Bolnicama diljem zemlje, pa tako i KBC-u Zagreb, stigli su astronomski visoki računi za plin. Najveća bolnica u zemlji, tako treba podmiriti račun koji je narastao za čak 375 posto. No, u Kliničkoj bolnici Sveti Duh u Zagrebu, poskupljenje nisu ni osjetili, jer su ranijim ugovorom definirali fiksnu cijenu.

"Ukupni računi u 2021. godini su iznosili negdje oko 42 tisuće kune, što je mjesečno negdje oko tri do četiri tisuće kuna i nisu narasli u 12. mjesecu", objasnila je za RTL Anamarija Šimandić, ravnateljica bolnice Sveti Duh.

U Ministarstvu zdravstva nisu komentirali hoće li bolnice moći podmiriti i ove troškove. Ipak su cijene plina u nabavi porasle za više od četiri puta.

"Njihova cijena raste sukladno tržišnim uvjetima. Kako je cijena u trenutku ugovaranja, obično četvrti mjesec prošle godine bila ispod 20 eura po megavat satu, a danas je 90 eura po megavat satu, to se osjeti na njihovim računa", objasnio je Dalibor Pudić, predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin.

Računi veći za 70 posto?

Osim bolnica i redovničke zajednice nisu mogle podmiriti sve račune. Župi sv. Leopolda Mandića Gradska je plinara otpisala 70 posto duga, pa su umjesto 58.000 za prosinac platili 17.000 kuna plina.

"Za mjesec prosinac su nam otpisali, a kako će dalje biti ne znam. Nisu nam dali nikakve naznake da bi moglo biti niže. Vjerujem ovih dana da će se poduzeti neki koraci po rješavanju ovog pitanja, koje je doista neizdržljivo i nepodnošljivo. Jednostavno ne vidimo izlaza, pogotovo ako se nastavi s ovako visokim cijenama kao za prosinac", kazao je fra Jure Sarčević.

Novi val poskupljenja cijena plina i struje, građane bi trebao zahvatiti u travnju. Vlada planira smanjenje stope PDV-a, a standard najugroženijih obitelji bit će zaštićen i vaučerima. No, štogod vlasti poduzele, poskupljenje je neizbježno.

"Računi bi mogli biti veći do 70 posto i, ako umanjimo PDV, što je za očekivati kroz izjave premijera, računi bi mogli biti veći do 50 posto", tvrdi Pudić.

Poskupljenje se nije moglo spriječiti

Iz Gradske plinare u Zagrebu, koja je za prosinac ispostavila i 400 posto veće račune poručuju da je to posljedica geopolitičkih razloga, ali i povećanja potražnje za energentima zbog korona-krize. Direktor Plinare, Jeronim Tomas za RTL poručuje da se rast cijena nije mogao spriječiti.

"U trenutku ugovaranja cijena koje se ugovaraju sa strane nabave, trebalo bi zaključiti na strani prodaje i to nije napravljeno, tako da smo imali situaciju gdje smo s kupcima imali zaključane količine, a s druge strane smo imali varijabilne cijene koje nisu bile zaključane i čekao se trenutak da se zaključaju, ali taj trenutak nije nikad došao", pojasnio je Tomas i dodao da bi za to trebala definitivno odgovarati bivša uprava.

Istaknuo je da je nabavna cijena u prosincu bila desetak puta veća od one godinu dana ranije. Istaknuo je da su, unatoč poskupljenju, neki računi podmireni.

"Zaprimili smo između šest i sedam posto prigovora u odnosu na ukupan broj poslanih računa sektoru poduzetništva. Dio računa je u cijelosti podmiren, a za dio računa još nisu dospijeća pa ne znamo hoće li biti plaćeni i u kojoj mjeri", poručio je Tomas.

Sve ovisi o pregovorima

Istaknuo je da traju pregovori između Ministarstva gospodarstva, energetike i održivog razvoja te predstavnika vlasnika, nakon čega bi trebalo biti poznato rješenje ovog problema. Tomas ističe da bi računi za siječanj trebali biti do 30 posto manji od onih u prosincu, iako je i to podložno promjenama, ovisno o tome što će biti dogovoreno.

Ipak, građane od 1. travnja očekuje nešto drugo. "To ovisi i o aktivnostima Vlade, i to je regulirana djelatnost. Što se tiče količina njih imamo, što se tiče cijena, one će rasti zbog rasta cijena, ali ne u značajnoj mjeri kao kod poduzetnika", rekao je direktor Plinare i dodao da je prognozirano 70-postotno poskupljenje "moguće" i da je riječ o "realnom povećanju" cijena.

"Ja se nadam da to neće potrajati, ali vidjet ćemo što će se događati. Nitko to nije mogao očekivati, to je nešto što će se definitivno mijenjati u budućnosti", poručio je direktor Tomas dodavši da bi građanima preporučio korištenje plina, bez obzira na poskupljenja.