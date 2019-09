POBUNA S OBJE STRANE RIJEKE ZBOG OTPADA IZ NUKLEARKE: ‘Ako imaju imalo pameti, neće ga odlagati ovdje’

‘Ja sam čvrstog uvjerenja da to odlagalište nikad neće biti ovdje, ako imaju imalo pameti’, kazao je gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović koji najaljuje širok front otpora protiv namjere hrvatskih vlasti da odlagalište radioaktivnog otpada iz NE Krško bude u vojarni Čerkezovac na Trgovskoj gori

Političke strukture u BiH postigle su konsenzus i poručile Hrvatskoj da ne žele da niski i srednjeradioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane Krško bude skladišten na njihovoj granici. Nacionalnim planom je, naime, predviđeno da se dio otpada iz NE Krško, koji je Hrvatska dužna zbrinuti, bude skladišten u bivšoj vojarni Čerkezovac na Trgovskoj gori kod Dvora na Uni, neposredno uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Zbog skladištenja otpada iz nuklearke Krško već se spremaju prosvjedi s hrvatske strane granice, piše Al Jazeera Balkans.

‘Ako imaju imalo pameti, odlagalište neće biti ovdje’

Namjeri skladištenja radioaktivnog otpada iz NE Krško na Trgovskoj gori opire se i gradonačelnik Petrinje i saborski zastupnik Darinko Dumbović, koji najavljuje širok front otpora. te ističe kako i s hrvatske strane granice, barem na lokalnoj razini, također postoji konsenzus protiv odlagališta na tom mjestu.

“Kada bi se pitalo sve njih koji vode politiku iz Zagreba i ne vide baš sadržajno što je život na nekim područjima koja su tu u prirodnim ljepotama, da ne kažemo i u nacionalnim parkovima, oni bi donijeli odluku odmah. Međutim, doći do idejnog rješenja, glavnog projekta, lokacijske dozvole i građevinske dozvole i svega ono što su osnovni preduvjeti, a da je lokalna samouprava ta koja odlučuje što bi ona htjela, a što ne. Znači, ništa se ne može nikome natovariti i ništa ne može biti neki poseban nacionalni interes da se negdje nešto stavi”, kazao je gradonačelnik Petrinje dodavši da Banovina trajno zaostaje u razvoju, ali ima budućnost u ekološkoj proizvodnji.

Osim toga, Dumbović ističe kako je spomenuto područje trusno te nije pogodno za skladištenje takvog otpada ponajprije iz sigurnosnih razloga.

“Ja sam čvrstog uvjerenja da to nikad neće biti na Trgovskoj gori i u Dvoru, ako imaju imalo pameti”, kazao je Dumbović za Al Jazeeru Balkans.

‘Ovo je politička odluka hrvatske strane’

S druge strane granice, Miroslav Drljača, načelnik općine Novi Grad, kaže kako tamošnja lokalna zajednica ne može i neće pristati da odlagalište bude na Trgovskoj gori. Čak najavljuje da su zbog toga spremni ići i na međunarodne sudove.

“Zato što se nalazimo u neposrednoj blizini i otprilike svi mogući negativni efekti bi se odrazili na područje naše općine, a naravno i na šire područje toka rijeke Une. Ono što smo mi radili u posljednje vrijeme je da animiramo prije svega javnost Republike Srpske, BiH i mislim da u ovom trenutku imamo jedan široki front na kojem ćemo istrajavati i želimo da se ta odluka promijeni”, poručio je Drljača.

Odlagalište na Trgovskoj gori bi, kaže Drljača, ugrozilo prostor koji je 70 posto na teritoriju BiH, a kada se uzme u obzir omjer stanovništva Novog grada i Dvora, omjer je 5:1. Drljača također smatra da se radi o političkoj odluci jer su u Nacionalnom programu provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada razmatrane i druge moguće lokacije udaljene od granice s BiH koje su u metodologiji dobile više bodova. Po njegovom mišljenju, najbolja je opcija koju je nudila slovenska strana – da se otpad skladišti u Vrbini kod samog Krškog gdje je i lokalno stanovništvo prihvatilo tu varijantu.

‘Cijela županija bit će deponij za toksični otpad’

Koordinatorica prosvjeda u ime Stožera za obranu Općine Dvor od nuklearnog otpada, Anita Kolarec, kaže da je prosvjed zasad podržalo više udruga iz Sisačko-moslavačke županije, ali i Zelena akcija te istomišljenici s druge obale Une.

“Do sada se to držalo samo na lokalnoj priči, da je to priča općine Dvor, ali se dešava to da će cijela Sisačko-moslavačka županija biti deponij za toksični otpad. U Glini se planira azbestni otpad, u Sisku medicinski otpad, u Dvor nuklearni i Novska kompostana”, kaže Kolarec za Al Jazeeru Balkans.

Ističe kako je apsurdno da se promovira ekoturizam kao budućnost županije, doki se istodobno guraju ovakvi projekti. I ona upozorava na opasnost koaj priejti na tom području.

“Mi ovdje imamo i klizišta. Prošle godine koliko ih je nastalo u Dvoru, onda kad se to dogodilo i u Kostajnici, to je medijski bilo popraćeno, kad su kuće urušene. To isto prijeti i Dvoru. U dvije ulice su kuće dignute do metar i samo je pitanje kad će se urušiti. I da je urušavanje bilo na samom ulazu u Čerkezovac”, upozorava Kolarec.

Hrvatska mora naći rješenje do 2023. godine

O svemu se očitovalo i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

“Prema zaključcima 12. sjednice Međudržavnog povjerenstva za praćenje provođenja Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa u vezi ulaganja, korištenja i razgradnje Nuklearne elektrane Krško, koja je održana 22. siječnja 2019. godine u Zagrebu, Koordinacijski odbor će nastaviti tražiti rješenje o detaljnim uvjetima pod kojima bi se mogao provesti projekt zajedničkog odlagališta NSRAO-a [Neobrađeni nisko i srednje radioaktivni otpad] te u rujnu 2019. godine izvijestiti predsjednike hrvatske i slovenske delegacije Međudržavnog povjerenstva o tome jesu li pronašli moguće rješenje oko zajedničkog odlaganja NSRAO”, stoji u priopćenju nadležnog ministarstva.

Inače, Hrvatska mora do 2023. godine riješiti pitanje trajnog odlagališta radioaktivnog otpada iz NE Krško.

