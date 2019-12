PLJUŠTE REAKCIJE i GRUBE RIJEČI NA KOLINDINE GAFOVE: ‘Predsjednica je odavno izgubila veliki dio pismene javnosti…’

Oni koji će za nju glasovati, njih ništa više od toga ne može otkloniti. Da danas napravi zvijezdu, dubi na glavi, zapjeva ‘Ja sam Jugoslovenka’, dobit će isti broj glasova kao i da to ne učini. Predsjednička kampanja je potpuno estradizirana, komentirao je Fižulić

Nekadašnji ministar gospodarstva Goranko Fižulić komentirao je aktualna događanja vezana uz predsjedničke izbore. Istaknuo je da najavljena večerašnja predsjednička debata neće značajnije promijeniti odnos snaga među prvih troje kandidata.

“I predsjednica i Zoran Milanović i Miroslav Škoro ostat će nakon debate vjerojatno u istim odnosima, a to je da dobivaju 75 do 85 posto svih glasova u prvom krugu, ali se može dogoditi da netko od ovih dva posto izvuče neke glasove”, kaže Fižulić. za N1.

Na pitanje tko bi mogao najviše izgubiti, a tko dobiti, odgovorio je:

“To će ovisiti i o pitanjima koja će biti postavljena. Onaj koji se brani, u ovom slučaju predsjednica, trebalo bi joj postavljati pitanja za ovih pet godina vladanja na Pantovčaku. Smisao vanjske politike u doba mira je da gradi mostove, prijateljstvo s onima koji su za Hrvatsku važni zbog gospodarskih odnosa, izvoza, investicija…”

‘Odavno je izgubila veliki dio pismene javnosti’

Govoreći o predsjedničinim gafovima, Fižulić kaže:

“Ovo izgleda kao rukopis Stevea Bannona, to radi Trump, Johnson. Nešto bubnete i onda se u javnosti raspravlja samo o tome. Zapravo je na taj način osoba koja je to rekla, zvala se Kolinda Grabar-Kitarović, Trump ili Johnson, na sebe skrenula pozornost. Oni koji o tome raspravljaju, to ionako nisu njezini birači. Kolinda Grabar-Kitarović je odavno izgubila veliki dio pismene javnosti, i oni neće glasovati za nju. Oni koji će za nju glasovati, njih ništa više od toga ne može otkloniti. Da danas napravi zvijezdu, dubi na glavi, zapjeva ‘Ja sam Jugoslovenka’, dobit će isti broj glasova kao i da to ne učini. Predsjednička kampanja je potpuno estradizirana”, kaže Fižulić.

Upitan koliko je za HDZ problematično to što moraju pojašnjavati pojedine predsjedničine izjave, Fižulić je rekao da to sigurno nije ugodna pozicija.

“U američkoj terminologiji, to su klonovi predsjednice. Ako trebate pojašnjavati ono što je bitno i važno i pametno, možete se osjećati dobro. Ali ovdje se radi o nonsensu”, kaže Fižulić.