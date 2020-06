PO PRVI PUT BI NA IZBORE MOGLO IZAĆI MANJE OD POLA BIRAČA: ‘Nemam za koga glasati. Ljepše mi je biti na moru’

42 posto ispitanika sada ne bi izašlo na parlamentarne izbore, a tek njih 56 posto će sigurno ili vjerojatno na biralište

“Nemam za koga glasati, naprosto ta priča da zaokružimo manje zlo od koliko većeg, ne da mi se slušati, želim zaokružiti nešto što ima smisla”, kaže za RTL Martina iz Osijeka, jedna od mnogih hrvatskih birača koji apstiniraju, tj. ne glasaju za nikoga.

“Idem na more, ljepše mi je tri mjeseca biti na moru, nego ići na izbore. Znate nema me tko voziti, sin me vozi sad jer ima dopust, a kasnije moram s busom, a znate kako je s busom”, kaže Zdenka iz Zagreba. “Nemam za koga glasati. Ja njima ne vjerujem, oni samo za sebe žive, a mi sirotinja”, kaže Marija iz Zagreba.

Prema istraživanju Crodemoskopa za RTL, 42 posto ispitanika sada ne bi izašlo na izbore. Tek njih 56 posto će sigurno ili vjerojatno na biralište.

Upitan legitimitet

S obzirom da su ranijih godina takva istraživanja čak bila optimističnija od stvarnosti, što nas očekuje. “Ako na temelju toga zaključujemo, možda će ovo biti prvi izbori na kojima će izaći ispod 50 posto registriranih birača. To vam dovodi legitimitet u pitanje. Nedostatak legitimiteta, to je stvar koja se ne osjeća, ali svaki političar je vrlo dobro osjeća”, kaže Goran Čular, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu.

To znači kada bi na to imali pravo, apstinentima bi pripadalo gotovo pola mjesta u Saboru. Do sada je najviše birača gotovo 3 milijuna izašlo 1990., a najmanje prije četiri godine, prvi put manje od 2 milijuna.

Nepristranost predsjednika

“Izaći ću na izbore, uvijek izađem, ali sve su to lopovi….”, kaže Manda iz Osijeka. “Još ne znam za koga, ali razmišljam da ću izaći”, kaže Bruno iz Zagreba.

“Možda se povode za stavom predsjednika države, slučajne države…”, kaže Stipe iz Zadra. Izjava predsjednika Zorana Milanovića da vjerojatno ni on neće na izbore svakako nije od pomoći. No, bivši predsjednik Ivo Josipović vjeruje da Milanović izbore neće preskočiti.

“Na izbore svakako treba izaći. Predsjednik je dao izjavu gdje je želio naglasiti svoju nepristranost, sigurno nije htio demotivirati građane. Siguran sam da ćemo i njega vidjeti na biralištu”, smatra Ivo Josipović, bivši predsjednik Republike.

Posloženo je tako da bude mala izlaznost?

Političari, čija imena apstinenti ne zaokružuju, pak biračima poručuju. “Mogu reći da bi bilo dobro da ljudi izađu na izbore, činjenica je da je korona sigurno ima utjecaj na ljude”, kaže ministar prometa Oleg Butković.

“Sve skupa je složeno tako da izlaznost bude mala, velike stranke smatraju da će onda svoju vojsku lakše mobilizirati”, kaže Miroslav Škoro za RTL.

