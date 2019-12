POČELA NADOKNADA IZGUBLJENIH NASTAVNIH DANA; NEKI SU U SUBOTU MORALI U ŠKOLU: ‘Naporno je. Pada moral i nama i nastavnicima’

Škole su dužne što prije donijeti plan nadoknade, a preporuka Ministarstva obrazovanja je da zimski praznici traju barem dva tjedna, od 24. prosinca 2019. do 6. siječnja iduće godine, a proljetni praznici od 10. do 13. travnja 2020. godine. Neke škole u subotu su nadoknađivale izgubljene nastavne dane

Najdulji štrajk u školama je okončan i osnovne i srednje škole u Hrvatskoj “love ritam” kako bi nadoknadile izgubljene nastavne dane. Za neke učenike ova je subota bila radna, odnosno nastavna. Jedna od tih škola bila je Srednja škola Tina Ujevića u Kutini.

“Da je naporno, jest. Pogotovo s obzirom na to da sam ja putnik pa doputovati do tu i natrag je malo naporno. Još se poklopilo s jednim izletom koji smo imali jučer popodne. Oko jedan sam došao doma. Mislim da ovo spušta moral i nama i nastavnicima”, kazao je za RTL Danas kutinski srednjoškolac Dominik Žatečki. S druge strane, učeik iste škole Filip Hrmo kaže: “S obzirom na to da nismo dolazili u školu naša je odgovornost to nadoknaditi. Mislim da je to skroz u redu, a da ne nadoknađujemo bili bismo zakinuti za to gradivo.”

‘Nikako da uhvatimo ritam’

No, zbog priprema za maturu neki učenici u subotu nisu došli na nastavu. Profesori kažu da će propušteno lako nadoknaditi, ali ipak ih zabrinjavaju drugi problemi.

“Nikako da uhvatimo ritam. Ključno je da se uhvati ritam, da učenici uhvate ritam i mi skupa s njima jer ovi prekidi nam uzrokuju prekide gradiva i ustvari učenje vam je isto kao trening – čim ne trenirate, imamo problem”, kaže profesor Srednje škole Tina Ujevića u Kutini Damir Petravić.

Kutinska srednja škola morat će, kao i većina drugih, nadoknaditi 16 dana nastave.

“Kad iskoristimo 23.12., Veliki četvrtak, produljenje nastavne godine za maturante za 5 dana i produljenje nastavne godine do 29. lipnja za sve ostale razrede, tada nam nedostaje jedan nastavni dan za sve razrede i 4 nastavna dana za maturante, tako da ćemo te dane nadoknaditi subotom”, kazao je za RTL ravnatelj kutinske srednje škole Saša Sambolek.

Učenike čekaju i još tri radne subote

Škole su dužne što prije donijeti plan nadoknade, a preporuka Ministarstva obrazovanja je da zimski praznici traju barem dva tjedna, od 24. prosinca 2019. do 6. siječnja iduće godine, a proljetni praznici od 10. do 13. travnja 2020. godine. Ekonomska škola u Sisku ove je subote radila u dvije smjene, a skratit će praznike u veljači.

“Planiramo smanjiti odmor učenika u veljači, znači za pet dana, tu ćemo dobiti još pet dana i produžit ćemo godinu za pet dana”, kaže Vanja Ličina, stručni suradnik u toj školi.

Učenike ondje čekaju još tri radne subote, a većini je to neobično.

“Nama je bilo neobično doći subotom u školu. Nadoknadit ćemo to što bolje možemo i nadamo se da ćemo to nadoknaditi u što skorijem vremenu”, kazal je Viktorija Nikolić, učenica sisačke Ekonomske škole.

Neobično je i njezinoj kolegici Lani Požgaj koja je za RTL kazala: “Nismo se nadali da ćemo imati nadoknadu subotom, mislili smo samo da će se produžiti školska godina.”

Nastavu neće nadoknađivati 70 škola koje nisu bile u štrajku., ali većina učenika, osim maturanata, u školama će, umjesto do 17. lipnja, ostati najkasnije do 26. lipnja.

