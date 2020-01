POBUNA U HDZ-U, DIO STRANKE ŽELI RASKID S BANDIĆEM: Jedan njegov suradnik zaprijetio: ‘Plenković može to napraviti, ali neka bude svjestan…’

‘Mi smo samo servis nacionalnoj razini i obični podizači ruku za Bandićeve prijedloge. Dok god HDZ ne raskine koaliciju s Bandićem u Zagrebu, ne može se očekivati bilo kakav relevantan rezultat. Prvi test je prihvaćanje ili neprihvaćanje izmjena i dopuna GUP-a’

Jutarnji list objavio je nakon razgovor nekoliko izvora u HDZ-u informaciju da bi suradnji između zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i HDZ-a uskoro mogao doći kraj.

Mnogi HDZ-ovci s kojima je razgovarao Jutarnji naveli su kako poraz Kolinde Grabar-Kitarović u Zagrebu pripisuju njezinom svrstavanju uz Bandića kojemu je, podsjetimo, pjevala na rođendanu, poklonila mu tortu, ali i najavila da će mu nositi kolače u zatvor ako bude osuđen za nedjela koje mu USKOK stavlja na teret.

Žele se riješiti Bandića

Zagrebačkom HDZ-u je lagano dosta, navodi Jutarnji koji je razgovarao s nekoliko visokopozicioniranih HDZ-ovaca koji kažu kako bi se željeli riješiti Bandića, no Plenković to, tvrde, još ne dopušta. To i nije tako neobično kad se uzme u obzir da Bandić svojim ‘žetončićima’ Pkenkoviću i dalje drži većinu u Saboru. HDZ je zto u Gradskoj skupštini s njegovom strankom u koaliciji te stoji iza njegovih prijedloga i ideja.

Kraj koaliciji mgao bi doći kod izglasavanja izmjena i dopuna zagrebačkog Generalnog urbanističkog plana (GUP) u veljači. Sugovornici Jutarnjeg tvrde da treba srušiti GUP i raskinuti koaliciju s Bandićem.

‘Mi smo obični podizači ruku za Bandićeve prijedloge’

“Postoji kritična masa članova Predsjedništva zagrebačkog HDZ-a koja će tražiti da se ne podrži GUP zbog brojnih prigovora građana, ali i kritika struke”, rekao je jedan član Predsjedništva zagrebačkog HDZ-a.

“Mi smo samo servis nacionalnoj razini i obični podizači ruku za Bandićeve prijedloge. Dok god HDZ ne raskine koaliciju s Bandićem u Zagrebu, ne može se očekivati bilo kakav relevantan rezultat. Prvi test je prihvaćanje ili neprihvaćanje izmjena i dopuna GUP-a”, rekao je drugi sugovornik.

Dodaje i kako se nacionalni predsjednici HDZ-a mijenjaju, a da politika prema zagrebačkom gradonačelniku ostaje ista. “Na stolu ili ispod stola, uvijek neki dogovor”, izjavio je izvor iz HDZ-a.

Oni blisku Plenkoviću pak kažu kako će se prvo čekati politička analiza rezultata svih zagrebačkih organizacija, pa i Zagreba. Trebale bi biti gotove sljedeći tjedan.

‘HDZ je napravio koliko je mogao, ali predsjednica se vezala uz Bandića’

Mnogi HDZ-ovci sada smatraju da je Bandić jednostavno prevelik uteg.

“HDZ je stvarno napravio maksimalno koliko je mogao, ali predsjednica se vezala uz Bandića i radila gafove u kampanji i to je rezultiralo takvim rezultatom. Pa nije njoj stožer organizirao zabave s Bandićem ili rekao što da govori o njemu. U Zagrebu se doslovno pola sata družila s građanima, i to u društvu Bandića kojemu građani prosvjeduju, a on poskupljuje cijenu otpada”, rekao je jedan HDZ-ovac za Jutarnji.

Već je trebalo doći do raspuštanja zagrebačkog HDZ-a zbog potopa na izborima, no HDZ-ovac kaže kako Plenko vić ne želi u trenutku dok predsjedamo EU-om raditi nove podjele u stranci.

‘Plenković bez nas ne može’

Visokopozicionirani član Bandićeve stranke za Jutarnji je odgovorio kako zagrebačkim HDZ-ovcim jedino Plenković može dati nalog da se ruši GUP, no tada, tvrdi on, mora biti svjestan da se ide na prijevremene parlamentarne izbore.

“Plenković bez nas ne može, nas je 10 čvrstih u Klubu i više nitko nema namjeru izlaziti. Saborske većine bez nas nema, a prvi test bit će na glasovanju o opozivu ministrice Divjak. Iako je poznat naš stav o njoj, mi ćemo iskazati lojalnost Vladi, a i farizejima u SDP-u ćemo reći “Ne!” Mi stvaramo većinu u Saboru i ona zasad nije upitna”, rekao je izvor iz Bandićeve stranke i dodao kako sumnja da Plenković dati nalog da zagrebački HDZ-ovci glasaju protiv GUP-a jer mu se ne ide još na parlamentarne izbore s obzirom na to da predsjedamo EU-om.