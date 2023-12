Nakon izuzetno hladnog ponedjeljka kakvog nije bilo još od početka veljače, te juga i u utorak se nastavlja promjenjivo vrijeme. Danas i u srijedu bit će česta kiša, a na Jadranu i obilnija. U unutrašnji je negdje moguć snijeg, posebno od utorka navečer.

Meteorolozi upozoravaju na oprez na cestama zbog poledice, a na Jadranu zbog jakog juga. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 1 i 6, na Jadranu od 9 do 14 stupnjeva.

Na snazi je meteoalarm za gotovo cijelu Hrvatsku zbog jakog vjetra, kiše i snijega te poledice.

Meteoalarm

Središnja Hrvatska: Pretežno oblačno uz povremenu kišu

U Istočnoj Hrvatskoj bit će pretežno oblačno sa slabim oborinama koje će se smrzavati na tlu. Popodne i navečer povremena kiša. Vjetar većinom slab jugoistočni i istočni. Jutarnja temperatura od -4 do -1, a najviša dnevna između 4 i 8 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj, pretežno oblačno uz povremenu kišu. Navečer i u noći na srijedu kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg. Moguće je stvaranje snježnog pokrivača. Vjetar slab, u drugom dijelu dana ponegdje i umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura od -4 do -1, a najviša dnevna između 2 i 5 stupnjeva.

Gorski kotar i Lika očekuju možda obilnije oborine. Kiša će navečer prelaziti u susnježicu i snijeg. Vjetar mjestimice umjeren južni i jugoistočni, navečer u okretanju na sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 0, a najviša dnevna između 3 i 5 stupnjeva.

Istra i Sjeverni Jadran: Kiša, povremeno s pljuskovima i grmljavinom

U Istri povremena kiša, ponegdje s pljuskovima, pogotovo u prvom dijelu dana. Puhat će slabo do umjereno, ponegdje pojačano jugo, u drugom dijelu dana okrenut će na slab do umjeren, na otvorenom moru pojačan i jak sjeverozapadni vjetar, krajem dana i u noći uz obalu će zapuhati i bura. More će biti malo i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 4 i 8, u unutrašnjosti Istre između 1 i 6 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom između 7 i 12 stupnjeva.

I na sjevernom Jadranu oblačno, povremeno uz kišu, mjestimice i obilniju uz moguću grmljavinu. Umjereno i jako jugo i južni vjetar, popodne u okretanju na sjeverozapadnjak, uz obalu i buru. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 9, u unutrašnjosti Istre oko 2, a najviša dnevna između 8 i 12 stupnjeva.

U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno s povremenom kišom, više u drugom dijelu dana pračeno grmljavinom. Puhat će umjereno, mjestimice i jako jugo, navečer u okretanju na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 10, u unutrašnjosti oko 2, a najviša dnevna između 9 i 14 stupnjeva.

U čevrtak će uglavnom biti suho i sunčano . Ujutro će na kopnu biti magle i jutarnjeg mraza.

