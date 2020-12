POANTA BOŽIĆA NIJE U TROŠENJU, ALI IPAK…: Iako se očekuje pad blagdanske potrošnje i do 20 posto, evo što se ove godine najviše kupuje

Premda je ova godina u mnogočemu različita od prijašnjih, a dosadašnji način života kod većine ljudi se promijenio, neke stvari ostale su iste – blagdanska kupnja jedna je od stvari koje se teško mijenjaju; trendovi kupnje iz godine u godinu su isti

U mjesecu smo u kojem najviše trošimo, a trgovci najviše zarađuju, piše RTL. Ovih dana malo tko uspije povući ručnu. “Potrošila sam već, 500 kuna i nema više. To je to!”, kazala je Sandra Dedić iz Zagreba.

I ovih blagdana, kupuje se sve i svašta, a “in” darovi su – hrvatski proizvodi. “Za blagdane najviše trošim na kozmetiku, i otprilike će biti kao i prošle godine do nekih 500 kuna”, ustvrdila je Ena Belani iz Zagreba.

“Bit će knjige i stripovi, i to je to uglavnom za djecu i eventualno neke sportske igračke”, kazao je Tomislav Buntak iz Zagreba.

“Poštujem želje ukućana, a uglavnom stavljam mirise, igračku i donji veš”, rekla je Rebeka Mesarić Žabčić iz Zagreba.

“Ovisno kako kome, sekama kozmetika, prijateljima nešto drugo, ovisno što nađem”, podijelila je Mirna Bralić iz Zagreba.

Neke navikne se ne mijenjaju

Ipak, trendovi kupnje iz godine u godinu – su isti.

“To su delikatesni proizvodi hrane i pića, odjeća i obuća, elektronika, kozmetika, knjige i ostalo”, potvrdila je Tomislava Ravlić, voditeljica Odjela za trgovinu HGK.

“Ja ne kupujem tradicionalne poklone, volim pod bor radije staviti neki kolač ili keks koji se sam doma napravi, i lijepo se zapakira. Onako, baš od srca da bude”, kazala je za RTL Ivana Babić iz Zagreba.

Od 2015. godine do sada penjali smo se s 11 i pol milijardi na 12, pa na 13,8, preklani gotovo na 15 i lani na rekordnih 15,8 milijardi kuna. Ovih blagdana, procjene su potrošit ćemo i do 20 posto manje nego lani, odnosno potrošnja će biti na razini one iz 2017. godine.

“Neće biti katastrofa, kao što neki žele prikazati. Možda će biti malo teže za neprehranu. Ljudi moraju jest, ljudi moraju pit, pa ćemo se nekako provući”, poručio je Ivica Katavić, predsjednik Udruženja trgovine HGK.

Ako si i ne priuštite ono što ste željeli, sjetite se da poanta Božića svakako nije u trošenju.

