30 sati biti obustavljen preko Trga bana Josipa Jelačića i odvijat će se obilazno prema organizaciji ZET-a.

Autobusni promet s terminala Pothodnik će, od oko 12 sati do oko 13 sati s redovnih linija, biti preusmjeren na Ulicu grada Vukovara i Držićevu aveniju i dalje redovnom trasom.

Obilazni pravci

Obilazni pravci za vrijeme zabrane prometa u pravcu istok – zapad su: Slavonska avenija, Zagrebačka avenija te Avenija Dubrovnik, a u pravcu sjever – jug: Držićeva avenija, Šubićeva ulica, Jadranski most, Savska cesta te Jadranski most, Selska cesta.

Građanima, putnicima i vozačima policija preporučuje da u vrijeme Norijade izbjegavaju odlazak prema centru Zagreba te prometnice kojima će se kretati velik broj pješaka.