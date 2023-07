Iz Ureda predsjednika Republike Hrvatske poslano je danas priopćenje na temu dolaska Milorada Dodika u Hrvatsku.

"Predsjednik Vlade Andrej Plenković požalio se danas kako nije znao za dolazak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u Hrvatsku, točnije na Hvar, gdje je održao radni sastanak s predsjednikom Zoranom Milanovićem. Od njega očekivana, ali ipak bezobrazna manipulacija.

Najprije činjenice: Ured predsjednika Republike Hrvatske obavijestio je Ministarstvo unutarnjih poslova RH, odnosno nadležnu Upravu za granice MUP-a o dolasku gospodina Dodika. MUP je postupio po proceduri, osigurao i proveo graničnu kontrolu prilikom dolaska gospodina Dodika u Hrvatsku budući da je dolazio iz BiH koja nije članica Schengena. Dakle, sve je bilo po proceduri.

I onda Andrej Plenković kaže da on ne zna ono što zna MUP, ministarstvo koje potpuno kontrolira HDZ. To je zbilja uvreda zdravog razuma jer Andrej Plenković je privatizirao i sebi podredio skoro sve državne institucije, čemu svjedočimo svakodnevno. Vjerovati da MUP nije obavijestio Andreja Plenkovića o dolasku Milorada Dodika u situaciji kad je ta informacija odmah došla čak i do dijela medija - koji su spremi s kamerom čekali na Hvaru - zbilja može samo netko naivan i neupućen u model njegovog vladanja. Model koji su zadnji na svojoj koži osjetili pravosudni službenici i namještenici koje je Andrej Plenković bahato iscrpljivao i odbijao samo zato kako bi svima pokazao tko je taj koji odlučuje o svemu", navodi ne u priopćenju.

Podsjetimo, premijer je danas rekao kako nije znao da Milorad Dodik dolazi na Hvar u posjet predsjedniku Republike.

"To je jedna vrlo neobična situacija. Nemam utjecaj na to koga predsjednik poziva u Hrvatsku, ima punu slobodu i pravo da to radi. Ovdje se radi više o tehnologiji tog putovanja", komentirao je Plenković Dodikov dolazak helikopterom na Hvar na radni sastanak s Milanovićem.