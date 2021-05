POBUNA U STRANCI UMIROVLJENIKA: ‘General Gabričević nas je nasilno ugurao u koaliciju s HDZ-om. Ponaša se kao gazda, u šoku smo, prevareni’

Razgovarali smo s predstavnicima stranke HSU u Zagrebu koji opisuju kako su im preko noći poništene liste; 17 temeljnih organizacija stranke je već predalo samostalne liste, a onda je predsjednik Veselko Gabričević nazvao Izborno povjerenstvo i naredio njihovo poništavanje

“Umirovljenici, članovi Hrvatske stranke umirovljenika u Zagrebu su prevareni i izigrani! Predsjednik Veselko Gabričević nije poštivao volju članova i na prevaru nas je ugurao u koaliciju s HDZ-om. Ponaša se autokratski, krši stranački statut, ponaša se kao da je gazda, a ne kao predsjednik stranke koji bi trebao poštivati demokratske procedure“, govore nam članovi HSU iz Zagreba koji inzistiraju na anonimnosti zbog pravnih koraka koje poduzimaju. Ako istupe pod imenima i prezimenima, prijeti im izbacivanje iz stranke i nemogućnost da legalnim putem pokušaju smijeniti predsjednika koji ih je – preveslao.

No, dokumentacija svjedoči u njihovu korist. Umirovljenici, okupljeni u jednoj od najutjecajnijih umirovljeničkih stranaka, HSU, potvrđuje nam i bivši v.d. predsjednika stranke u Zagrebu, Damir Došen, odlučili su uoči ovih lokalnih izbora ići samostalno na izbore, sa svojim listama, bez vezivanja u ikakve koalicije. Svih 17 organizacija gradskih četvrti pripremilo je vlastite liste i odlučilo se za samostalan nastup.

I iz Izbornog povjerenstva u gradu Zagrebu potvrđuju da su u roku primili kandidacijske liste za vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora „od strane osoba ovlaštenih za predaju tih lista temeljem punomoći potpisanih od strane predsjednika HSU“. No, onda je 21. travnja 2021. Izborno povjerenstvo „zaprimilo obavijest HSU potpisane po predsjednik Veselku Gabričeviću da na temelju odluke 9. sjednice Predsjedništva održane 19. travnja 2021. donosi odluku o povlačenju ovlaštenja danih predsjednicima gradskih četvrti GO HSU za predaju lista prije datuma te odluke.“

Istog dana je predsjednik HSU, Gabričević, Izbornom povjerenstvu poslao obavijest u ime HSU da „odustaju od predloženih kandidacijskih lista te mole vraćanje kandidacijskog materijala danog u obradu i brisanje iz aplikacije za unos kandidacijskih lista potpisana od strane predsjednika HSU ovlaštenog za predstavljanje i zastupanje stranke“.

Blitzkrieg: Danas nezavisni sutra u krilu HDZ

Veselko Gabričević, predsjednik HSU, umirovljeni general koji je krajem 2020. naslijedio na mjestu predsjednika dugogodišnjeg predsjednika stranke, Silvana Hrelju – sadašnjeg zastupnika u Saboru, izveo je svojevrsni Blitzkrieg: oduzeo je pravo svim gradskim ograncima stranke da formiraju liste, oduzeo je i pravo glasa gradskoj organizaciji, i sve je odluke koje se tiču lokalnih izbora donio u uskom krugu „svojeg“ predsjedništva.

Nakon već predanih samostalnih lista naredio je njihovo povlačenje i ubacivanje u koaliciju s HDZ-om. Na dan kada je Gabričević naredio povlačenje lista, HDZ je već obavijestio medije da će biti javno predstavljena koalicija sa HSLS-om i HSU, a sutradan, kad se već slikao na zajedničkoj press konferenciji s Davorom Filipovićem, HDZ-ovim kandidatom za mjesto gradonačelnika, poručio je pred kamerama: „Mi smo u ovoj koaliciji prepoznali da imamo šansu, da mnoge probleme koji tište umirovljenike u Gradu Zagrebu možemo riješiti u narednom periodu od četiri godine, a nadam se da ćemo kasnije nastaviti u tom smjeru.“

„Mnogi naši članovi su bili u šoku. Do jučer jedno, a onda ovakav obrat. Bilo je onih koji su iz medija saznali da nas je Gabričević ubacio u koaliciju s HDZ-om. Nečuveno“, komentiraju naši sugovornici iz HSU. Gabričević je potom krenuo u raspuštanje gradskih organizacija koje nisu pristale na njegovu ucjenu. Raspustio je 9 gradskih organizacija, predsjednica gradske organizacije HSU, Davorka Vukadin Tabaković, podnijela je neopozivu ostavku, imenovan je v.d. predsjednik, Damir Došen, ali 4. svibnja i on podnosi ostavku. Javno je objavio dopis da mu je onemogućeno sazivanje sjednice predsjedništva Gradske organizacije HSU Zagreb, a da je onemogućeno i sazivanje sjednice Gradske organizacije stranke.

