POČELA ISTRAGA PORATNE OBNOVE KUĆA NA BANIJI: Pod povećalom DORH-a su tvrtke koje su izvodile radove; oglasio se i Dumbović

‘Oni (istražitelji) su samo prošli da vide koja je kuća oštećena i koliko. Pitali su ljude koje su firme radile, jer je u ovome nizu kod mene radila sve jedna firma. Sve su to kuće koje u rušenje idu’, kaže Tomislav Stanić iz sela Strašnik

Kako doznaje RTL, DORH-ovi istražitelji na terenu su na Baniji gdje provjeravaju kako se provodila tamošnja obnova obiteljskih kuća nakon Domovinskog rata, a koja se nakon nedavnog razornog potresa pokazala spornom.

Naime, mnoge kuće, iako obnovljene prije dvadesetak godina, potres je teško oštetio ili urušio pa se s pravom postavlja pitanje o tome kako je izvedena obnova. Sve, naime, ukazuje na moguću aferu golemih razmjera.

PLENKOVIĆ: ‘Treba ispitati zašto su neke kuće nakon rata neadekvatno obnovljene’

‘Krive Žinića, a nije se on mogao popeti na svaki krov’

Istražitelji DORH-a već su kontaktirali s nekim vlasnicima onomad obnovljenih, a sada oštećenih ili uništenih kuća.

“Oni su samo prošli da vide koja je kuća oštećena i koliko. Pitali su ljude koje su firme radile, jer je u ovome nizu kod mene radila sve jedna firma. Sve su to kuće koje u rušenje idu”, kazao je za RTL Tomislav Stanić iz sela Strašnik kod kojeg su se istražitelji kratko zadržali.

“Tu su odgovorni i izvođač radova i tko je nadgledao to. Tu su ljudi, neću o imenima pričati. Sada u Petrinji radi čovjek ponovno u privredi, koji je nadgledao te naše radove, tako da su ti ljudi odgovorni”, dodao je ovaj Strašničanin.

“Nije odgovoran onaj gore iz politike, pa nije on na svakoj kući mogao sjediti i gledati što se radi. Oni krive Žinića (sisačko-moslavačkog župana, nap.a.), ali on je dolazio u selo tjedno dva-tri puta, pa nije se mogao popeti na svaki krov. Mislim, to su gluposti”, zaključio je Stanić.

ŽINIĆ TVRDI: ‘Nijedna kuća izgrađena tijekom 90-ih se nije srušila u potresu. Među njima ima crvenih naljepnica, ali…’

Gradonačelnik Petrinje: ‘Dobro je da su istražitelji ovdje’

O početku DORH-ove istrage poratne obnove kuća na Baniji za RTL Danas govorio je i gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović kazavši kako nije imao kontakte s istražiteljima.

“Dobro je da su istražitelji ovdje. To je pitanje svih pitanja ljudima kojima je već jednom bio uništen život i koji su prošli Domovinski rat. Strašnik i okolna mjesta su bili razoreni i spaljeni u ratu. Sve je bilo razoreno”, kazao je Dumbović dodajući da gradovi nemaju dokumentaciju nego da je ima resorno ministarstvo.

“Normalno da je prošlo puno godina, i normalno da netko tko je predvidio gradnju na način da radi obnovu na starim temeljima koji su možda bili iz 1900. i neke i to nije dobro”, kazao je Dumbović.

GRADONAČELNIK PETRINJE NAKON NOVOG POTRESA: ‘Opet se rasula šuta i cigla, ovo postaje izluđujuće’; oglasio se i Medved

‘Da je jučer potres bio po danu štete bi bile puno veće’

Dumbović je kazao kako strogo središte Petrinje ne bi trebalo biti otvoreno za šetnju i prolaznike.

“Da je jučer bio potres u neko drugo doba dana, po danu, štete bi bile puno veće. Potres nas nije napustio. On je prisutan, bio je i maloprije, a ti potresi nisu slabi. Oni potresaju ono što je ostalo”, rekao je.

“Moramo pronaći adekvatno rješenje, ali ne da se ljude tjera na ono što im nije prihvatljivo, jer dom je dom”, rekao je.