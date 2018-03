PLENKOVIĆEVA KOALICIJA JE UZDRMANA? Čačić udario po HNS-u: ‘Ovo je bezobrazluk koji ne želimo više tolerirati’; Vrdoljak se na sve samo glasno nasmijao

Ivan Vrdoljak se samo glasno nasmijao i dodao da je to njegov komentar

Premijer Andrej Plenković sastao se u ponedjeljak u 13 sati s čelnicima stranaka vladajuće koalicije, a radi se o redovitom sastanku o aktualnim temama koji se održava svaka dva tjedna.

Čačić napao HNS prije sastanka

Radimir Čačić izjavio je uoči sastanka kako postoje problemi u Varaždinskoj županiji oko realizacije dogovora između Vlade i Reformista, u sklopu njihove programske suradnje.

“Imamo ozbiljnih problema s Vladom. Obećanja i dogovori nisu realizirani oko ogromnog duga koji Vlada ima. Zasad je to krimen Štromar-Divjak koji opstruiraju povrat novca Varaždinskoj županiji, koji je gotovo 50 posto našeg izvornog proračuna. Radi se o ogromnim štetama, konkretno, sada su to već 33 milijuna kuna na osnovu sporazuma o javno-privatnom partnerstvu. Dakle, štete su ogromne i čine se namjerno i to je direktna opstrukcija Vlade. Sad je već toga dosta”, rekao je Čačić novinarima ispred Vlade.



“Sve ima svoje granice, a ovo je jedan bezobrazluk koji ne želimo više tolerirati”, dodao je.

Na pitanje hoće li na sastanku koalicijskih partnera biti govora o opozivu potpredsjednice Martine Dalić, Milorad Batinić (HNS) odgovorio je kako neće jer neće biti opoziva, dok je Veljko Kajtazi odgovorio kako romska nacionalna manjina ima operativni program koji se mora riješiti.

Vrdoljak mu uzvratio s vrlo malo riječi

Novinari su zatražili komentar Čačićeve izjave i predsjednika HNS-a Ivana Vrdoljaka, koji se samo glasno nasmijao i dodao da je to njegov komentar, piše Dnevnik.hr.