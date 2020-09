PLJUŠTE REAKCIJE NA MILANOVIĆEV SEKSIZAM: ‘Hoće li netko ušutkati Milanovića? Pa ja tako ne govorim ni o Bandiću u birtiji’

Poznate aktivistkinje za prava žena, saborski Zeleno-lijevi blok te SDP-ova Sabina Glasovac oštro su reagirale na verbalni delikt predsjednika Republike koji je Daliju Orešković i Marijanu Puljak nazvao ‘samodopadnim narikačama’ i ‘običnim malim ometačima’

Zoran Milanović razljutio je mnoge svojim izjavama o aferi Janaf i klubu Dragana Kovačevića, a sada je prikupio i nove antipatije zbog obračuna za saborskim zastupnicama Dalijom Orešković i Marijanom Puljak. U svom monologu, predsjednik države se pitao gdje je Puljak bila u životu, dok je za Orešković ustvrdio kako je u Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa došla kao nepoznata osoba te da nema životnog iskustva.

“Radila je u banci, bila je informatičar, po algoritmima je smišljala zamke za štediše, ljude koji imaju kredite u francima. To je bio njezin doprinos boljitku zajednice i financijskom statusu ljudi u Hrvatskoj i Dalmatinaca. Za razliku Orešković koja se dovukla, Puljak je izabrana u splitsko vijeće, neki put je kidisala na Sabor, prošla je. U situaciji kada razgovaramo o ozbiljnim temama one se ponašaju kao ozbiljni mali ometači”, bjesnio je Milanović nazvavši ih “samodopadnim narikačama”.

Njegove su riječi, iako je napomenuo kako se nada da “ovo neće biti napad na njezinu (Dalije Orešković, op.) ženskost i da nisam rekao ništa seksistički”, ipak protumačene seksističkim, šovinističkim i krajnje uvredljivim. Saborska zastupnica Zeleno-lijevog bloka Rada Borić svoj je osuđujući komentar objavila na Facebooku pod naslovom “Dosta je!”.

“Klub zeleno-lijevog bloka osuđuje predstavnike izvršne vlasti, uključujući i Predsjednika RH koji se s krajnjim nepoštovanjem odnose prema saborskim zastupnicima, ne uzimajući u obzir da su upravo oni zaduženi za nadzor izvršne vlasti. Posebno osuđujemo napad Predsjednika RH na zastupnice Puljak i Orešković obezvrjeđujući njihov profesionalni rad prije ulaska u politiku, te vrijeđao na način da ih je nazvao ‘samodopadnim narikačama’, ‘običnim malim ometačima’, dječurlijom i nezrelim osobama. Često u javnom prostoru nailazimo na ponižavanje zastupnica i stereotipiziranje njihovih uloga, što je za svaku osudu. Bez obzira na političku pripadnost zastupnica koje se vrijeđa ili naše (ne)slaganje s njihovim političkim radom i potezima, poručujemo no pasaran svima koji ne znaju uputiti argumentiranu kritiku nego je svode na osobne i rodne uvrede”, napisala je Borić.

‘Nije vrijedan svoje funkcije’

Na Facebooku su reagirali i iz stranke Možemo!, inače dijela Zeleno-lijevog bloka. “Naš klub u Saboru osuđuje napad Predsjednika RH na zastupnice Puljak i Orešković, koje je vrijeđao nazivajući ih ‘samodopadnim narikačama’, ‘običnim malim ometačima’, dječurlijom i nezrelim osobama”, poručili su na Twitteru.

Na društvenim se mrežama javila i poznata aktivistkinja i borkinja za prava žena, Sanja Sarnavka koja je upitala “hoće li netko ušutkati Milanovića koji je svaki dan sve bezobrazniji i odurniji? Pa ja tako ne govorim ni o Bandiću u birtiji kako on govori o ljudima koji mu se ne sviđaju”, poručila je nazvavši njegov govor nedopustivim.

