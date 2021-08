RTL-ova Potraga otkrila je slučaj mešetarenja nekretninama u središtu Splita, gdje je jedan od vlasnika stanova u zgradi na splitskom Žnjanu popularni pjevač Marko Perković Thompson, Nakon što se ekipa Potrage popela na krov u susjedstvu Marka Perkovića Thompsona, koji je on oteo suvlasnicima susjedne nekretnine, pjevač je pokrenuo nezapamćenu hajku u čemu mu pomaže portal Narod.hr, čiji izdavač je udruga "U ime obitelji" koju vodi Željka Markić.

Iznad četiri kaskadne zgrade na Žnjanu u Splitu s četiri različita ulaza na adresi Šetalište Ivana Pavla II na odvojenim su zemljišnim česticama naknadno sagrađene četiri vile na adresi Put Radoševca. Kako javlja RTL izgrađene su na osnovu građevinske dozvole za turističko naselje, inače ne bi dobili građevinsku dozvolu. Druga vila s lijeva je sada Thompsonova.

Na putu Perkovića do te vile sudjelovali su: Zvonko Kotarac - investitor (u istražnom zatvoru zbog građevinskih malverzacija), Zoran Sikirica prethodni vlasnik sada Thompsonove vile (čeka suđenje zbog građevinskih malverzacija), bivša voditeljica Odsjeka za graditeljstvo grada Splita Lada Pocrnić Mladinić (čeka suđenje zbog pogodovanja Zoranu Sikirici, pod istragom za pogodovanje Kotarcu), arhitekt građevinskog projekta Emil Šverko (pod istragom zbog suradnje s Kotarcem).

'Krov zgrade ne može pripadati nečijem domu'

Zbog govora mržnje i napada na novinarku RTL-a Danku Derifaj podignute su kaznene prijave, a Thompsonova obrana i dalje tvrdi da je novinarka provalila u njegov dom, iako se ekipa RTL-a s predstavnikom stanara kretala krovištem koje zakonski pripada svim suvlasnicima zgrade, javlja RTL.

Na Facebook stranici Thompsona jučer su Derifaj optužili za provalu u dom, iako prema svim papirima Thompson nije vlasnik krova susjedne zgrade, već suvlasnik, zajedno sa svim ostalim stanarima. Jedino što si je on to prisvojio i od toga napravio vrt s terasom.

"Ne može krov pripadati nečijem domu i to krov druge kuće zbog toga ne može biti počinjenja kaznenog djela za koje se tereti. Krov pripada svim stanarima i radi se o zajedničkom djelu zgrade i ista će biti odbačena, naime već je i policija rekla da se ne radi o provali", rekla je za RTL odvjetnica Jadranka Sloković.

Ekipa RTL-ove Potrage tvrdi da je dio krova Thompson uzeo sustanarima, što su u prilogu potvrdili brojni stručnjaci. "On nije vlasnik toga krova, te terase, ćus!", rekla je 23. kolovoza Mariana Bucat, sudska vještakinja za arhitekturu i nekretnine, kao što je i gospođa potvrdila na sudu.

Ministarstvo osudilo nasilje

Na Thompsonovoj Facebook stranici pokrenuta je hajka te se u objavama poticao govor mržnje i poziv na nasilje. Ministarstvo kulture i medija poručilo je da je već nebrojeno puta do sada oštro je osuđivalo bilo kakvu vrstu nasilja i govora mržnje. Iz Državnog odvjetništva za RTL su istaknuli su da će nadležno tužiteljstvo poduzeti korake nakon što policija otkrije počinitelje i podnese prijave.

Svašta se može pročitati na Facebooku, od prostačenja do prijetnji smrću i lomljenja kostiju. "Nogu slomila daboga", "Slomila vrat gadura", "Pa što ako sam poželio da ta i takve kuje crknu", "Danki treba polomiti kosti umišljena glupača", "Treba to pobacati s terase" - uvrede, prijetnje, mržnja i kletve, sve pod imenom i prezimenom. Tako su o novinarki Danki Derifaj ovih dana pisali na Thompsonoj Facebook stranici i njemu sklonim portalima.

"Smatramo da u svakom slučaju ako na Facebooku otvorite svoju Facebook stranicu da ste za nju i odgovorni. Naime, radi se doista o govoru mržnjje, o nekoliko statusa koje je on napisao, a nakon kojih su slijedile salve uvreda i prijetnji i doista govora koji je dopušten. Nedopušteno je dozvoliti da je takva situacija trajna. Još nema nikakvih reakcija mi mislimo da treba prozvati policiju i državno odvjetništvo zbog sporog rada, jer su ove prijetnje bile vrlo ozbiljne i radilo se o direktnim prijetnjama ugrožavanja života i sve to samo zbog toga što novinar radi svoj posao", rekla je za RTL odvjetnica Jadranka Sloković.

Obrisali objavu zbog govora mržnje

Časopis Glorija je objavio intervju s Dankom Derifaj, ali s Facebooka su ga obrisali, zbog uvreda kakve dosad nisu vidjeli. Ljudi, koji su moguće sami sebe uvjerili da su najvjerniji Thompsonovi obožavatelji, trudili su je uvrijediti na sve moguće načine, kazali su iz časopisa.

Čak i na RTL-ovim stranicama bilo je uvreda. "Ja bi rekao da je to jedna polarizirajuća tema kojoj su brojni korisnici pristupili iz osobnih, očito svjetonazorskih pozicija, bez želje da se detaljnije u to ulazi. Ekspanzija ili količina negativnih komentara prema novinarki je dosegla jedne nepoželjne razine, iako nijedan takav komentar nije poželjan", rekao je Domagoj Vidović, direktor digitalnog sadržaja RTL-a.

Uvrede i mržnju administratori stranice i nakladnici često brišu. Postoji i mogućnost blokiranja komentara, a tu su i algoritmi koji bi trebali prepoznati govor mržnje, ali oni malo teže prepoznaju hrvatske kletve i psovke.

"Najčešće su takvi algoritmi prilagođeni eng. jeziku, i ostalim velikim svjetskim jezicima, kad i kad rade i za manje jezike pa tako i za hrvatski, ali ne tako učinkovito kao za svjetske jezike gdje su već po principu umjetne inteligencije naučili što bi mogao biti govor mržnje i automatski ga brišu", objašnjava Dragan Petric, urednik časopisa Bug.

Sve bi se trebalo promijeniti Zakonom o elektroničkim medijima, portali bi trebali uvesti registriranje korisnika pa će za vrijeđanje i prijetnje biti odgovoran onaj koji je napisao komentar, a ne nakladnik.

Plenković: Hrvatska ne može sama regulirati društvene mreže

O slučaju se oglasio i premijer Andrej Plenković.

"Ja osuđujem svaki govor mržnje pa tako i onaj upućen vašoj kolegici s RTL-a. Što se tiče zakona i on će ići u drugo čitanje. Društvene mreže nažalost Hrvatska ne može sama regulirati, to vam je jasno. Nećemo ugasiti Twitter kao u Afanistanu, prema tome to je sasvim nešto sasvim drugo. Ako nema globalnog rješenja mi možemo malo napraviti nažalost", kazao je Plenković u utorak.