‘POBRKALI LONČIĆE’: HRT objavio da je u aferi Janaf uhićen zagrebački gradski zastupnik: ‘Nisam u Remetincu!’

‘Imam košulju na pruge, nisam dobro spavao, no nisam uhićen niti osumnjičen u aferi Janaf! Krivi Petek!’

Lako je zamijeniti ljude koji se isto prezivaju, ali je vrlo sramotno kada se to učini medij pa krivog čovjeka proglasi uhićenim. To se dogodilo zagrebačkom gradskom zastupniku Renatu Peteku kada je HRT objavio da je on uhićen u aferi Janaf.

Naime, zapravo se radilo o uhićenom vlasniku firme Elektrocentar Petek, Kreši Peteku, koji je jedan od osumnjičenih u spomenutoj aferi. Ovom, “pravom”, Peteku na teret se stavlja da je prošle godine direktoru Uprave Janafa, Draganu Kovačeviću, dao 1,96 milijuna kuna mita i to na ruke, u svrhu dobivanja nekoliko poslova.

TKO JE KOME DAVAO MITO, A TKO NAMJEŠTAO MILIJUNSKI POSAO? Objavljeno kako je funkcionirao ‘posao’ privedenih u ‘akciji Janaf’

Imam košulju na pruge, nisam dobro spavao, no nisam uhićen niti osumnjičen u aferi Janaf! Krivi Petek! 🙃 Hej @hrtvijesti? 😣 pic.twitter.com/SfkhFCCsI1 — Renato Petek (@RenatoPetek) September 21, 2020

“Imam košulju na pruge, nisam dobro spavao, no nisam uhićen niti osumnjičen u aferi Janaf! Krivi Petek! Hej HRT vijesti?”, oglasio se Renato Petek na Twitteru u vezi ove HRT-ove zabune. Na fotografiji gradski zastupnik drži papir na kojem piše da “nije uhićen, nije optužen, nije u Remetincu”.

“Slobodan sam, hvala HRT-u!”, piše na Petekovom papiru.

OTKRIVENI DETALJI PRIMOPREDAJE: Petek je podigao 1,96 milijuna kuna u kešu pa se uputio u Kovačevićev famozni ‘klub’