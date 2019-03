POBUNA U SLAVONIJI: ‘360.000 tona zagrebačkog smeća žele dovesti k nama, a mogla bi nam doći i spalionica. Nećemo mirovati’

‘Mi nemamo ništa protiv da gradimo kompostanu za sebe. Možemo to učiniti na Kurjakani (poznato novljansko odlagalište otpada op.a), no imamo protiv da se kod nas dovozi i 360.000 tona zagrebačkog smeća. Zamislite koliko je to smeća za tako mali grad. Nama Zagreb koji je duplo veći od Ljubljane uvaljuje svoje smeće, a Ljubljana svoje smeće zbrinjava sama i to za tri puta veću cijenu od 50 milijuna koji se spominju kao ulaganje za Zagreb. Glavno je pitanje zašto Zagreb sam ne zbrinjava svoje smeće već ga uvaljuje drugima’, poručuju inicijatori peticije u Novskoj kojom je prikupljeno čak 1632 potpisa protig gradnje zagrebačke kompostane

Dok je u Zagrebu Sporazum Grada o suradnji na pripremi i izgradnji postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada s Novskom prihvaćen bez ikakvih problema, taj projekt u malom slavonskom gradiću i dalje izaziva žestoke polemike i prijepore.

Tako je u samo tjedan dana organizirane peticije svoj glas protiv gradnje zagrebačke kompostane u njihovom “dvorištu” podiglo 1632 građana. Nije to prošlo bez problema, priča nam jedan od inicijatora peticije, predsjednik Demokratske lokalne stranke Vlado Klasan, opisujući kako je i sam trpio pritiske prilikom prikupljanja potpisa, ali da su mu i drugi građani govorili da su pod prijetnjama i gubitkom posla ako potpišu peticiju.

“No, sad se ovim ipak pokazalo da gradonačelnik Piletić nije u pravu kada kaže da je ovdje riječ o sukobu s jednom osobom već mu je skoro 14 posto birača ovog grada pokazalo da se ne slaže s onim što radi. Mi nećemo mirovati ni sada kada smo predali peticiju, unatoč pritiscima, jer nam nedostaje samo 590 potpisa da bismo pokrenuli referendum”, kazao nam je Klasan, dodajući kako su ljudi ogorčeni što ih nitko o izgradnji kompostane ništa nije pitao, što su o njoj doznali iz medija, te što o njihovoj sudbini u njihovom gradu prije svega odlučuje Zagreb.

‘Zašto Zagreb sam ne zbrinjava svoje smeće već ga uvaljuje drugome?’

Sada kada je Grad Zagreb prvi donio odluku, u DLS-u kažu kako idu u daljnje akcije i da će organizirati tribine na koje će dovesti stručnjake upoznate s projektom izgradnje kompostane, koji su odbili u Brezovici i Podsusedu, ali i sa svim drugim elementima koji bi prezentirali što kompostana te veličine predstavlja za tako malo sredinu.

Na naše pitanje kako odgovara na tvrdnje gradonačelnika Marina Piletića (HDZ) da kompostane grade i druge sredine poput, primjerice, Popovače, Klasan odgovara: “Oni grade kompostane za sebe. Mi nemamo ništa protiv da gradimo kompostanu za sebe. Možemo to učiniti na Kurjakani (poznato novljansko odlagalište otpada op.a), no imamo protiv da se kod nas dovozi i 360.000 tona zagrebačkog smeća. Zamislite koliko je to smeća za tako mali grad. Nama Zagreb koji je duplo veći od Ljubljane uvaljuje svoje smeće, a Ljubljana svoje smeće zbrinjava sama i to za tri puta veću cijenu od 50 milijuna koji se spominju kao ulaganje za Zagreb. Glavno je pitanje zašto Zagreb sam ne zbrinjava svoje smeće već ga uvaljuje drugima.”

Spalionica i ostalo smeće ulaze na mala vrata

Klasan nadalje navodi kako Novljani strahuju da će, ako Zagreb daje većinu novca, postati i većinski vlasnik te da Novska više neće moći utjecati na sve poslovne odluke koje će se kasnije donositi, a kojima bi se moglo i proširiti poslovanje kompostane i zagaditi mali poljoprivredni kraj.

“Već sad u ovom sporazumu imamo tri čovjeka koji predstavljaju Zagreb, a samo dva koji predstavljaju Novsku. Mogla bi nam na mala vrata stići spalionica s drugim vrstama otpada koju nisu željeli ni Petrinja, ni Glina ni drugi hrvatski gradovi. Postat ćemo deponija”, govori nam Klasan.

Grad Zagreb i Marin Piletić šute

Kako bismo došli do više detalja o zamisli koju Grad Zagreb planira provesti na prijedlog gradonačelnika Novske Marina Piletića (HDZ), koji se podsjećamo jedini pismom javio nakon što je Zagreb zavapio za “smještaj smeća”, kontaktirali smo zagrebačku Gradsku upravu. Postavili smo im nekoliko pitanja, no ni nakon tjedan dana nismo dobili odgovor ni na jedno od njih.

U međuvremenu, lokani mediji objavili su kako je novljanski HDZ s Piletićem na čelu odlučio i sam inicirati referendum, no DLS-ovi su po tom pitanju skepktični. Strahuju da HDZ referendum spominje samo kako bi lakše održao sjednicu Gradskog vijeća na koju su inicijatori peticije pozvali sve nezadovoljne građane.

Odgovore na brojna pitanja, koja su nam ostala nedorečena htjeli smo uputiti i samom gradonačelniku, međutim naišli smo na zatvorena vrata. Njegov ured kontaktirali smo u nekoliko navrata, a ondje su nas uvjeravali da će nas nazvati čim prvi čovjek grada za nas pronađe vremena. U više od tjedan dana, čini se, za nas nije uspio pronaći ni deset minuta.