Ukratko, stranka postoji samo kroz postupke predsjednika Gabričevića i njegovog uskog kruga suradnika koji užurbano nastoje instalirati posve novu kombinaciju odabranih članova za vođenje stranke u Zagrebu. Mimo svih stranačkih propisa i statutarnog okvira. Pretpostavlja se da je obavljena pozadinska trgovina, nekakav dogovor koji nema veze s interesima umirovljenika u Zagrebu.

Mutna politička trgovina

„Žele nas potjerati iz stranke koju smo stvarali, ali ne, mi želimo ovu situaciju istjerati na čistac. Statut je pregažen i to se mora riješiti kroz stranku. Gabričević zloupotrebljava poziciju na koju je izabran. I obmanuo je članstvo. On sam je bio suglasan s time da ne idemo u koaliciju ni sa kime, tvrdio je da on nije „ni lijevo niti desno“, da ga interesira samo dobrobit umirovljenika, a onda nas je u nekoliko dana gurnuo u koaliciju za koju mu članovi niti lokalne organizacije nisu dale zeleno svjetlo.“, govore naši sugovornici iz HSU.

Veselko Gabričević, umirovljeni general HV, izabran je na unutarstranačkim izborima krajem 2020. Rođen je u Trilju, a nakon što je 2000. umirovljen (sam naglašava u svojoj službenoj biografiji da ju je stekao na temelju radnog staža, a ne kao invalid Domovinskog rata) aktivirao se u HSU, 2007. osniva ogranak u Trilju, bio je i potpredsjednik HSU, predsjednik Županijske organizacije HSU-a Splitsko-dalmatinske županije te predsjednik Foruma branitelja HSU-a.

Pokušali smo razgovarati s predsjednikom Gabričevićem, no dospjeli smo samo do ženske osobe u njegovom uredu koja se nije predstavila. Poslali smo konkretna pitanja mailom, o tome s kime je dogovorio koaliciju i u kakvim okolnostima, i na temelju kojih stranačkih odluka kojih tijela je povukao liste gradskih organizacija, ali osoba koja smo uspjeli dobiti u uredu predsjednika stranke nam je rekla da predsjednik ne želi govoriti za medije o tome, da je to unutarstranačka stvar, uz napomenu da je to isto kao i u svim drugim strankama.

„Evo, pa raspuštaju se i ogranci u SDP-u“, konstatirala je naša sugovornica. No, u slučaju HSU ne radi se o nekoliko nezadovoljnika ili raspuštanju jednog ili dva ogranka, nego o masovnom otkazivanju već prijavljenih listi i o masovnom raspuštanju temeljnih stranačkih organizacija.

Je li u paketu dogovoren i Hreljin glas u Saboru?

S obzirom da je bivši predsjednik stranke, Silvano Hrelja, sada zastupnik u Saboru, a izabran je na tu poziciju na prošlim parlamentarnim izborima sa zajedničke liste sa SDP-om, odnosno, bio je dio Restart koalicije, htjeli smo razgovarati i s njim. Zanimalo nas je kako komentira činjenicu da je njegova stranka koja je tradicionalno bila vezana sa lijevim strankama sada iznenada skrenula u krilo HDZ-a, te što kaže na činjenicu da je sadašnji predsjednik doslovno iz Izbornog povjerenstva povukao liste svih gradskih organizacija u Zagrebu na dan kada se dogovorio s HDZ-om, no Silvano Hrelja nije odgovorio na naš upit.

Nakon potpisivanja koalicijskog sporazuma HSU sa HDZ-om, na upit novinarke Večernjeg lista odgovorio je da osjeća odgovornost prema biračima koji su ga izabrali na listi Restart koalicije. „Pravo je novog predsjednika HSU i tijela stranke da od mene traže da glasam u skladu s tim novim koalicijskim dogovorom s HDZ-om, a moje je da postupim prema savjesti i osjećaju odgovornosti prema mojim biračima. Vezano uz to kako ću ja ubuduće glasati u Saboru predsjednik i tijela stranke slobodni su odlučiti kako žele i reći jesam li postupio prema njihovom zahtjevu ili ne”, izjavio je Hrelja i tako ostavio dojam da je vrlo izgledno da će novi predsjednik stranke, Gabričević, tražiti od njega da u Saboru podržava poteze – HDZ-a.