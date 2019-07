PLIN SMIJAVAC SE RAŠIRIO MEĐU MLADIMA, ALI NIŠTA TU NIJE SMIJEŠNO: ‘I nakon prve konzumacije može izazvai komu, srčani, moždani…’

Novalja je prepuna praznih ampula plina smijavca, odnosno dušičnog oksida, koji može izazvati dobru zabavu, ali i ozbiljne znanstvene probleme

Parti groznica na Zrću i službeno je počela. Zbog toga ne spavaju ni organizatori,. Zadovoljno trljaju ruke jer ulaznice za festivale su rasprodane, a gradska blagajna puna. No, dan nakon razuzdane zabave na Zrću ulice Novalje prekrivene su ampulama dušičnog oksida, takozvanoga plina ‘smijavca’ koji partijaneri koriste za zabavu. Domaće stanovništvo je u pismu Ministarstvu zdravstva zatražilo da zabrani takve ampule, jer i njihova djeca to gledaju.

“Postoji dobra volja, moramo iskristalizirati još nekakve pravne nedoumice, ja vjerujem da će se već i ovu godinu donijeti nekakva mjera. Ali sam gotovo uvjeren da će dogodine te ampulice biti na listi zabranjenih”, kaže gradonačelnik Novalje Ante Dabo za Dnevnik.hr.

Briga o sigurnosti

O sigurnosti u Novalji se od ove godine brine i bivši šef PNUSKOK-a Mario Bertina. Njega je angažirala gradska uprava Novalje.

“Moj posao u Gradu Novalji nije samo bavljenje smijavcem. Moj posao je prije svega stanje sigurnosti. A jedan od segmenata problema jesu upravo te ampule koje su ispunjene tzv. smijavcem. Smijavac sam po sebi nije baš tako smiješna droga. Ona je možda smiješna onome tko ju konzumira. Radi se o anestetiku koji izaziva sve one simptome koje izaziva dušični oksid kao anestetik.

Bertina prenosi i riječi stručnjaka dr. Bagarića o simptomima koje može izazvati plin smijavac. “I nakon prve konzumacije i nakon 20. konzumacije može izazvati komu, srčani udar, moždani udar itd.”

Troši se sve

Konzumacija droga veže se uz festivale s električnom glazbom kakvi su na Zrću česti. A partijaneri podižu raspoloženje raznim supstancama.

“Droge koje se koriste na takvim festivalima su amfetamin, metaamfetamin, ima nešto sintetskih droga, sintetske marihuane, ali to je sve manje prisutno. Ima dosta kokaina, marihuane, konoplje, hašiša. To su droge koje su prisutne na takvim festivalima. A dok god imate pušača koji konzumiraju duhan, imat ćete i one koji će željeti konzumirati drogu”, kaže Bertina.

Iz Ministarstva zdravstva su odgovorili da znaju za zlouporabu ampula s dušičnim oksidom i da rade na rješenju problema.