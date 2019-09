POČELA JE ‘ŠKOLA ZA ŽIVOT’, ALI ŠTO TO U PRAKSI ZNAČI ZA UČENIKE? Evo što se sve mijenja i kako će ih ocijenjivati

Velike promjene bit će i u ocjenjivanju. Bit će više opisnih ocjena, pa prosjek od 4,4 može postati odličan. Novost su i međupredmetne teme. Učenici će tako učiti o poduzetništvu, građanskom odgoju, održivom razvoju

Počela je ‘Škola za život’, a RTL je provjerio što to u praksi znači. Tako će, primjerice, umjesto suhoparnih zadataka o razlomcima, djeca u školama kroz igricu dijeliti pizzu.

“Ovdje imamo iste zadatke koje vi imate u knjizi samo se rješavaju na drugačiji način. Primjerice ako želimo učenicima pojašnjavati pojam razlomka koliki je dio nečega. Ovdje pitaju da pokrijemo jednu četvrtinu pizze nadjevom. Uzmem nadjev i kažem gotovo”, rekla je Lidija Kralj, pomoćnica ministrice znanosti i obrazovanja.

Prvi dan škole poseban je za svakog prvašića, a upravo će oni učiti drukčije nego sve generacije dosad. S razumijevanjem, ne napamet.

Pisana slova tek na početku drugog razreda?

“U prvom razredu je ostavljen prostor za dovoljno uvježbavanje čitanja. Negdje se predviđa da će se sva slova naučiti u prvom razredu po svim dokumentima do veljače, ožujka. Ovisi o djeci. I nakon toga predstoji tri mjeseca svakodnevnog čitanja po 15 minuta”, ističe Sanja Polak, mentorica za provedbu kurikularne reforme. To znači da će pisana slova učiti tek na početku drugog razreda. A kroz prirodu i društvo pa sve do biologije trebali bi postati istraživači jer će ih se poticati na samostalno istraživanje umjesto prepisivanja s ploče.

“Sada imate različite digitalne alate koji vam omogućuju da vidite cijeli sustav organa iz različite perspektive. S različitih strana okrećete, vrtite, gledate kako je koji organ položen”, rekla je Helena Valečić, mentorica za provedbu kurikularne reforme.

Na glazbenom će uz klasičnu glazbu moći učiti i o suvremenoj, filmskoj, ali i biti autori vlastite glazbe. Na likovnom će uz kolaže i plastelin moći slagati i animacije. I zastarjela informatika osvježena je novim zadacima na računalu.

“Ovdje imamo zadan zadatak i ovdje imamo naredbe kojima pomičemo krnjaču. Ja mogu stavljati naredbe i vidjeti što se događa i dobiti povratnu informaciju i onda dodati još nešto”, ističe Lidija Kralj, pomoćnica ministrice znanosti i obrazovanja.

Velike promjene bit će i u ocjenjivanju. Bit će više opisnih ocjena, pa prosjek od 4,4 može postati odličan. Novost su i međupredmetne teme. Učenici će tako učiti o poduzetništvu, građanskom odgoju, održivom razvoju.

A gdje su tableti?

Nekada su učenici svoje gradivo kredama zapisivali upravo na drvene pločice. Napretkom tehnologije zamijenile su ih bilježnice. Danas ponovni povratak nešto pametnijih pločica – tableta i to u školi za život. Oni su trebali biti na školskim klupama, ali s početkom godine još nisu stigli. Tako je prva lekcija u Školi za život bila da on nije onakav kakvim se nekad predstavlja. Lani je izgovor bio da tableti nisu došli zbog tajfuna, a sada kasne zbog zakona o javnoj nabavi, javlja RTL.

“Sada očekujemo u drugoj polovini mjeseca da dođe dodatna oprema za nastavnike gdje to nedostaje i onda do kraja ove školske godine isporuka i opreme još za učenike”, govori Blaženka Divjak, ministrica znanosti, obrazovanja i sporta.

“Ministrica je zapovjedno odgovorna za sve što se u školama događa i za svaki od ovih propusta, bez obzira što ona sigurno nije bila izravno involvirana ona bi trebala podnijeti odgovornost”, jasno će Željko Stipić, predsjednik sindikata Preporod.