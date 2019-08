PLENKOVIĆEVA VLADA DAJE HRVATIMA U BIH 25,8 MILIJUNA VAŠIH KUNA: Od toga će čak 7 milijuna dobiti crkva

Prije odlaska na godišnji odmor, članovi Vlade donijeli su ‘Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu’, a riječ je od 25,8 milijuna kuna od čega će skoro četvrtinu dobiti tamošnja Katolička crkva

Prije nego što su prošloga tjedna otišli na godišnji odmor, članovi Vlade izglasali su odluku kojom široke ruke daju Hrvatima u Bosni i Hercegovini 25,8 milijuna kuna. Službeno, usvojeni dokument zove se “Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu”, a njime se HDZ danas pohvalio i na Twitteru.

“Kontinuirana pomoć naše Vlade Hrvatima u BiH – novih 25,8 milijuna kuna za bolnice, vrtiće, škole, sportske dvorane, franjevačke samostane, studentske domove, dječja igrališta…”, tvitnuli su hadezeovci te uz objavu zakačili i fotografiju na kojoj su premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković i Zvonko Milas koji je na čelu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. To je tijelo zaduženo za provedbu odluke, odnosno raspodjelu sredstava.

Vlada RH izdašna prema Katoličkoj crkvi u BiH

U Odluci (koju možete preuzeti i pogledati OVDJE) stoji da je za programe i projekte iz područja kulture dodijeljeno 6,82 milijuna kuna, za obrazovanje i znanost 6,29 milijuna kuna, za zdravstvo 6,12 milijuna, a za projekte s ostalih područja 6,57 milijuna kuna. No zanimljivo je da, kako piše Index, većinu novca za kulturne programe i projekte zapravo dobiva Katolička crkva.

Tako će Mostarsko-duvanjska biskupija dobiti 400.000 kuna, franjevački samostan u Tuzli 450.000, franjevci u Ljubuškom i Tolisi 700.000 kuna, a franjevački samostan Plehan 500.000 kuna. To je sveukupno dva milijuna kuna. Ali, to nije sve. Katoličku crkva u BiH, piše dalje Index, Vlada RH financira i preko programa i projekata u kulturi – od ukupno 34 financirana, za 16 projekata primatelji novca iz hrvatskog državnog proračuna su razne crkvene ustanove. One će na taj način dobiti skoro 4 milijuna kuna od ukupno 6,8 milijuna kuna koje država Hrvatska daje Hrvatima u BiH pod egidom kulture.

Ali, ni to nije sve. Katolička crkva u BiH iz proračuna RH dobila je novac za pet od ukupno 17 projekata iz područja znanosti, odnosno 1,3 milijuna od ukupno 6,3 milijuna za ovo područje. Za programe iz zdravstva, od ukupno namijenjenih 6,1 milijun kuna Crkva će također dobiti 1,55 milijuna. I u ostalim programima dobiva 360.000 kuna od sveukupno 6,5 milijuna.

400.000 za ‘propagandni stroj Dragana Čovića’

Kada se sve podvuče i zbroji, od 25,8 milijuna koje će Vlada RH dati iz državnog proračuna Hrvatima u BiH, tamošnja Katolička crkva dobit će oko 7,2 milijuna kuna.

Index piše kako možda najskandaloznije u odluci Plenkovićeve Vlade nisu dodjele milijuna kuna Katoličkoj crkvi u BiH nego odluka da se s 450.000 kuna financira obnovu i opremanje Hrvatske radiotelevizije Herceg Bosne sa sjedištem u Mostaru jer je posve izvjesno da će ta televizija funkcionirati kao “propagandni stroj Dragana Čovića, HDZ BiH i Katoličke crkve”, čime de facto Vlada na čelu s HDZ-om sufinancira stranačku televiziju svoje sestrinske stranke u susjednoj državi. Skandalozan je, piše Index, i naziv te televizije u kojem se spominje od Haškog suda, kao udruženi zločinački pothvat, osuđena Herceg Bosna.

