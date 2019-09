PLENKOVIĆEVA VEĆINA SE LAGANO TRESE ZBOG IZJAVE O NDH: Uključio se i Branimir Glavaš: ‘Vrijeme je da se Pupovac konačno makne’

Branimir Glavaš smatra da bi politiku SDSS-a trebali krojiti mlađi članovi stranke i pita se zašto Pupovac stavlja znak jednakosti između Hrvatske i NDH

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac i premijer Andrej Plenković nalaze se pod sve većim pritiskom zbog spornoga Pupovčeva intervjua u kojem je Hrvatsku usporedio s NDH. HVIDRA prijeti hlađenjem odnosa s HDZ-om ako SDSS ostane u vladajućoj koaliciji, reagirali su biskupi i sama Vlada, a predsjednik HSLS-a Darinko Kosor jučer je najavio da će napustiti koaliciju ako se Pupovac ne odrekne te izjave.

BISKUPI KOMENTIRALI PUPOVČEV INTERVJU: ‘To nije istina. Njegove izjave unose nemir među hrvatske građane i šire nepovjerenje’

HVIDRIN ULTIMATUM PUPOVCU I PLENKOVIĆU: ‘Ili Pupovčeva isprika ili raskid koalicije HDZ-a i SDSS-a!’

Novi sastanak

Očekuje se novi koalicijski sastanak, na kojem bi Pupovac trebao izvijestiti partnere o stavovima SDSS-a, u skladu sa zaključkom Predsjedništva stranke, a Kosor, pak, zatražiti njegovo objašnjenje sporne izjave.

“To što je Pupovac Hrvatsku, a onda i Vladu i parlamentarnu većinu kojoj pripada usporedio s NDH, bilo je apsolutno pogrešno. Na prvom koalicijskom sastanku on mora nama partnerima, a onda i hrvatskoj javnosti, pojasniti je li to stvarno mislio. Ako stvarno to misli, što ja još ne znam, jer nisam to čuo od njega, onda mi ne možemo više biti partneri, to je mišljenje HSLS-a. NDH je bila zločinačka država i ako netko nas optužuje da smo Vlada u takvoj državi, s takvima ne možemo biti u koaliciji”, izjavio je Kosor u razgovoru za N1.

PUPOVAC OŠTAR U INTERVJUU ZA RADIOSARAJEVO: ‘Hrvatska je crna ovca i faktor nestabilnosti u regiji, ovdje se rehabilitira ustaštvo’

VLADA JE REAGIRALA NA PUPOVČEV INTERVJU: ‘Usporedba suvremene Hrvatske s NDH je neprimjerena i nedopustiva’

HDSSB traži ispriku

U cijeli se slučaj uključio i predsjednik HDSSB-a, Branimir Glavaš koji s Kosorom dijeli saborski klub, javlja Novi List i piše kako i on smatra da je Pupovac dužan objasniti svoj istup te dodaje da mu SDSS ne smeta kao koalicijski partner.

“Mi smo također zatražili Pupovčevu ispriku, a nje još nema. Očekujem stoga da se o tome raspravlja na koalicijskom sastanku i da nam Pupovac, ako dođe, kaže zašto stavlja znak jednakosti između Hrvatske i NDH. Nemam ništa protiv te stranke. Ali, vrijeme je da se Pupovac konačno makne iz politike i da mlađi članovi SDSS-a kreiraju stranačku politiku”, ocjenjuje Glavaš.

SDSS ODRŽAO KONFERENCIJU ZA MEDIJE: Kažu da će ‘još jednom razgovarati pa odlučiti izlaze li iz koalicije’; pitanja novinara nisu dopustili