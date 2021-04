PLIVA I SANDOZ PREKINULI ISPORUKU LIJEKOVA DOK IM SE NE PODMIRE DUGOVANJA: Ministar Beroš kaže da se ‘ne boji duga’

Jedan od najveći opskrbljivač veledrogerija generičkim lijekovima, Pliva je prije gotovo dva sata objavila informaciju da neće obustaviti isporuku lijekova

Jedan od najveći opskrbljivač veledrogerija generičkim lijekovima, Pliva je prije gotovo dva sata objavila informaciju da neće obustaviti isporuku lijekova. No, RTL je iz krugova veledrogerija doznao da su Pliva i Sandoz prekinule isporuku lijekova veledrogerijama dok se dugovanja ne podmire.

Ranije su iz Plive, podsjetimo, za 24sata poručili kako do sada nisu zaustavili isporuke lijekova, “no to ne znači da uskoro nećemo biti na to prisiljeni, s obzirom da su sve veledrogerije s kojima poslujemo prešle dozvoljene kreditne limite. Nadamo se da će se obećanim uplatama sredstava uskoro nastaviti redovna opskrba tržišta”.

Također, danas je ministar zdravstva Vili Beroš naglasio kako dug za lijekove nije bačen novac nego novac koji je utrošen u zdravlje hrvatske nacije. Dodao je da se “ne boji duga” te da će Vlada podmiriti dug, o čemu su jučer započeti razgovori s veledrogerijama, ljekarnama i proizvođačima lijekova.

