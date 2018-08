POBUNA PROTIV ŽUPNIKA OTELA SE KONTROLI: ‘Dojučerašnji kumovi više ne razgovaraju, u selo je ušlo neko zlo’

Zbog upravljanja župnim novcem, mjesto Cirkvena u velikoj je drami.

Mještani Cirkvene kraj Križevaca već godinama kritiziraju lokalnog župnika Ivana Novaka optužujući ga za financijske malverzacije. Vjernici tvrde da je velečasni Novak od prethodnika zatekao 170.000 kuna u župnoj blagajni i obnovljenu crkvu, a da danas nitko ne zna gdje je taj novac.

‘Prodao je dio crkvene zemlje, ne znamo po kojoj cijeni niti za koju namjenu. Otkad je kod nas, promijenio je pet automobila, kupio motor, igra golf i redovito putuje po stranim zemljama’, govorili su početkom godine župljani.

No, pobuna mještana je nedavno eskalirala pa je netko, u obračunu sa župnikom, ubio dvije ptice, objesio ih ispred župnog dvora i na njima zelenom bojom napisao ‘POP’.

POBUNA PROTIV SVEĆENIKA OTIŠLA JE PREDALEKO: Stravični prizori ispred župnog dvora šokirali mještane

Ne žele baš pričati o ovome

Kad se mještane pita što se to događa u Cirkveni, rijetko tko želi govoriti. ‘Molim vas da o tome ne razgovarate pod ovim krovom, gazdarica je zabranila’, rekla je Podravskom konobarica jednog kafića.

Dio mjesta je na strani župnika, a dio se pobunio. ‘Dojučerašnji kumovi više se ne posjećuju. Čak i ne razgovaraju. U selo je ušlo neko zlo’, rekla je jedna mještanka.

Sve je krenulo u siječnju kad je dio mještana pisala biskupu Bjelovarsko-križevačke biskupije optuživši velečasnog Novaka da neracionalno troši novac župe. Kad je 2011. preuzeo župu, preuzeo je i 170.000 kuna u blagajni, ali, kažu, nije ih potrošio na uređenje crkve. Novak im je crno na bijelo dao popis svega na što je novac potrošen, od misnog ruha do režija, što je potvrdila i biskupija, ali tenzije nisu jenjavale.

Osim vješanja mrtvih ptica, događalo se i da su vrata crkve bila premazana ljepilom, dvorište župnog dvora zasuto perjem, a razbijene su i nadzorne kamere.

ŽUPLJANI USTALI PROTIV SVEĆENIKA, ŽELE GA SMIJENITI: ‘Gdje je novac koji je zatekao, promijenio je pet automobila…’

Prijetnje

Velečasni Novak kaže da zbog otvorene istrage nije u mogućnosti davati detalje, ali da je primao i prijetnje smrću.

Mještani su podijeljeni, ali oni koji stoje na Novakovoj strani, kažu da skupinu koja je protiv njega čini manji broj ljudi. ‘Po mom mišljenju, oni su iznijeli velike laži o župniku, koje je Biskupija opovrgnula, i sad ne mogu doći k njemu i pogledati ga u oči, a svatko prije ili kasnije treba svećenika. Jedino rješenje oni sada vide u tome da se vlč. Novak makne. U župi je 788 kućanstava, a na zadnjem blagoslovu kuća primila su ga 782 kućanstva. To vam sve govori’, kaže mještanin Milenko Štengl.

Velečasni je pak, kaže Štengl, bolestan čovjek, koji je imao tri operacije, u zadnjih nekoliko mjeseci je izgubio 20 kilograma.

Zašto pobuna?

Iako je Novak u župi još od 2011. godine, neki župljani su se počeli buniti tek početkom ove godine, a evo i zašto.

‘U našoj župi nikad nije bilo problema sve do lani, kad je župnik donio odluku da orguljaš i zvonar neće dobiti naknadu za prošlu godinu. Sada je crkva i bez orguljaša i bez zbora i bez zvona. Na što to liči? Župnik je zapravo okrao ljude koji dugo služe, i to orguljaš punih 50 godina, a zvonar 30 godina. Obojica su se zbog toga razboljeli’, kaže Biljana Borlenović Aragović, jedna od Novakovih neistomišljenica.

Ona kaže da joj je svećenik slao policiju kao da ona ima nešto s tim mrtvim pticama. Ljutita je, kaže, jer se ne ulaže u crkvu.

Nezadovoljna je i jer Novak u propovijedima govori da je Sotona ušao u ljude i da u selu treba provesti egzorcizam. ‘Više ne idem u našu crkvu, ne mogu to slušati. On jedno propovijeda, a drugo radi. To što nije premješten, govori da ima veliko povjerenje crkvene vlasti. Mi smo na sve legalne načine pokušali ukazati na probleme, ali nismo uspjeli. Razočarana sam’, kaže gospođa Borlenić Aragović za Podravski.