“Ovi komentari su definitivno seksistički, ali to je dio jednog općeg tona i načina na koji Milanović razgovara sa svima. On je u samo nekoliko mjeseci svog mandata uspio dokazati da nije vrijedan svoje funkcije. Kako da se borimo protiv nasilja u društvu kad od predsjednika čujemo konstantno verbalno nasilje putem medija. Ad hominem napada druge političare kao što je sada Puljak i Orešković nazvao samodopadnim narikačama. Ja nisam samodopadnijeg i egocentričnijeg čovjeka od njega dugo vidjela. Konstantno se hvali i ne propušta spomenuti svoje silne političke veze i prijateljstva, a istovremeno pljuje po izaslaniku SAD-a kao da je on sam najbitniji međunarodni faktor. Naravno da ga ljudi uspoređuju s američkim predsjednikom jer on i jest Trump na hrvatski način”, rekla je Sarnavka za Slobodnu Dalmaciju, istaknuvši da je javnost očekivala da će takav način komunikacije nestati s odlaskom Kolinde Grabar Kitarović s Pantovčaka.

Čisti autogol

Ona smatra da je u cijeloj situaciji izrazito loše što se napadaju dvije saborske zastupnice iz redova opozicije, dok se trojici ministara i svima koji su se gostili u klubu Dragana Kovačevića u Slovenskoj 9, “ide niz dlaku”.

“Nije bitno što mislimo o članicama opozicije, ali je činjenica da je predsjednik predvodnik napada na njih dok za ministre ima razumijevanja jer tako brani sebe s obzirom na to da se ponašao apsolutno isto. Odakle njemu pravo da on ocjeni tko je drugorazredni odvjetnik? Aleksandra Kolarić je rekla da se i nju u SDP-u zvalo narikačom tako da je očigledno to taj modus operandi koji je on tamo uveo”, podsjetila je Sarnavka.

A i u njegovoj bivšoj stranci su se počele dizati ograde prema njemu i njegovim istupima. “Ne, ne i ne ovakvim izjavama! Bez obzira što ja mislila o performansu dviju kolegica, a mislim da su promašile ‘i šefa i stanicu’, nisu dale gol, reakcija PRH je čisti autogol. Ovakva komunikacija i etiketiranje zastupnica nije i ne smije biti nešto ‘normalno’ u javnom prostoru”, istaknula je Sabina Glasovac.

Nanizao greški za napuniti vreću

Iz udruge Gong ocijenili su u srijedu kako je predsjednik Zoran Milanović na vrlo primitivan i seksistički način izvrijeđao saborske zastupnice Daliju Orešković i Marijanu Puljak te poručili da od predsjednika – koji je obećao ravnopravnost i inkluzivnost – očekuju više.

“Iako je u svom inauguracijskom govoru zamolio ‘zrno razumijevanja za svoje greške, jer te greške nikad neće biti namjerne, s namjerom da nekoga povrijede ili ponize’, predsjednik Zoran Milanović posljednjih dana je nanizao zrna za napuniti pristojnu vreću. Nakon ‘klabinga’ u vrijeme lockdowna, prekjučerašnje izjave da u Hrvatskoj nitko ne gladuje, jučerašnje anti-migrantske izjave, danas je na vrlo primitivan i seksistički način izvrijeđao saborske zastupnice Daliju Orešković i Marijanu Puljak”, naveo je Gong na Facebooku.

“Iako se ljuti na usporedbe s Donaldom Trumpom, današnje izjave, seksizam, prozivanje tuđih članova obitelji, mjerenje uspješnosti prema nepostojećim kriterijima, doista je nalikovalo na show kakvog bi priredio aktualni američki predsjednik. Od predsjednika koji je građanima i građankama obećao ravnopravnost i inkluzivnost, društvo u kojem nitko neće biti uplašen, isključen ili diskriminiran – s razlogom očekujemo više”, poručili su iz Gonga.

Prijavljen pravobraniteljici za ravnopravnost spolova

Da je riječ o seksističkom vrijeđanju, smatraju i u Europskoj civilnoj inicijativi Zagreb pa su uputili prijavu pravobraniteljici za ravnopravnost spolova zbog neprimjerene kvalifikacije saborskih zastupnica. Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić ocijenila je seksističkom izjavu predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji je saborske zastupnice nazvao “samodopadnim narikačama”, dodajući da obiluje i drugim “uvredljivim i omalovažavajućim etiketama”.

