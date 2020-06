PLJUŠTE REAKCIJE NA OTKRIĆE O ŠKORI: ‘On nije ono za što se predstavlja’, ‘Mora odgovoriti na 3 pitanja’, ‘Srami se svoje prošlosti’

‘Škoro je nova zvijezda na hrvatskoj političkoj sceni, ali je njezin sjaj zatamnjen skrivanjem vlastite prošlosti’

Pristižu reakcije na otkriće da je čelnik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro sredinom 1980-ih bio predsjednik Komisije za kulturu Općinskog komiteta Saveza socijalističke omladine Osijeka, što je dosad prešućivao.

Nekadašnji HDZ-ov ministar zdravstva i obrane Andrija Hebrang rekao je za Jutarnji list da je Škoro dužan odgovoriti na tri pitanja. “Škoro je nova zvijezda na hrvatskoj političkoj sceni, ali je njezin sjaj zatamnjen skrivanjem vlastite prošlosti. Za ocjenu političara vrlo je važno znati njegove korijene jer okviri u kojima je odgojen ostaju doživotno.

I zato je Škoro dužan odgovoriti na tri pitanja: prvo, da li je istina što ga optužuju da je radio za komuniste i za Udbu; drugo, zašto je napustio Hrvatsku za prve izbore i vratio se tek nakon priznanja Hrvatske i treće zašto je u drugom krugu predsjedničkih izbora svojom preporukom oduzeo glasove HDZ-ovo kandidatkinji.”

Ne treba se stidjeti prošlosti

Politički tajnik SDP-a Davorko Vidović smatra da se Škoro ne treba stidjeti bivše funkcije. “S obzirom da sam i sam bio omladinski rukovodioc, a toga se ne stidim, nego sam ponosan na to što sam radio, bilo bi mi drago ako se Škoro kao što piše u novinskom članku, zauzimao se za kvalitetniji život mladih u Osijeku i da to uzme kao pozitivno, a ne da se stidi. Friziranje biografija govori da ljudi nisu pomireni sa svojim vrijednostima. Ako Škoro odbija to prihvatiti smatram da je to prevara njegovih birača”, kaže Vidović za Jutarnji list.

Potpredsjednik HDZ-a i osječko-baranjski župan Ivan Anušić za Jutarnji je rekao da se sada pokazuje da Škoro nije ono za što se predstavlja. Smatra da političari trebaju jasno reći svoju povijest i ne dovoditi u zabludu birače, simpatizere, članove stranke i pripadnike njegovog Domovinskog pokreta.

“Niti je vjerodostojan političar, niti je vjerodostojan u onome što propagira. Pitanje je koliko je još stvari ostalo neotkriveno, koliko je toga još ostalo”, kaže Anušić.

Tomašić ne zanima što je radio u prošlosti

Europarlamentarku Ruža Tomašić ne zanima pretjerano što je Škoro radio u mlađim danima te dodaje da su svi stariji bili negdje, što u omladincima, što u komunistima.

“Mene zanima kakav je tko čovjek i što radi. Imali smo najveće bogomoljce koji su najviše pokrali. Toliko je lopovluka, a mi umjesto da idemo naprijed, idemo nazad. Škoro nema bianco potporu. Očekujem da bude dio vlasti, i da radi za bolju Hrvatsku. A što misli doma i što je radio, to me ne zanima”, kaže Tomašić.

Šef osječko-baranjskog SDP-a Domagoj Hajduković za kaže da Škoro ima “pedigre pravog hrvatskog desničara”. “Bio je u partiji, za vrijeme Domovinskog rata nije bio u Hrvatskoj, bio je u HDZ-u, a veći je katolik od pape. Tko se srami svoje prošlosti, ne može gledati u budućnost”, izjavio je Hajduković za Jutarnji list.

