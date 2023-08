Opasnost - ponegdje čak i vrlo velika - od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje do sada je postojala na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, u utorak će se pojaviti i u istočnoj te većem dijelu središnje Hrvatske, a u četvrtak i petak postojat će posvuda - i to većinom velika i vrlo velika opasnost. Pritom su od srijede u kontinentalnom području mogući i lokalni pljuskovi i grmljavina, a potkraj tjedna diljem Hrvatske raste vjerojatnost za zamjetniju promjenu vremena, prognozirala je Dunja Plačko-Vršnak za HRT.

I u utorak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti sunčano. Uz slab vjetar ujutro uz rijeke može biti kratkotrajne magle. Jutarnja temperatura između 19 i 22 °C, a najviša dnevna oko 35 °C. Samo malo manje vruće bit će u središnjoj Hrvatskoj, a najniža temperatura uglavnom neće prelaziti 20 °C. Prevladavat će sunčano uz slab, tek rijetko umjeren razvoj oblaka u poslijepodnevnim satima.

Jutarnja svježina zadržat će se samo u gorskim krajevima, a jutro će na sjevernom Jadranu često biti vrlo toplo. Danju sunčano, na moru i vedro. U noći i ujutro uz obalu slaba do umjerena, podno Velebita i jaka bura, danju do umjeren sjeverozapadni, ponegdje jugozapadni vjetar te malo do umjereno valovito more. Najviša temperatura zraka između 29 i 33 °C, na moru od 33 do 36 °C.

Vruće, ponegdje i vrlo vruće bit će na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije, uz sunčano vrijeme, na moru i vedro, te uz buru zbog koje će noć uz obalu i na otocima biti vrlo topla. Danju slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Vrlo topla noć bit će i na jugu Hrvatske, uz najnižu temperaturu zraka između 25 i 28 °C, na dubrovačkom području čak i oko 30 °C. Danju sunčano uz najvišu temperaturu zraka oko 34 °C, u zaobalju i oko 37 °C.

Kraj toplinskog vala

U nastavku tjedna na kopnu i dalje pretežno sunčano i vruće, a uz umjeren razvoj oblaka u poslijepodnevnim satima postoji mala vjerojatnost za poneki pljusak, osobito u srijedu i četvrtak. Na Jadranu sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće, a uz vrlo tople noći i dalje je vrlo velika opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje. U noći i ujutro burin, danju maestral koji će tek ponegdje malo olakšati vrućinu.

Damjana Ćurkov Majaroš je također prognozirala da sve do kraja tjedna ostaje vrlo vruće i sparno, osobito uz obalu gdje će noćna temperatura biti iznad 25, mjestimice i oko 30 stupnjeva, a dnevna većinom viša od 35, 36 °C. Krajem vikenda izgledna je promjena vremena – bit će kiše i pljuskova, a uz njih bi se trebao prekinuti ovaj toplinski val.