“Nazvati političarke, saborske zastupnice, ‘samodopadnim narikačama’ jest seksizam budući da ih se vrijeđa i omalovažava temeljem spola (narikače su izraz koji se koristi isključivo za ženske osobe)”, ocijenila je Ljubičić u priopćenju pozivajući političare na veću odgovornost u javnoj komunikaciji. Pravobraniteljica smatra da je predsjednikov govor, u kojem je kritizirao saborske zastupnice Daliju Orešković (SiP) i Marijanu Puljak (Pametno), direktno i indirektno obilovao “uvredljivim i omalovažavajućim etiketiranjima”.

Smatra da je seksistički i “insinuirati da je jedna od njih bila premlada da bi kvalitetno obavljala posao te da je izabrana zahvaljujući ‘infrastrukturi’ svog supruga, a drugu omalovažavati kao prestaru da se angažira politički”, kao i izjaviti da su zastupnice “mali ometači”. “Seksizam je i patronizirajuće nazivanje dvije saborske zastupnice ‘malim ometačima’. Primjetno je da se prema ženama u politici takve kvalifikacije upućuju s manje zadrške nego kada su u pitanju muškarci”, nastavlja pravobraniteljica.

Dodaje kako je nužno da osobe koje obavljaju javne dužnosti, pogotovo političari, vode računa o većoj odgovornosti koju snose za izrečeno u javnom prostoru jer svojim izjavama i ponašanjem daju primjer drugima. Ponovno je pozvala javne osobe da se vode najvišim standardima ponašanja i komunikacije, dodajući da je dio takvih standarda i poštovanje ustavnog načela ravnopravnosti žena i muškaraca, što znači odsutnost bilo kakvog seksizma i spolnih stereotipa.

Naslutio da je svjestan da je pogriješio

“Sloboda kritike jedna je od suštinskih karakteristika demokracije i stoga treba biti sastavni dio politike i javnog diskursa. Međutim, kritika izrečena kroz seksističke uvrede postaje nešto sasvim drugo – to je diskriminacija i ušutkavanje ne samo pojedinih žena, već svih žena u javnom prostoru”, poručila je udruga B.a.B.e. u reakciji na izjavu predsjednika Republike Hrvatske.

Iz udruge ističu da je Milanović današnjom izjavom o zastupnicama Orešković i Puljak nastavio niz sve češćih seksističkih napada na žene u hrvatskoj politici te da je pribjegao rodnim stereotipima koji, kako tvrde, često onemogućuju političko sudjelovanje žena, a posebice žena koje postavljaju “škakljiva” pitanja i preispituju pravednost društvenog poretka.

“Naposljetku, izricanjem ograde: ‘nadam se da ovo neće biti napad na njezinu ženskost i da nisam rekao ništa seksistički’, predsjednik nam daje naslutiti da je možda i sam svjestan kako je takva retorika problematična, ali ne uspijeva ukloniti negativne posljedice onoga što je izrečeno”, ocjenjuju iz udruge. Podsjećaju da prema EIGE-ovu indeksu rodne ravnopravnosti Hrvatska ima vrlo nizak rezultat u području političke moći žena, a drže da su etikete poput “narikača” i “alapača” jedan od vidljivih simptoma neravnopravnosti u tom segmentu.

Iz Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje poručili su da je današnja Milanovićeva izjava “tipičan primjer seksizma”. Tužno je, ističu, da upravo oni koji su na najvišim pozicijama moći potiču rodne stereotipe, seksističke stavove i nasilnu komunikaciju, umjesto da vode primjerom. “Osim toga, na ovaj način se neće ostvariti ravnopravnost i društvo u kojem nitko neće biti diskriminiran ili uplašen – kako je predsjednik Republike Hrvatske u izbornoj kampanji obećavao”, rekli su iz CESI-ja na upit Hine.

Napominju da je seksizam jedan od glavnih uzroka rodne neravnopravnosti koja, među ostalim, dovodi do rodno uvjetovanog nasilja. “Seksizam i fizičko nasilje dio su istog kontinuuma kojim se zlostavljaju žene. Predsjednik bi trebao preuzeti odgovornost za izgovorene riječi i bilo bi primjereno da se ispriča za svoje ponašanje”, zaključuju.