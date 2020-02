PLENKOVIĆEV STOŽER IZVUKAO ADUTA IZ PROŠLOSTI? Optužili Miru Kovača: ‘On se srami svojih stajališta’

Iz Kovačeva izbornog stožera, nazvanog Opcija za promjene, ranije danas su priopćili kako najavljeni kandidat za predsjednika HDZ-a Miro Kovač ‘nikad nije podržavao niti tražio ratifikaciju Istanbulske konvencije, kako to opetovano i neistinito pokušavaju prikazati Andrej Plenković i njegov izborni stožer’

Iz Stožera Andreja Plenkovića poručili su u srijedu glede izjave Mire Kovača, kako je jasno da se Kovač – sudjelujući na konferenciji za novinare prigodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 2014., na kojoj se poziva na hitnu ratifikaciju Istanbulske konvencije – opredijelio za ratifikaciju.

“Sudjelujući na tiskovnoj konferenciji 25. studenoga 2014. prigodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, na kojoj se poziva na hitnu ratifikaciju Istanbulske konvencije, jasno je svima da se Miro Kovač, tada kao međunarodni tajnik uime Predsjedništva HDZ-a – opredijelio za ratifikaciju te konvencije’, poručili su u srijedu iz Plenkovićeva Stožera za unutarstranačke izbore.

‘On se srami svojih stajališta’

“To bi bio jedinstven primjer konfuzije da sudjeluješ na konferenciji na temu s kojom se ne slažeš. Ako se Kovač nije slagao s ratifikacijom, mogao je tada iznijeti svoj stav, ali nije, i danas više nikoga ne može uvjeriti u suprotno. Ovakvi nevješti pokušaji izvlačenja pokazuju da se Kovač srami svojih stajališta oko Istanbulske konvencije. Jednako kao što je lagao i mijenjao stajališta oko Generalnog urbanističkog plana”, poručili su iz Stožera Andreja Plenkovića na ranije današnje Kovačeve izjave.

Usto, ističu iz Plenkovićeva Stožera, već je pomalo ridikulozno da Kovač ponavlja laži Zorana Milanovića o tome da je, navodno, Plenković bio kritičar Franje Tuđmana.

Prozvali ga zbog suradnje sa Sanaderom

“Kada Kovač već govori da je imao privilegije raditi u Uredu predsjednika Tuđmana, bilo bi dobro da se prisjeti privilegija radeći kao bliski suradnik bivšeg premijera Sanadera”, poručili su iz Stožera Andreja Plenkovića.

Ružnije riječi prema kolegama nego prema oporbi

Predsjednik Saborskog kluba zastupnika HDZ-a i kandidat za potpredsjednika stranke Branko Bačić u Dnevniku Nove TV se također osvrnuo na unutarstranački rat između Andreja Plenkovića i Mire Kovača. Smatra kako se ne radi o ratu, već o unutarstranačkim izborima, ali nije zadovoljan trzavicama, jer se time, smatra, radi šteta članovima i stranci. No, za ekipu okupljenu oko Mire Kovača smatra da su prešli granicu pristojnosti.

“Kleveta o velikom vođi, faraonu i Josipu Brozu ne da ne stoji nego je neprimjerena. Taj tim za promjene u prvih nekoliko sati kampanje uputio je ružnije i oštrije riječi prema nama, stranačkim prijateljima nego u tri i pol godine u Saboru prema bilo kojem oporbenom zastupniku koji je vrlo ružno govorio i o stranci i o vodstvu HDZ-a. Nisam čuo da su ni Kovač, ni Stier, ni Milijan ijednom reagirali, a bilo je momenata kad se vrlo ružno napadala stranka”, smatra Bačić.

‘I Tuđman bi ratificirao Istanbulsku konvenciju’

Osvrnuo se i na tvrdnje kako Kovač i Stier nisu zagovarali Istanbulsku konvenciju, zbog čega se povela žestoka rasprava između dva stožera. Gotovo je ponovio riječi Plenkovićeva stožera.

“Ne znam zbog čega Miro pokušava uljepšavati vlastitu prošlost. Ja mu to ne zamjeram, dapače, to je bio program HDZ-a, program Kolinde Grabar-Kitarović za njen prvi mandat. Da se nije slagao s tim bio bi se maknuo. Ako je morao, a nije se slagao s tim, to govori o njemu”, rekao je Bačić i začudio se što se Kovač i Stier ograđuju oko tog dokumenta te otkrio kako je Kovač na Skupštini Europskih pučana u Bruxellesu podržao preporuku za ubrzavanjem ratifikacije.

Osvrnuo se i na kritike da je Plenković navodno bio veliki kritičar Franje Tuđmana: “Apsolutno sam siguran da bi i Franjo Tuđman bio za ratifikaciju Istanbulske konvencije. Uopće oko toga ne dvojim.”