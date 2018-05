POBUNJENICI, OLABAVITE MALO: Je li Ustavni sud odlukom o Agrokoru poslao signal jednoj drugoj instituciji koja se otela kontroli

Sudac Mislav Kolakušić, konzultant Drago Munjiza i bivši ministar pravosuđa Orsat Miljenić govore za Net.hr

Iz Francka, jednog od najjačih, “pobunjenih”, vjerovnika u Agrokoru, dan uoči odluke Ustavnog suda o ustavnosti lex Agrokora stiglo je još jedno priopćenje u kojem naglašavaju da “izvanredna uprava Agrokora ignorira odluke i rješenja Trgovačkog suda i Visokog trgovačkog suda, kao i argumente onih koji ne žele raditi po diktatu nekolicine vjerovnika”.

Izvanredna uprava Agrokora, predvođena Fabrisom Peruškom objavila je prije nekoliko dana naime da “interpretacije nekih vjerovnika prema kojima nagodbu među vjerovnicima Agrokora neće biti moguće postići u zakonom propisanom roku nisu utemeljene u činjenicama”. Martina Dalić, potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, autorica lex Agrokor i političarka čija daljnja karijera nesumnjivo ovisi najviše o uspješnosti rješavanja slučaja Agrokor, i dalje izjavljuje da će nagodbe biti i da je ove “poteškoće” neće osujetiti.

Iz Francka napominju da nisu jedini, kažu kako su uvidom u spis Trgovačkog suda u Zagrebu ustanovili da je i Agrolaguna d.d., jedno od društava pod izvanrednom upravom, zatražila od Suda da naloži izvanrednom povjereniku dostavu “procjene vrijednosti dužnika i povezanih i ovisnih društava”.



Sudar titana: Frank vs Vlada

“I iz same izjave izvanredne uprave očito je da zbog prekratkog roka nema realne mogućnosti za formiranje vjerovničkog vijeća kao legitimnog i reprezentativnog tijela vjerovnika te da postoji namjera da se privremeno vjerovničko vijeće nezakonito iskoristi za nametanje nagodbe po volji nekolicine vjerovnika”, tvrde u priopćenju Francka.

S jedne strane, dakle, Franck, jaka hrvatska kompanija, pobunjeni vjerovnik u slučaju Agrokor, a s druge strane vrh hrvatske Vlade, potpredsjednica Vlade osobno, i izvanredna uprava koja treba dokazati učinkovitost jednog od ključnih projekata Plenkovićevog mandata, lexa Agrokor. Rješenje je prebačeno u sivu hrvatsku zonu, u splet politike i pravosuđa.

Trgovački sud se oteo kontroli

Trgovački sud koji je prvih mjeseci glatko potvrđivao sve poteze izvanredne uprave kao da se oteo “kontroli”. Izvor Net.hr-a iz pravosudnih krugova potvrđuje da se upravo na Trgovačkom sudu počelo mijenjati raspoloženje nakon što su postupci prvog povjerenika, Ante Ramljaka, posebno angažman Texo Managmenta, izazvali val nezadovoljstva u javnosti, ali i njegovu hitnu smjenu. Nakon toga dio sudaca Trgovačkog suda zauzima stanovište da je neprimjereno “propuštati bilo što”.

“U tom kontekstu treba promatrati i odluku Ustavnog suda oko ustavnosti lex Agrokora. Zašto se Ustavni sud oglasio baš sada, a ne recimo prije odluke o izručenju Ivice Todorića? Ovaj potez Ustavnog suda upravo u ovom trenutku treba promatrati kao poruku i pravosuđu i široj javnosti: lex Agrokor je ok, nemojte otežavati!”, smatra sugovornik Net.hr s dugogodišnjim iskustvom u pravosuđu.

Je li odluka Ustavnog suda signal?

Mislav Kolakušić, sudac Trgovačkog suda u Zagrebu pak jednostavno odgovara da sudske odluke na koje se poziva Franck ne sprečavaju nagodbu – ako su se vjerovnici dogovorili. No, još ne znamo jesu li se dogovorili i koliko je izgledno da se dogovore. On osobito značajnim smatra upozorenje Visokog trgovačkog suda da u procesu još nema “predstavnika vjerovnika” i da je važno formirati stalno vjerovničko vijeće.

Na pitanje može li se odluka Ustavnog suda smatrati svojevrsnim signalom onima koji oklijevaju ili usporavaju proces u Agrokoru, Kolakušić odgovara: “Možda. Ustavni sud jest svojevrsno političko tijelo.” Kolakušić na dvojbe može li privremeno vjerovničko vijeće donijeti nacrt nagodbe odgovara s – može. No, isto tako dodaje: “To bi bilo nakaradno i nadam se da se to neće niti pokušavati.”

‘Nagodba je manje izvjesna nego što je bila’

Orsat Miljenić, bivši ministar pravosuđa, upitan za “procjenu” jesu li odluke sudova presudna prepreka sklapanju nagodbe, ograđuje se da nema dovoljno podataka da bi mogao detaljnije komentirati, ali daje jednu načelnu ocjenu: “U svakom slučaju, prema javno dostupnim podacima, nagodba se čini manje izvjesnom nego prije mjesec dana kada je Vlada, očito prerano, objavila da je nagodba postignuta. Ipak, s obzirom na važnost koju ima za hrvatsko gospodarstvo i radnja mjesta, nadam se da će nagodba biti postignuta u zakonskom roku.”

Drago Munjiza, ekonomist, konzultant, bivši direktor u Konzumu, smatra da će unatoč svim Franckovim protestima nagodba biti provedena. “Previše je vrlo bitnih procesa s utjecajnim stakeholderima koji žele da dođe do nagodbe. Do nje će doći, pojednostavljeno rečeno, milom ili silom.” No, on smatra da proces nipošto neće biti jednostavan, da nagodba neće proći jednoglasno, bez tužbi.

Munjiza upozorava da je sada javnost fokusirana na proces donošenja nagodbe, a da nagodba, zapravo znači tek početak. “Sama nagodba sigurno neće biti pravedna prema svima, ili prema svima približno.”