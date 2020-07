POČELA FINANCIJSKA PROCJENA ŠTETA NA STRADALIM OBJEKTIMA, BANDIĆ PORUČIO: ‘Pustimo profesionalcima da odrade posao’

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić obišao je danas kuću u Mrzljak ulici 17 u naselju Markuševec, koja je u brzom pregledu statičara dobila ‘žutu’ naljepnicu, a sada u toj kući detaljnu, financijsku procjenu šteta rade dvoje stručnjaka

U zagrebačkom Markuševcu gdje je 22. ožujka bio epicentar potresa, počela je financijska procjena šteta na stradalim objektima, u petak je jednu od kuća obišao gradonačelnik Bandić i rekao da će se u gradu procjenjivati 30.500 objekata, nakon čega će se znati točan iznos šteta.

Grad Zagreb je putem Javnog poziva za prijavu šteta na imovini nakon proglašenja prirodne nepogode uzrokovane snažnim potresom zaprimio 30.500 prijava građana.

Nakon raspisanog Javnog poziva za sastavljanje popisa stručnih osoba za procjenu šteta, angažirao je 123 stručnjaka građevinske i arhitektonske struke koji će napraviti konačnu procjenu štete.

“Prošlo je 100 dana od potresa, zakona kao što znate nema, ali to nas ne oslobađa odgovornosti da radimo ono što možemo dok se zakon ne donese”, istaknuo je Bandić.

Podsjetio je da su završeni brzi pregledi za statiku objekata stradalih u potresu te je pregledano gotovo 26.000 objekata koji su označeni crvenim, žutim i zelenim naljepnicama.

Istaknuo je da se za financijsku procjenu šteta prijavilo ukupno 30.500 ljudi, obitelji, te je Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša raspisao javni poziv na koji se javilo 154 inženjera, statičara i arhitekata, a uvjete je ispunilo njih 123.

Bandić kaže da će ta detaljna, financijska procjena šteta na objektima trajati najmanje dva – tri mjeseca te dok god stručnjaci ne završe procjene na svih tih 30.500 objekata, neće stati. Na svakom objektu procjenu rade dvoje stručnjaka.

‘Ja sam se fotelje nauživao’

Zahvalio je ljudima čiji su domovi stradali u potresu na strpljenju te inženjerima i statičarima koji su odradili brzi pregled te onima koji će sada izvršiti detaljni pregled procjene šteta.

“Ove sve procjene i nebuloze koje su ljudi iznosili iz rukava, to je bila slobodna procjena, a procjenu pravu ćemo znati kad ljudi završe svoj posao. Pustimo profesionalcima neka odrade svoj posao”, poručio je Bandić.

Na pitanje novinara zašto dosadašnje procjene naziva “nebulozama” kada znamo da su ih radili stručnjaci, Bandić kaže da su to “tri puta nebuloze” jer nitko nije pregledao 30.500 objekata.

Objasnio je da je to dosad bila okvirna, slobodna procjena, “umjetnički dojam”, a za stvarnu procjenu plaćeni su stručnjaci da ju rade od kuće do kuće, od sobe do sobe.

“Ljudi jedva čekaju da im procjenimo kuću i da se donese zakon i da pomognemo ljudima da obnove svoj objekat. To je suština cijele priče”, kaže Bandić.

Nije htio odgovarati na pitanja o izbornoj kampanji, već je samo poručio da on “ne trči za mandatima i foteljama”.

“Ja sam se fotelje nauživao iako bi je mogao iznajmiti, i mandata o kojima oni mogu samo sanjati – šest”, poručio je oponentima.

Bandić je naglasio da je u Hrvatskoj najjači “hrvatski jal”, to je nepobjedivo, ali on to, kaže, može pobijediti.