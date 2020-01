PLJUŠTE REAKCIJE NA BELJAKOVU ISPRIKU ZBOG UDBA-E; Sladoljev i Reiner tvrde da je neuvjerljiva: ‘To je teza koju je imao Milošević’

Saborski zastupnik Mosta Marko Sladoljev i Potpredsjednik Hrvatskog sabora akademik Željko Reiner komentirali su ispriku koju je na Twitteru objavio predsjednik HSS-a Krešo Beljak zbog svog komentara o tome kako je 100 ubojstava UDBA-e u inozemstvu ‘očigledno premalo’

Saborski zastupnik Mosta Marko Sladoljev opetovao je u ponedjeljak kako je skandalozan twit šefa HSS-a Kreše Beljaka da zloglasna tajna policija, Udba, očito, nije ubila dovoljno ljudi, te istaknuo kako Beljak – da “živimo u normalnoj zemlji” – više ne bi bio čelnik parlamentarne stranke”.

Zamislite da u Njemačkoj čelnik parlamentarne stranke izjavi da njemačka tajna služba nije pobila dovoljno ljudi, napravio je ‘paralelu’ zastupnik koji je prvi reagirao na Beljakov twit, naglašavajući da u Njemačkoj takav političar ne bi više egzistirao u politici.

Beljaka je, podsjetio je, pozvao da podnese ostavku i da se ispriča, a za ispriku koju je objavio kaže da je “nemušta, i da nije dovoljna”.

“O njoj se, prvenstveno, trebaju oglasiti žrtve komunističkog sustava i članovi HSS-a”, kaže Sladoljev, tumačeći kako te žrtve prolaze “ono što su doživljavale u komunističkom sustavu”. “Radi se o tome da su ubijane cijele obitelji, pa i djeca i da je Beljak tom izjavom povrijedio sve žrtve”, kazao je zastupnik, naglašavajući kako bi se o Beljakovoj izjavi trebao očitovati HSS-ov koalicijski partner, SDP, unutar “kojega je bilo sličnih izjava”, poput one Nenada Stazića.

Reakciju očekuje i od političke javnosti, a na upit – što ako izostane, odgovara kako to znači da je Hrvatska “na neki način kontaminirana zemlja”.

Porast lijevog ekstremizma u Hrvatskoj

Potpredsjednik Hrvatskog sabora akademik Željko Reiner (HDZ) u ponedjeljak je neuvjerljivom nazvao ispriku šefa HSS-a Kreše Beljaka zbog twita u kojem je opravdavao politička ubojstva emigranata za vrijeme Jugoslavije, napisavši kako Udba, zloglasna tajna policija, očito nije ubila dovoljno ljudi. Takve su izjave zastrašujuće, itekako zabrinjavajuće, i jednostavno nedopustive u normalnom demokratskom društvu, rekao je Reiner novinarima u Hrvatskom saboru.

“Bez obzira na neuvjerljivost njegove isprike, koja se odnosi samo na dio izjave, ona zabrinjava zbog toga što ukazuje na porast lijevog ekstremizma u Hrvatskoj”, rekao je potpredsjednik Sabora, navodeći kako ljudi koji napišu da bi se na taj način obračunavali sa političkim suparnicima, očito tako i misle.

Podsjeća da to nije prvi takav slučaj, da se on vrlo dobro uklapa u izjave, primjerice, dugogodišnjeg zastupnika SDP-a Nenada Stazića, kako izgleda da u svibnju ’45 pobjednici nisu temeljito obavili posao.

Kome se Beljak ispričao?

Reiner se zapitao kome se zapravo Beljak ispričao – rodbini više od stotinu ljudi koje je Udba ubila, ili se pak ispričao zbog tvrdnje da su ratovi na području bivše Jugoslavije rezultat fašizma.

“To je teza koju je imao Slobodan Milošević, dakle svi su krivi, sve je to fašizam”, primijetio je i naglasio kako je ta teza također “krajnje uvredljiva”, ne samo za prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana, nego i za sve hrvatske branitelje. “Ne znam je li se i njima ispričao, jer iz one, tako na pol’ isprike, je to teško zaključiti”, izjavio je.

Naglasio je kako “zabrinjava činjenica da se javlja lijevi ekstremizam, a da on ne dobiva dovoljno pozornosti, niti u medijima, niti u javnosti”. Kako bi podcrtao neprihvatljivost Beljakove izjave, Reiner kaže kako očekuje da sljedeći puta kaže da je sasvim u redu da je Stjepan Radić ubijen u beogradskoj skupštini, da je Vladko Maček sjedio u zatvoru, a da dan kasnije to demantira.

“Silno me zanima tko će od pravih HSS-ovaca, stranke sa dugom poviješću, koja je između dva rata okupljala sve hrvatsko, za takvog lika ikada moći glasovati”, izjavio je.

Čeka se reakcija HSS-a i SDP-a

Reiner kaže i kako bi bilo logično da se od Beljakove izave ogradi HSS, ali i glavni koalicijski partner, SDP.

“Beljak je njihov koalicijski partner koji daje takve izjave, pitajte ih, misle li to i oni. Nadam se da ne”, odgovorio je novinarima. “Ništa ne tražim, ako misle da ne treba, da je to u redu, ne trebaju se očitovat, to je na njihovu savjest”, poručio je.

Ne vjeruje da bi postojanje Etičkog kodeksa za zastupnike išta promijenilo u Beljakovu slučaju. “Nekoga tko je neodgojen, nepristojan, agresivan ne možete promijeniti nikakvim propisima koji se pozivaju na savjest, moral”, rekao je i otkrio da je Etički kodeks gotov već dulje vrijeme, ali da je bilo prioritetnijih stvari za rješavanje.