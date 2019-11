PLENKOVIĆU JE DOSTA: ‘Vlada više neće plaćati vrijeme u štrajku; Ni tajnica se ne sjeća da je u nečijem mandatu plaća toliko rasla’

‘Poruka još jednom, plaća se povećava, kazali smo, svjesni smo da ima nepravednosti i nelogičnosti uredbi o koeficijentima, treba to riješiti’

U svom uvodnom govoru na današnjoj sjednici Vlade premijer Andrej Plenković kazao je da je Vlada dala sve od sebe da se štrajk u školama okonča, piše N1. K tome, dodao je da je da je plaća povećana za 18,3 posto, što je iznos koji ne pamti čak ni tajnica Vlade.

“Mi smo nastojeći voditi našu politiku na tragu povećanja životnog standarda ljudi u Hrvatskoj predložili da se opet kroz temeljni kolektivni ugovor, koji je za nas glavna velika autocesta metodološki gledano, za povećanje plaća, ona nam je glavni put, predložili pa i predvidjeli u proračunu, napravivši politički korak nazad, odustavši od smanjenja stope PDV-a za jedan postotni bod i time osigurali sredstva koja dajemo na plaće u državnom i javnom sektoru za još 6,12 posto”, rekao je Plenković.

‘Plaća se podiže bez da se zadužujemo’

Premijer tvrdi da će tu plaću imati svi ljudi u obrazovanju i znanosti. Plenković bi htio da se to u javnosti prepozna i da to prepoznaju sindikati i da prepoznaju da je to “konzistentna i dobronamjerna politika u okviru uravnoteženog proračuna”. Naglasio je da se plaća podiže bez zaduživanja ili da se radi deficit.

“Mi smo svjesni da sustav koeficijenata koji postoje u Vladinoj odredbi, o koeficijentima se ne pregovara kroz kolektivno pregovaranje. To je prerogativ Vlade. Granski kolektivni ugovor je ona cesta gdje se rješavaju razni dodaci i na temelju tih dodataka na granskim kolektivnim ugovorima mnogi imaju bitne dodatke na plaću. Mi smo jučer predložili sindikatima iz sustava obrazovanja odmah potpisivanje dodatka na granski kolektivni ugovor u iznosu od 2 posto u slučaju da ova cjelovita analizia uredbe o koeficijentima ne bude napravljena i ne napravi se novi pogled na različita radna mjesta u razlitčim sustavima. To znači da bi povećanje u tom sektoru bilo ne 18, nego više od 20 posto”, rekao je premijer Plenković.

Plenković je kazao da nakon 15. studenog Vlada neće plaćati vrijeme u štrajku jer “to nema smisla”. Premijer je ustvrdio da je ta odluka nakon razmatranja, razgovora i dijaloga koji se odvija u nekoliko formata vrlo razumna i racionalna te da je dio apela da se sagleda sve što je na stolu. Premijer je naveo da je netko tko je imao radno mjesto kao nastavnik, učitelj, odgajatelj imao plaću od 7.813 kuna kada je je njegova Vlada došla na vlast. Rekao je da “kada se dogodi ovaj 2+2+2 imat će 2020. godine 9.475 kuna neto”. Naglasio je da to znači da će u mandatu njegove Vlade povećanje biti u iznosu od 1.662 kune.

Plaća na nešto nižoj razini te na istom radnom mjestu, no n a razini mentora u rujnu 2016. iznosila je 7.210 kuna neto, a 2020. godine iznosit će 8.656 kuna, što je povećanje od 1.446 kuna. Plaća učitelja, odgajatelja i nastavnika u rujnu 2016. bila je 6.359 kuna neto, a na kraju iduće godine iznosit će 7.660 kuna neto, što znači povećanje od 1.301 kunu, kazao je premijer.

“To je sve u mandatu naše Vlade i to su činjenice koje treba znati. Prema tome, poruka još jednom, plaća se povećava, kazali smo, svjesni smo da ima nepravednosti i nelogičnosti uredbi o koeficijentima, treba to riješiti”, rekao je Plenković te dodao da će angažirati vanjsku instituciju kako bi se posao obavio bez pristranosti.

