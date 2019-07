POBUNA NA BRAČU: Vijećnik proziva Kuščevića i njegovog nasljednika; ‘Nova mrtvačnica je sramota, gazi se po grobovima!’

Uz groblje, Beroš navodi i da se u Nerežišću odvija još jedna šteta: sijeku se potpuno zdravi čempresi uz opravdanje da prljaju grobove

Bračka Općina Nerežišće ponovno je nakon afera Lovre Kuščevića došla pod svjetla reflektora, a razlog za to je groblje. Naime, općinski vijećnik Frane Beroš već dvije godine bori se protiv općinske vlasti koja, kako tvrdi, želi devastirati staro mjesno groblje. Mnogi Nerežišćani smatraju da je Beroševa borba uzaludna jer je oskvrnjenje počelo još za vrijeme danas saborskog zastupnika i bivšeg ministra Kuščevića koji je nekada bio načelnik Nerežišća pa se nastavilo s novim načelnikom Svemirom Obilinovićem.

Kako je vijećnik objasnio novinarima Slobodne Dalmacije, tamo je umjesto na prije planiranom Novom groblju, sagrađena mrtvačnica na Starom groblju (Općinskom groblju) u kojem su u zajedničku grobnicu pokopani preci Nerežišćana nakon davne 1824. godine. Beroš se tijekom godina borbe nije žalio samo novinarima, nego i općinskim vlastima, Ministarstvu kulture te crkvenim vlastima. Međutim, svaki put je dobio odbijenicu.

‘Mještani su za vrijeme sprovoda moraju gaziti po grobnicama’

“Nova mrtvačnica je sramota za Nerežišća, neshvatljivo je da netko može doći na ideju da na “Općinskom grobu” s dvadeset i osam škancija u koje su se ukapali naši preci nadogradi novi objekt. K tome, ulaz u novu mrtvačnicu otvoren je točno iznad malih grobnica, najstarijeg dijela nerežiškoga groblja, a kako okolo nove mrtvačnice nema mjesta za ispraćaj, mještani su za vrijeme sprovodnih obreda prisiljeni gaziti po malim grobnicama ispred crkvice Svetoga Nikole i tako stajati nad svojim mrtvima, što je u Dalmaciji oduvijek smatrano u najmanju ruku neprihvatljivim”, govori Beroš, inače od 1993. zaređen za trajnog đakona koji je godinama živio u Austriji i Njemačkoj.

Kaže da je nova mrtvačnica bila planirana na novom dijelu groblja. O tome je bivši načelnik vodio razgovore s mještanima koji su voljni zamijeniti zemljište s Općinom. Beroš se pita odakle ideja da se na skupnoj grobnici izgradi nova mrtvačnica. “Aktualni načelnik Svemir Obilinović napisao mi je kako bi rješavanje imovinskopravnih odnosa zakočilo projekt izgradnje mrtvačnice na novom groblju barem na pet godina i kako je to razlog za gradnju na starom groblju”, govori Beroš. Naglašava da bi Nerežišćani mogli čekati još pet godina na novu mrtvačnicu jer su do sada čekali sto godina. Ističe da ovo nije civilizacijski minimum, a ne da se uoči izbora narušava mir pokojnika.

Od nerežiškog župnika Ljubomira Galova ovaj vijećnik nije dobio odgovore na svoj prosvjedni dopis, no nakon niza pisama ipak je stigao odgovor Ministarstva kulture. Oni pak ne vide ništa sporno u gradnji mrtvačnice iznad stare grobnice. Za razliku od crkvice Sv. Nikole koju obuhvaća spomenuto groblje, groblje u Nerežišćima nije upisano u registar kulturnih dobara u Hrvatskoj. Davor Trupković, pomoćnik ministrice kulture, poslao je dopis u kojem se navodi nelogičnost – da je nova mrtvačnica izgrađena na mjestu prošle, bez spomena da je izgrađena na Općinskom groblju pa se zaključuje da nema osnove za pokretanje inspekcijskog postupka.

‘Gaženje po grobnicama’

U dopisu koji je Trupković poslao Berošu od prije godinu dana, osvrnuo se na “gaženje po grobnicama”. U Ministarstvu to ne smatraju valjanim argumentom. “Primjedba da se tijekom sprovoda stoji na tuđim grobnicama ne može se prihvatiti kao valjan argument jer je to pojava na svim otočnim grobljima, kao i u slučaju grobnica u sklopu crkvenih podova, zbog guste mreže grobova i nedostatka prostora”, stoji u Trupkovićevom odgovoru. No, Beroš odgovara: “Na mjestu stare mrtvačnice samo je dijelom sagrađena nova, ali ona je najvećom površinom legla iznad Općinskoga groba”. Zaključuje da konzervatori nisu ondje dolazili kako bi se uvjerili u pravo stanje stvari.

Uz groblje, Beroš navodi i da se u Nerežišću odvija još jedna šteta: sijeku se potpuno zdravi čempresi uz opravdanje da prljaju grobove. “Čempresi, stabla koja simboliziraju vječnost, obilježje su svih starih dalmatinskih groblja i apsurdno je da ih se siječe s opravdanjem da šporkaju. Čini se nepopravljiva šteta, a mještani se boje prigovoriti”, zaključio je Beroš za Slobodnu Dalmaciju.

Kuščevići kupili najljepšu grobnicu

Vrlo blizu novoj mrtvačnici, na starom nerežiškom groblju, nalazi se jedna od najvećih i najljepših starih grobnica na mjesnom groblju. Od prije godinu dana grobnica je u vlasništvu obitelji Kuščević. Ta grobnica je manja i stoji na novom dijelu groblja, a o tome se govorilo i na Općinskom vijeću.

Otac bivšeg ministra Lovre Kuščevića, Nenad Kuščević, ujedno i predsjednik Općinskog vijeća Nerežišće, odgovorio je na pitanje vijećnika pa kazao da je uredno kupio grobnicu, a kosti “bivših vlasnika” preselio u kosturnicu.