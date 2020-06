PLJUSKA STOŽERU; Šef intenzivne u Zaraznoj: ‘Profućkali smo sve, oboljelih je kao na vrhuncu, ali ovo sad neće tako brzo proći’

‘Sigurno znam da su izbori utjecali utoliko da se i politika same borbe s pandemijom promijenila zbog izbora. Tu nema dvojbe’, ističe

Dr. Marko Kutleša istaknuo je kako se popupštanje mjera išlo prenaglo, i umjesto postupnog relaksiranja, sve se odnednom vratilo kao da “ničega nije bilo”.

“U popuštanje mjera je sigurno trebalo ići, ali da je to bilo prenaglo, jest i da se nisu tako lako trebale otvoriti granice, nisu. Sad se to pokazuje kao pogreška. Znam da treba balansirati između ekonomije i zdravlja ljudi, ali smatram da bi zdravlje trebalo biti na prvome mjestu“, rekao je za u intervjuu za Jutarnji dr. Marko Kutleša, šef Odjela intenzivne njege u zagrebačkoj Klinici za zarazne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”. Ističe kako takvo naglo popuštanje ionako nije spasilo turističku sezonu.

„Prvi smo udar uspješno suzbili i epidemiološka je situacija bila dobra, a potom smo sve to profućkali. I sad smo opet na broju oboljelih kao na vrhuncu pandemije“, ocijenjuje liječnik dodajući kako ne vjeruje da će to tako brzo popustiti jer sada postoji i lokalna transmisija.

Kako građanin, dojma je da je da Stožer na početku radio odličan posao, a kad je epidemija stavljena pod kontrolu, onda su se na bolesti počeli skupljati politički poeni.

GENETIČAR O UTJECAJU COVIDA-19 NA ZARAŽENE: ‘Nitko ne može reći suprotno!’; Komentirao i famoznu projekciju o 1500 mrtvih

‘Teško da bi bilo koji epidemiolog sam išao na takvo otvaranje’

“Teško da bi bilo koji epidemiolog sam išao na tako naglo otvaranje. Činjenica je da se sve manje pitalo struku, a pita ih se tek sad kad se situacija iznova zahuktala. U međuvremenu se radilo po čisto političkoj odluci”, rekao je dr. Kutleša, koji je na samom početku intervjua istaknuo da nije „član ni simpatizer niti jedne stranke. Ponajmanje ove dvije najveće, koje su imale priliku od Hrvatske napraviti bolju državu, a napravile su, nažalost, državu prožetu korupcijom“.

“Ne usudim se biti pametan i reći koji je najbolji timing izbora jer o tome ne znam ništa. No, sigurno znam da su izbori utjecali utoliko da se i politika same borbe s pandemijom promijenila zbog izbora. Tu nema dvojbe”, komentirao je raspisivanje izbora.

STOŽER TVRDI: ‘U Hrvatskoj 67 novozaraženih’; Jedan preminuli, tisuće u izolaciji, najgore u Zagrebu i Slavoniji

‘Nikad to neću zaboraviti’

A jezivih scena iz prvog vala se, nažalost, jako dobro sjeća.

“Nikad to neću zaboraviti. Situacija je bila specifična. Novi virus, nepoznata bolest, teško bolesni i umirući ljudi. U jednom je trenutku bilo iznimno teško, naučili smo to savladati svi zajedno, cijeli medicinski timovi s liječnicima, medicinskim sestrama, tehničarima… Kad ljudi završe intubirani u mehaničkoj ventilaciji, smrtnost je, piše literatura, visoka. No, literatura je jedno, a svakodnevno umiranje pred vašim očima nešto posve drugo”, opisuje dr. Kutleša.

„Prosjek godina bio je nešto niži od 70, svi jesu otprije bili narušenog zdravlja, ali premali je to uzorak za statistiku. Imali smo nekoliko mlađih pacijenata, najmlađi je imao 32 godine i uspješno je izliječen otišao doma. Jedna je gospođa na respiratoru bila 40-ak dana i također je uspješno izliječena. Drugih 18, nažalost, nije bilo te sreće”, nastavlja. Za sada nema pacijenata na respiratru, ali pitanje je do kada.

“Ali u bolnici ih je svaki dan sve više. Točan broj ne znam jer raste iz dana u dan, ali nekoliko desetaka je sigurno. Zahuktava se situacija i moramo se hitno iznova reorganizirati”.

BANDIĆ NEMA DOBRE VIJESTI: ‘Situacija u Zagrebu je gora nego jučer, narednih dana možda bude i gore, a zna se zbog čega’

‘Vratila mi se vjera u ljude’

Iako upozorava kako ćemo prave razmjere drugog vala tek vidjeti najesen, ne gubi nadu,

“Ovo, na sreću, nije kataklizmički virus, to je svojevrsno upozorenje da se promijenimo. Dođe li virus sa 30 posto smrtnosti, borba s njim uvelike će ovisiti o tome kako smo se mi promijenili u vrijeme ove pandemije”, rekao je .

“Nažalost, sve govori da se nismo (promijenili), ali ja nikad ne gubim nadu. Osobito nakon ovoga što sam proživio. Definitivno mi se u bolnici vratila vjera u ljude. Oduševilo me. Naše su medicinske sestre pokazale da su vrhunske, ne samo kao profesionalci, nego i kao ljudi. Jednako tako i liječnici. Atmosfera na našem odjelu bila je dobra, jako pozitivna s obzirom na situaciju. A skrbili smo se samo o najtežim pacijentima, koji su za osoblje najrizičniji”, zaključuje dr. Marko Kutleša.

Situaciju s koronavirusom iz minute u minutu u Hrvatskoj i svijetu možete pratiti OVDJE.