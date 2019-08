PLENKOVIĆEVI IZBORI IZ NOĆNE MORE: Kolinda ga napada, on mora šutjeti; poznati analitičar: ‘Najbolje bi bilo da ona odustane’

Puhovski napominje kako Plenković jednostavno nema druge već da odobrava predsjedničine postupke

Aktualna predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović, iako je javno kritizirala HDZ-ovu vladu, neupitno je podržana od strane te stranke za još jedan mandat. To je naglasio i sam Andrej Plenković, čak i nakon intervjuu predsjednice za krajnje desni “Hrvatski tjednik”, čini se kako je situacija daleko od idealne.

“Plenković nema druge mogućnosti osim da podržava njenu kandidaturu. On visi u stranci jer je relativno izgubio europske izbore. I još jedan sličan neuspjeh bi bio nešto nakon čega se možda ne bi ni mogao kandidirati za predsjednika HDZ-a na unutarstranačkim izborima koji će se održati u proljeće sljedeće godine. A taj bi neuspjeh bio da Kolinda kao njegova kandidatkinja ne bude izabrana.”, kazao je za Novi List profesor Žarko Puhovski.

Nema izbora

On napominje kako Plenković jednostavno nema druge već da odobrava predsjedničine postupke ili da se nada kako će Kolindu Grabar Kitarović Miroslav Škoro i Zoran Milanović toliko napadati da je otjeraju bliže HDZ-u.

“Može se samo nadati da će oni odraditi za njega kod Kolinde jer on sam to ne može. Što je ipak vjerojatnija opcija od toga da bi ona sama mogla odustati.

Ona se može blokirati od neke vrste nelagode i straha koje pokazuje u zadnje vrijeme pa onda odlučiti da se ne kandidira. I to bi sigurno bila idealna situacija za Plenkovića. On bi morao izaći s kandidatom iz nužde za čiji eventualni neuspjeh ne bi bio odgovoran, a ako bi uspio, to bi onda bila Plenkovićeve pobjeda”, zaključio je Puhovski.

