PLENKOVIĆU SE OVO SIGURNO NEĆE SVIDJETI: Hrvati imaju više povjerenja u institucije EU-a nego u njegovu Vladu

Hrvatski su građani svoju Vladu ocijenili s 2,9, dok su vodstvu Europske unije dali ocjenu 4,2

Hrvatski građani više vjeruju institucijama Europske unije nego domaćoj Vladi, pokazalo je istraživanje Eurofounda iz Dublina, vodeće europske nevladine organizacije za istraživanje tržišta rada i kvalitete života, piše danas Večernji list.

Na ljestvici od jedan do deset hrvatski su građani svoju Vladu ocijenili s 2,9, dok su vodstvu Europske unije dali ocjenu 4,2. Na početku epidemije u travnju ekipa Andreja Plenkovića ocijenjena je četvorkom, ali do srpnja to se povjerenje izgubilo.

Dnevnik podsjeća da je u tom razdoblju HDZ potvrdio mandat, a Andrej Plenković osvojio znatan broj glasova.

Poljska vlada još lošije prošla

Lošije od hrvatske Vlade u istraživanju Eurofounda prošla je jedino vladajuća ekipa u Poljskoj, koju su njihovi građani ocijenili s 2,4. Na začelju su još Bugari, Mađari, Slovenci, Rumunji, Česi i Belgijci, dok najveće povjerenje u poteze nacionalnih vlasti imaju Skandinavci, Nijemci, Irci, Portugalci i Austrijanci!

Povjerenje u vodstvo bilo je samo jedna od tema istraživanja kvalitete života i tržišta rada provedenog među gotovo 90 tisuća ispitanika u zemljama članicama EU.

Mladi, žene te nezaposleni apsolutni su gubitnici koronakrize u svim članicama Europske unije. Mnoge su zemlje uložile znatna sredstva da bi sačuvale zaposlenost, no taj novac očito nije sačuvao najranjiviju populaciju, donosi Večernji list.