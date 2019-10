PLIVAJUĆE NASELJE: U mjestu kraj Zagreba trebaju kajake nakon svake veće kiše, dave se u smradu fekalija. Glavno da je Bandić obećao…

U ovom naselju nadomak Zagreba ima se što i vidjeti – cesta je raskopana, nogostup često ne postoji, a strpljenje stanovnika je sve tanje jer im je posljednji put obećano da će radovi završiti ovog proljeća

Stanovnicima Starog Brestja u Sesvetama za vrijeme jačih kiša definitivno trebaju kajaci jer zbog loše postavljenih cijevi njihovo naselje postaje jezero, izvještava portal Vijesti.hr. Već šestu godinu i to zaredom u glavnoj ulici Brestja traju opsežni radovi pa se popravljaju kanalizacija, vodovod i plinovod. Zbog svega navedenog su se Brestjani nedavno okupili ispred Mjesnog odbora kako bi gradskim vlastima pokazali svoje nazadovoljstvo.

U ovom naselju nadomak Zagreba ima se što i vidjeti – cesta je raskopana, nogostup često ne postoji, a strpljenje stanovnika je sve tanje jer im je posljednji put obećano da će radovi završiti ovog proljeća. Krajem rujna gradonačelnik Milan Bandić došao je na prosvjed i obećao da će radovi završiti što je prije moguće. No, stanovnicima nije do slušanja obećanja nego do rješavanja problema u Brestju jer moraju trpjeti smrad fekalija koje dopiru iz potoka kraj dječjeg vrtića. Bandić je kazao da nije bio svjestan ovog problema i da će hitno krenuti u rješavanje. Bandićevo obećanje Brestjanima kaže da će sve biti gotovo sljedećih šest do osam mjeseci.

Naselje poplavljeno, a nema ni pitke vode

Pola naselja našlo se pod vodom u petak ujutro, a nestalo je i pitke vode. Kako doznaju Vijesti.hr, uzrok poplave je puknuće novih vodovodnih cijevi koje su nedavno postavljene.

“Gradonačelnik je na sastanku koji je održao s članovima gradske inicijative ‘Volim Brestje’ rekao kako će odrediti ga Gradske ceste moraju pratiti radove i kada budu obavljeni prekopi i postavljene nove cijevi, cesta mora biti asfaltirana. Da budem precizna, nakon prosvjeda, što se radova tiče, sve je funkcioniralo samo tjedan dana. Od tada smo svaki drugi dan bez vode. Postavili su nove cijevi, ali nisu postavili asfalt već su to samo zatrpali zemljom. Naravno da su pod pritiskom prometa, a pogotovo teretnih vozila i autobusa, cijevi popucale. Propalo je oko pet metara cijevi. U roku od 15 minuta je poplavljeno pola naselja. Voda je ljudima do kuća došla”, kazala je za Vijesti.hr članica građanske inicijative “Volim Brestje”, Anđa Čujić te dodala da u 13 sati ima dogovoren sastanak s nadležnima iz Grada Zagreba.

‘Ovo su samo saniranja i fuševi’

Tea Josipa Kresović je potpuno ostala poplavljenog dvorišta. Kaže da je zbog toga otkazala sve svoje poslovne obaveze. Napominje da je ovo treći put ove godine da pucaju nove cijevi koje su mijenjanje prošle godine.

“Ove godine mijenjanju plinske cijevi i uslijed, očito neadekvatnih radova, na istim dijelovima pucaju nove cijevi za vodu. Dvorište nam je svake godine u sve gorem stanju a željeli smo ove godine popločati dvorište. No, odlučili smo da nećemo ulagati i bacati vlastiti novac dok radovi na Brestovečkoj ne budu potpuno sanirani. Nedavno je bio i prosvjed u našem naselju na koji je došao i zagrebački gradonačelnik i obećao saniranje prije zime. Ovo je sve ‘fuš’ posao i od ‘saniranja’ nastaju samo još veći troškovi nas građana. Radovi traju već šestu godinu. Svima nam je jasno da se radovi ne mogu napraviti preko noći ali isto tako smo svjesni da nije realno da traju šest godina. Samo za 2019. godinu grad Zagreb je za četvrt Sesvete odvojio preko 90 milijuna kuna. Nas građane zanima gdje je taj naš novac koji smo debelo preplatili kroz razno razne namete”, kazala je Kresović za portal Vijesti.hr i priložila snimke i fotografije trenutnog stanja koje je blago rečeno katastrofalno.

