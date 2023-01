Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u nedjelju je među ostalim imao monolog o Plenkovićevom intervjuu za francuske medije u kojem se dotakao i njegovih izjava o pitanju obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Plenković je rekao da je odbijanje prijedloga da se Hrvatska pridruži misiji Europske unije za potporu ukrajinskoj vojsci povijesno pogrešna odluka, na što je reagirao Milanović.

"Pljuješ hrvatske zastupnike i hrvatske građane u francuskim medijima. Washington i NATO preko Ukrajine vode proxy rat protiv Rusije. Plan ne može biti maknuti Putina. Plan ne mogu biti sankcije. To su gluposti. Nećemo ništa postići. Nisu ni Miloševića slomili sankcijama. Idu iz rata u rat. Što bismo trebali biti? Američki robovi?", kazao je Milanović.

Kao voda na mlin Kremlju

Te izjave došle su kao naručene Rusima, pa je Sergej Lavrov, ruski ministar vanjskih poslova u srijedu imenom i prezimenom pohvalio Milanovića. "Baš nedavno je hrvatski predsjednik Milanović rekao da je to rat NATO-a protiv Rusije. To je izravna i iskrena izjava", rekao je Lavrov govoreći na godišnjoj konferenciji o rezultatima ruske diplomacije u 2022. godini.

'Svatko bi se trebao zabrinuti ako ga pohvali Kremlj'

Dok su neki naši političari spremno komentirali ovu izjavu Lavrova, drugi su prilično izbjegavali odgovor.

SDP-ov Peđa Grbin u Saboru nije želio komentirati izjavu Lavrova jer je nije vidio "Rusija je napala Ukrajinu i to je jedino što je točno, drugo me ne zanima.", kratko je rekao. Kako prenosi N1, na pitanje štete li Milanovićeve izjave, ponavljao je ‘drugo me ne zanima’.

Mostov Nikola Grmoja rekao je da ga apsolutno ne zanima što govori Zoran Milanović. “O njegovim izjavama treba pitati onoga koji su ga izabrali i njega samoga”, kazao je.

Ivana Kekin iz zeleno-lijevog bloka kaže da bi se svatko trebao zabrinuti ako ga pohvali visoki dužnosnik Rusije koja vrši agresiju na drugu zemlju.

HDZ-ov zastupnik Damir Habijan istaknuo je da su rečenice i narativ koji dolaze od hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića identični onima oni koje dolaze s vrha Kremlja.

'Sada više nema sumnje kakvog je stava predsjednik'

“Ako smo dosad i mogli pretpostavljati, sumnjati i povezivati određene izjave predsjednika RH, mislim da je danas nakon ovih izjava i pohvala koje dolaze od šefa ruske diplomacije sasvim jasno kojeg stava je predsjednik RH, što se tiče ruske agresije na Ukrajinu”, rekao je Habijan pa dodao:

“To nije jedina izjava. Možemo pogledati što je proteklih mjeseci predsjednik Milanović također govorio što se tiče Ukrajine – da se radi o korumpiranoj zemlji kojoj je Europska unija pomogla prilikom državnog prevrata na Majdanu. Ovo je samo nastavak retorike koji je dobio jedan ‘level up’, sada je dobio izravne pohvale od šefa ruske diplomacije na godišnjoj konferenciji.”

Habijan smatra da politika koju Milanović zastupa nije politika koju većina hrvatskih građana zastupa, kao niti politika država u čijem društvu Hrvatska želi biti.