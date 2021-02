POBUNA U VARAŽDINU: Ljudi stali pred kamione zbog rušenja drveća, pogledajte snimku: ‘Nisam ja tvoja budala…’

U Trakošćanskoj ulici u Varaždinu počela je prava pobuna zbog rušenja breza

Prije nekoliko dana započeli su radovi na izgradnji parkirališta u Trakošćanskoj ulici u Varaždinu. Građani tvrde kako je to dio to plana povećanja broja parkirnih mjesta u tom dijelom grada te kako je odlučeno je da će se manjak nadoknaditi radovima u Trakošćanskoj, koji uključuju i rušenje 45 godina starih breza. Iz Grada poručuju kako ruše breze kao drveće koje uzrokuje alergije

To se nije svidjelo dijelu stanara, uglavnom umirovljenika, koji su u petak ujutro izašli pred bagere, nastojeći spriječiti radnike da sruše ta stabla. Na videu kojeg objavljujemo, može se čudi i prepirka s predstavnikom izvođača radova. “Ma nisam ja tvoja budala…”, čuje se u žestokoj raspravi na videu. Kaže to gospodin za kojeg se čini da je izvođač radova i govori da bi se najradije maknuo. Stanari mu na to odvraćaju: “Pa maknite se, recite da vam mi ne damo”.

Oporba već reagirala

Iako su iz Grada Varaždina još ranije poručili kako je proširenje parkiranja dogovoreno sa svim predstavnicima stanara te kako je projekt dobio sve potrebne suglasnosti, gradski SDP-ovci su još u četvrtak održali konferenciju za medije ispred svog sjedišta, koje se nalazi u neposrednoj blizini spornog gradilišta. Kandidat za gradonačelnika Neven Bosilj i kandidat za njegovog zamjenika Miroslav Marković tvrde da je “zbog pogodovanja privatnom koncesionaru gradonačelnik pokrenuo uklanjanje zelenih površina u Trakošćanskoj”, izvijestio je Varaždinski.

Nova epizoda filma ‘Grad – to sam ja’

Radove u trakošćanskoj ulici osudila je i gradska politička platforma Budimo grad, koja je u svojem priopćenju istaknula kako se u gradskoj upravi pozivaju na “alergene iz breza” i “smanjenu preglednost” te kako se zelenilo uništava zbog “izostanak bilo kakve vizije i planiranja u vođenju našeg grada” i “kratkovidne odluke o proširenju naplate parkiranja”.

Na kritike građana, oporbe, ali i političkih platformi osvrnuli su se i iz Gradske uprave. Tvrde kako su obavili razgovor sa stanarima te pribavili njihove privole, ali i sve potrebne dokumente i suglasnost Policijske uprave varaždinske kako bi mogli izgraditi parkiralište. Dodaju i kako će zbog toga srušiti svega dva stabla, ali i posaditi osam novih.

“Nije točno da Grad ruši stabla jer od preko 20 stabala na tom području srušena su samo dva koja su zaklanjala vidljivost i smetala sigurnosti prometa. Umjesto dva, bit će posađeno osam novih stabala, pet već danas, a ostatak idući tjedan. Upravo u posljednje tri godine u Varaždinu se znatno više sadi drveća i stabala, počeli su se graditi cijeli parkovi u novim stambenim naseljima i Grad itekako razmišlja o gradskom drveću. S hortikulturne i zdravstvene strane preporučuje se postupna zamjena breza kao iznimno alergenog drveća s drvećem koje nije alergeno”, poručili su iz Grada.

Dodaju kako ovi radovi nemaju nikakve veze s parkiralištem u Kratkoj ulici, te da “kao u svim gradovima, tako i u Varaždinu ima premalo parkirališnih mjesta u stambenim naseljima jer građani imaju sve više automobila po domaćinstvu, u zgradama posluju i trgovačka društva i obrti koji imaju svoje urede i kancelarije i svi imaju još i svoja službena i dostavna vozila”, tvrdeći kako “stanari Trakošćanske ulice već nekoliko godina zahtijevaju da se pronađu nova parkirališta za njihove potrebe.”