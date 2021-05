Ivan Penava osvojio je na nedjeljnim lokalnim izborima treći gradonačelnički mandat u Vukovaru, prvi otkako je izišao iz HDZ-a. "Ivanu Penavi je ovo treći gradonačelnički mandat, prvi otkako je izišao iz HDZ-a i njegova pobjeda u Gradu heroju sigurno je, barem na simboličkoj razini, težak udarac za HDZ. Ipak, Vukovar i dalje ostaje grad dubokih podjela i s puno problema i o tome razgovaram s dugogodišnjim gradonačelnikom", poručio je Penava za RTL.

Upitan nije li nakon 30 godina došlo vrijeme da se dokinu te podjele u gradu Vukovaru, Penava je rekao da bi se prvo trebali dogovoriti oko termina "što je podjela". "Ovo što ste rekli za vrtiće i škole i ljude međusobno u međusobnoj komunikaciji u svakodnevnom životu, svakako. Međutim, činjenica je da je ovaj grad pretrpio strašna razaranja, da su ljudi i obitelji doživjeli teške gubitke koji nisu naprosto sanirani u onoj mjeri u kojoj su mogli i trebali bit.

Tako da je to još jedan razlog te podjele, ne kažem da bi te podjele samim tim nestale, ne bi sigurno, ali lakše bi bilo nositi taj teret. Definitivno, ovo što ste rekli, ne trebamo i ne smijemo budućnost opterećivati, kad kažem budućnost, mislim na naše najmlađe sugrađane i davno je došlo vrijeme zapravo da...", objasnio je Penava.

Suradnja sa Sabom i Kolarom?

Na pitanje znači li to možda da bi on u Gradskom vijeću udružio snage s bivšim gradonačelnikom Željkom Sabom koji je ipak u kampanji najglasnije to proklamirao, Penava je rekao da je bilo više opcija i da je jedan od njih Željko Sabo. "Apsolutno nam je da svatko tko će radit na korist grada Vukovara i njegovih građana prihvatljvi partner, prihvatljive ideje. To smo demonstrirali i prošli i pretprošli mandat", rekao je.

"Sve ono što je dobro za grad ćemo prihvatiti, a jednako tako, u smislu ovog političkog ambijenta koji je stvoren kroz koaliciju HDZ-a i SDSS-a apsolutno, dakle u tom kontekstu, svi partneri su prihvatljivi. Apsolutno tu više nema prihvatljivih, ako ćemo se voditi logikom HDZ-a i SDSS-a", dodao je.

U kampanji je Penava često upozoravao da su se HDZ i SDSS udružili protiv njega, ali sada će morati i nacionaloj razini s HDZ-om i na gradskoj razini sa SDSS-om surađivati. I to sa Srđanom Kolarom, s kojim je imao incident kad je donio Statut grada na ćirilici, a on ga je bacio na pod.

"Gospodin Kolar i ja nikad nismo imali napete odnose i to je vrhunac naše napetosti među sobom. To što je tada gospodin Kolar napravio na sjednici Gradskog vijeća je napravio po naputku. Znači, to nije bilo nešto što je on smislio. Jasna je stvar da je to došlo iz Zagreba i da je on to napravio po diktatu središnjice u Zagrebu i zato sam rekao da, otprilike, politiku u gradu Vukovaru ćemo formirati po mjeri Vukovaraca i Vukovara sa što je manje moguće upliva velikih središnjica u Zagrebu", istaknuo je Penava za RTL.