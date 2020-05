PLJUŠTE KRITIKE ZAGREPČANA: ‘Umjesto da se bave utvrđivanjem štete od potresa, oni guraju Zagrebački Manhattan’

Jedan od Zagrepčana na Facebooku se osvrnuo i na socijalnu osjetljivost gradskih čelnika u koju se često kune i poziva Milan Bandić

U petak navečer jedna je objava na službenom Facebooku zagrebačkog Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba izazvala val negativnih komentara građana. Naime, objavili su da je sinoć održana prezentacija projekata za revitalizaciju prostora Velesajma i Hipodroma na kojoj rade studenti arhitekture Illinois Institute of Technologyja pod vodstvom prof Vesne Mimice.

“Na prezentaciji su sudjelovali i predstavnici našeg Ureda”, objavili su na Facebook stranici. Kako piše Jutarnji list, istu večer su objavu uklonili, no u subotu je ponovno vraćena. Kritike na račun Grada samo su nastavile pristizati u komentarima.

“Da li mogu očekivati odgovore na pitanja koja sam postavio? Financiranje rada studenata? Zašto im nije dano neko područje grada koje je već prostorno planskom dokumentacijom planirano za programe kojima se studenti bave? Tko je s vaše strane odlučio da se trebaju baviti zonom hipodroma, imenom i prezimenom?”, prenosi Jutarnji komentar jednog građanina. Naime, novinari su jučer pokušali doći do Sanje Jerković pročelnice Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba, ali se nije javila na telefon. Odgovor na pitanje vezano za objavu nisu uspjeli dobiti niti od Grada Zagreba ni glasnogovornice gradonačelnika Bandića.

Tomašević: ‘Oni bi se trebali baviti utvrđivanjem štete od potresa’

Vedran Mimica je profesor arhitekture i urbanizma na Illinois Institute of Technology u Chicagu. On je 2019. u sklopu studijskog putovanja studente arhitekture doveo u posjet Gradu Zagrebu kojima je domaćin bio Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada. Tada je na službenim stranicama Grada bilo objavljeno da su studenti polaznici projektno-istraživačkog studija New New Zagreb pod mentorstvom prof Mimice koji se bavi prostorom Zagrebačkog velesajma. Tomislav Tomašević, vijećnik zagrebačke Gradske skupštine, smatra da bi se uprava Grada trebala baviti drugim stvarima, a ne guranjem neke verzije “Zagrebačkog Manhattana”.

“Umjesto da se bave utvrđivanjem štete od potresa koja i dalje nije utvrđena i novim zakonom o obnovi Zagreba koji nemamo ni šest tjedana nakon potresa, gradska uprava i nakon pada GUP-a i dalje gura neku verziju tzv. Zagrebačkog Manhattana na toj lokaciji. Bandićevi prioriteti nikad nisu bili posloženi prema potrebama građana već potrebama njega i njegove ekipe”, rekao je Tomašević Jutarnjem listu.

Građani: ‘Hoćemo konkretne projekte i planove razvoja, a ne pipe dreams’

“Nikoga ne zanima travestija s Hipodromom, zanima nas kako i kada ćete obnoviti škole, fakultete i bolnice ili ne mislite da članovi vaših obitelji mogu biti žrtve budućih potresa ili vaša imovina? Građani su ostali bez domova i budućnosti u gradu, a vi s ovim. Hoćemo konkretne projekte i planove razvoja, a ne ‘pipe dreams’ pojedinaca. Saberite se”, napisao je jedan od korisnika Facebooka.