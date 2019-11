POBJEŠNJELI ZET-OVAC VIKAO NA UČENICU: ‘Balavice jedna popišana! Marš van!’

Djevojka je na svom Facebook profilu podijelila neugodno iskustvo s nekulturnim vozačem ZET-a

Jedna djevojka iz Zagreba podijelila je na svom Facebook profilu neugodno iskustvo s jednim vozačem ZET-a. Naime, do incidenta je došlo jučer na liniji 176, kada se s kolegama vraćala s vježbi u dječjoj bolnici u Donjoj Bistri. Nakon toga, iz ZET-a su izrazili žaljenje zbog situacije. Poručili su da su neugodno iznenađeni te da će pokrenuti interni postupak kako bi utvrdili sve okolnosti događaja i mogli poduzeti odgovarajuće mjere, pišu Vijesti.hr.

“Ponukana svojim dosadašnjim neugodnim iskustvima sa ZET-om, a i iskustvima svojih kolega i današnjeg iskustva koje je nadmašilo sva dosadašnja, odlučila sam ovo napisati. Jutros smo, mojih sedmero kolega i ja, imali vježbe u dječjoj bolnici u Bistri. Put do tamo je prošao bez problema. Također je bila i kontrola i svima su nam pregledane karte i svi smo ih uredno priložili i imali napunjenje ili kupljene. Nakon vježbi, čekali smo na stanici bus 176 koji je trebao krenuti u 11.10, ali došao je otprilike 20 minuta prije.

Da napomenem, nemam veze s time što radi vozač busa ili bilo koji drugi radnik u slobodnom vremenu između dolaska na stanicu i polaska. No, napomenut ću da je vozač, čije ime ne znam, uredno ‘legao’ na svoju stolicu i noge stavio na vrata. Ali napominjem, ako on to želi, njegova stvar. Mi smo još bili vani na stanici i u 11.00 smo se uputili prema busu. Nismo ni stigli izvaditi karte, a već je cijenjeni gospodin počeo vikati da ‘moramo cvikati karte jer on nije socijalna ustanova i njemu je toga više dosta’. Svi smo uredno krenuli ‘cvikati’ karte, na što su se naše karte na aparatu prikazale kao nevažeće.

Naš nemar je to što nismo prije provjerili vrijedi li ta karta na toj zoni, ali smatram da nam je to mogao reći i on jer nismo nikada imali prije susret s takvom situacijom. Na to mi njemu govorimo da imamo svi napunjene pokaze, ali da očito nešto ne valja s aparatom. Na to on dodaje da sam ja ‘popišana i da je on stariji od mene da bi se njemu jedna balavica popišana bahatila’ i ‘marš van’. Tada sam ga ja upitala je li stvarno misli da svih nas osmero nema pokaz i uredno tako ‘ponosno’ ulazi u bus. Tada smo mi rekli da ćemo svi kupiti karte. On nam je odbio prodati karte i rekao je ‘da ćemo sada čekati drugi bus jer on nije budala’.

Zatvorio im vrata autobusa

A tko god je putovao tom relacijom, zna koliko rijetko idu busevi i stvarno nismo bili u mogućnosti čekati drugi koji je išao za 40 minuta. Na to nam je zatvorio vrata i nije ih htio otvoriti. Vidno iživciran je i dalje govorio ostalim putnicima unutra kako on ‘nije socijalna ustanova i da on takve popišance neće voziti’. Trudili smo mu se kroz zatvorena vrata objasniti da ćemo kupiti bilo koju kartu i da nema problema, samo da nas pusti unutra. Također, prijetio nam se i policijom, na što smo mi pristali da pozove i da ćemo tako riješiti problem. I izašao je na pola kabine i skoro pa fizički nasrnuo na nas.

Na to se ustala djevojka, kojoj smo zaista zahvalni, i pitala dotičnog gospodina ‘jel ga nije sram’ i da će ona kupiti karte za šest kuna za sve nas. Na to je on rekao da on neće njoj prodati za nas karte. Na kraju je djevojka kupila karte za 10 kuna po njegovu naređenju. Tada je otvorio vrata i rekao da smo se sada ‘naučili pameti’. Dodatne psovke koje su nam upućene neću pisati. Ako je potrebno, naše karte se mogu provjeriti i redovito punjenje pokaza svakog od nas. Često se priča o švercanju i bezobraznim postupcima mladih kada ih uhvati kontrola, ali se ne priča o ovakvim situacijama, gdje možda nismo mi krivi za sve.

Isto tako, moglo nam se na miran način objasniti da nam karte nisu valjane u toj zoni i mi bismo kupili druge i poštedjeli sebe, a i druge putnike tolikog omaložavanja i vrijeđanja. Mi, kao budući medicinski radnici, smatramo kako imamo već dovoljno iskustva da znamo da ako ne možeš raditi s ljudima, da onda ni ne radiš. Zamolila bih vas samo da uputite svoje radnike na neko mjesto gdje će liječiti svoje frustracije. Gospodin nije ničime bio iživciran i isprovociran, ali kada se počeo na tako nekulturan i neprofesionalan način razgovarati s nama, nismo ni mi ostali suzdržani.

Priložila videosnimku

“I ‘popišani’ jesmo, ali nismo toliki ‘balavci’ da ne znamo osnovna pravila kulture, koje on očito ne zna. Znamo da ima stvarno nekulturnih ljudi, ali mi danas nismo bili takvi i nismo ničime ovo potaknuli ni zaslužili. Uostalom, imamo i svjedoke za ponašanje dotičnog gospodina. Ne očekujem nagradu za ovaj post, samo malo više razumijevanja i da takve situacije ne budu u porastu, nego da se nešto poduzme. Hvala i ugodan dan, koji mi zbog ovakvog vrijeđanja i ponižavanja nećemo imati. Ovdje sam priložila videa koje su kolege snimile i gdje se ne čuju točno riječi, ali se vidi zatvaranje vrata i cijela jako neugodna situacija.”