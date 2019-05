PLENKOVIĆEVI HVALOSPJEVI: ‘Nema većih suverenista od članova HDZ-a’

Plenković se osvrnuo i na izbore za Europski parlament

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković je u utorak navečer na predizbornom skupu na splitskom Peristilu ispred katedrale svetog Duje poručio kako su članovi HDZ-a najveći suverenisti.

“Danas postoje političke snage koje se trude uloviti pozornost hrvatskih birača, čak su prije godinu ili godinu i pol dana otkrili u rječniku postojanje riječi suverenizam. To je jako dobro i mi to pozdravljamo, ali isto tako podsjećamo da je predsjednik Tuđman, HDZ i hrvatski narod plebiscitarno hrvatsku suverenost ostvario 1990., 1991., 1992., i u Domovinskom ratu. To je postignuće HDZ-a i nema većih suverenista od članova HDZ-a “, istaknuo je Plenković.

On je naglasio kako su sadašnju Europu stvorili oni demokršćanski političari koji su držali do kršćanskih vrijednosti.

“Ovdje na povijesnom Peristilu pred katedralom Svetog Duje imamo osjećaj kršćanskih vrijednosti i naših kršćanskih korijena. To je važno jer su upravo Europu ovakva kakva je danas učinili najvećim mirovnim i razvojnim projektom demokršćanski političari iz obitelji Europske pučke stranke (EPP) 50-ih godina prošlog stoljeća. Cijenimo to, jer oni koji žele uzeti naše glasove to ne znaju i ni osjećaju,” kazao je Plenković.

Očekuje uvjerljivu pobjedu

Po njegovim riječima na izborima za Europski parlament nude se i oni koji bi razmontirali europski projekt i koji misle da će netko drugi izgraditi Pelješki most, ceste, željeznice, obnoviti zračne luke, izgraditi LNG terminal i jačati širokopojasni internet.

“Neće! Gradit će samo oni kandidati i kandidatkinje koji znaju što su i koji znaju što je Europa i europske institucije, i koji znaju u okviru tih institucija zastupati hrvatske nacionalne interese, a to su HDZ-ovi kandidati”, poručio je Plenković.

On je istaknuo kako su izbori za Europski parlament 26. svibnja prilika da HDZ potvrdi ono što u nogometu rade igrači s brojem 9, a to znači da daju golove. “Naša lista broj 9 pobijedit će uvjerljivo”, dodao je.

Nitko nije ništa učinio

Plenković je pozvao da se ne bacaju glasovi onima koji ne znaju s kim bi se i kako družili i približili u Europskom parlamentu.

“Onaj tko tri dana pred izbore ne zna kome pripada, taj tamo nema što raditi. I zato ne vjerujte demagozima, izolacionistima, egoistima i onima koji protestiraju jer ništa konkretno ni konstruktivno za Hrvatsku ne mogu, ne znaju i neće napravit,” istaknuo je Plenković.

On je također rekao kako je važno spominjati vrijednosti Domovinskog rata, te HDZ-ove Vlade.

“Hrvatske vlade i Hrvatski sabor predvođeni HDZ-om ostvarili su strateške nacionalne zadaće – članstvo u NATO-u i EU, za razliku od onih koji vam se danas nude na ovim izborima koji nisu ni malim prstom mrdnuli niti za jedan od tih procesa, niti su postojali i ne znaju kako je to bilo teško. HDZ je predvodio Hrvatsku u svim strateškim pobjedama, tako će biti i ubuduće,” poručio je Plenković.

Riječ eurokandidata

Nositelj HDZ-ove liste Karlo Ressler je kazao kako ne treba nasjedati na one koji nude besperspektivnost. Kandidatkinja HDZ-a Željana Zovko se osvrnula na situaciju u BiH rekavši da se “budi s Herceg Bosnom ma koliko to nekomu smetalo, jer tamo gdje je bila Herceg Bosna ostali su Hrvati u BiH.”

Ministar obrane Damir Krstičević je istaknuo kako će ovi izbori za Europski parlament biti izbori između onih koji provode razvojne projekte i onih koji nude neznanje i lažna obećanja.

“Na ovim izborima biramo između onih koji poštuju našu povijest i onih koji povijest skrivaju, a mi se naše prošlosti i povijesti ne sramimo,” poručio je Krstičević.