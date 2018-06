PLENKOVIĆEV HDZ? Izbor Lovre Kuščevića, čovjeka koji je do samog kraja branio Karamarka, jasno demonstrira što se zapravo događa

Za Davora Božinovića se znalo da pripada najužem krugu Andreja Plenkovića, ali izbor Lovre Kuščevića za novog političkog tajnika stranke pokazuje da strankom sve više upravlja – Milijan Brkić

Otprilike prije dvije godine, točno 7.6. 2016. novinari su se tiskali pred središnjicom HDZ-a. Afera Konzultantica bila je u zenitu, svi su se pitali tko će otići a tko ostati: hoće li pasti Tomislav Karamarko, ili Tihomir Orešković, hoće li se raspasti Vlada.

Tko je bio odabran među ministrima, među najbližim Karamarkovim suradnicima da kaže koju riječ novinarima naguranima pred ulazom u stranačke prostorije? Lovro Kuščević. Tada je bio ministar graditeljstva. Strastveno je izgovorio, a prenijele su sve televizije: “Odlazak Tomislava Karamarka iz Vlade nije prihvatljiv!” Naravno, nekoliko dana kasnije Karamarko je pao.

Kakve li koincidencije, upravo je Kuščević, sada ministar uprave u Vladi Andreja Plenkovića, uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a na kojoj su smijenjeni Davor Ivo Stier i Miro Kovač, htio uvodno reći nešto novinarima. Naravno, da bi Stier i Kovač mogli, morali biti smijenjeni. Živopisno obrazloženje zašto bi to tako trebalo biti izgovorio je pak Božidar Kalmenta, bivši ministar prometa, bivši gradonačelnik Zadra, jedan od najdugovječnijih HDZ-ovaca, ovjenčan s rekordno mnogo sumnji i optužnica i istražnih postupaka. Formalno umirovljenik i predsjednik HDZ-a u Zadarskoj županiji.

Novi HDZ?

Andrej Plenković, koji je najavljivao novi HDZ, čija je poruka upravo bila da će mijenjati HDZ da bi mijenjao Hrvatsku, zapravo je i slikovno i riječju pokazao da nastavlja kontinuitet “starog” HDZ-a, da je to taj isti HDZ, da bira za najbliže suradnike one koji su već bili najbliži suradnici onih koje je on tobože odbacio – jer su štetili HDZ-u.

Plenković je obrazložio da nema više povjerenja u Stiera i Kovača, te je na Stierovo mjesto, na mjesto glavnog političkog tajnika postavio Lovru Kuščevića, a na mjesto međunarodnog tajnika Davora Božinovića.

Za Božinovića se znalo još iz predizbornog vremena da pripada najužem Plenkovićevom krugu, no, nakon odlaska Martine Dalić bilo je sumnji da će taj odnos biti okrnjen – Božinović je naime bio i ostao veliki prijatelj Martine Dalić i nije odobravao metodu njezina “odlaska”, odnosno, svaljivanje svega i svačega iz afere Hotmail samo na njezina pleća.

Plenković Kuščeviću beskompromisno vjeruje?

Sada se međutim dogodila neobična kombinacija, da ministar unutarnjih poslova postane i međunarodni tajnik stranke. Očito nije bilo pogodnog i dovoljno povjerljivog kandidata među HDZ-ovcima koji se sada aktivno bave vanjskom politikom. No, Kuščević, strastveni zagovornik Tomislava Karamarka u trenucima kada su se već ptice na grani opraštale od njega, nesumnjivo je “novi” najbliži suradnik Andreja Plenkovića.

S obzirom da je Plenković osobno rekao da smjenjuje Stiera i Kovača jer se izgubilo povjerenje među njima, javnost bi trebala prihvatiti, dakle, da Plenković s Kuščevićem ima odnos beskompromisnog povjerenja.

Lovro Kuščević je već prvi dan obnašanja svoje nove funkcije izazvao veselje u hrvatskoj javnosti jer je objavio da se na sjednici Predsjedništva “analiziralo govore, aplauze i negodovanja” s posljednjeg sabora stranke te je odlučno odbio prihvatiti ocjenu Davora Ive Stiera da u stranci ima klijentelizma i da se protiv toga treba boriti.

Neobična izjava o pomlađivanju stranke

A izbor sebe i Davora Božinovića obrazložio je, između ostalog, i kao “pomlađivanje stranke”, zanemarivši da je on rođen 1975., a Stier 1976. Godinu rođenja Davora Božinovića ne treba niti spominjati.

Kuščević, čovjek koji je još 2012. bio predstavljen kao ministar u sjeni vlade u sjeni koju je kreirao tadašnji lider HDZ-a, Tomislav Karamarko, njegov dugogodišnji osobni prijatelj, po svemu sudeći bio je još veći prijatelj s Milijanom Brkićem. Upravo je zato on i preživio preslagivanje iz stare, Oreškovićeve i Karamarkove vlade u novu, Plenkovićevu. Doduše, ne više kao ministar graditeljstva nego kao ministar uprave.

Po struci pravnik, bio je u tri mandata načelnik općine Nerežišće na Braču i vijećnik u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije, a 2016. zabilježeno je da je 34. najbogatiji dužnosnik u Hrvatskoj. Kao ministar graditeljstva izazvao je zanimanje javnosti kada je okupljene novinare na press konferenciji pozdravio sa “Hvaljen Isus”, a tvrdio je da je to njegov uobičajeni pozdrav u svakoj prigodi, pa i pri telefonskim razgovorima.

Glasao za Istanbulsku i donio Lex šerif

Uvijek je isticao da je praktični vjernik, no nedavno, kada se u redovima HDZ-a dogodilo stanovito raslojavanje oko glasanja za Istanbulsku konvenciju, Kuščević je izjavio da je Konvenciju “proučio” i da će glasati za Konvenciju te da se takav stav ne kosi s njegovim katoličkim uvjerenjem.

Bio je dosta na udaru kritika zbog donošenja Lex Šerifa, ali i zbog petljanja oko Zakona o sprečavanju sukobu interesa. Zbog njegovih izjava u kojima nije baš znao precizirati kakvo je tijelo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, Dalija Orešković, bivša predsjednica Povjerenstva, jednostavno je zaključila: Ministar zna manje od studenata prava.

Kuščević je Brkićev čovjek

Poznavatelji unutarstranačkih odnosa kažu da je Kuščević zapravo čovjek Milijana Brkića i da su posve neutemeljene ocjene da je smjena Stiera i Kovača i izbor Kuščevića i Božinovića pokazatelj Plenkovićeva jačanja.

Prije bi se moglo reći da je Kuščević nova karika u obruču Milijana Brkića koji se sve snažnije steže oko Andreja Plenkovića. I novi pokazatelj da je Andrej Plenković posve odustao od svoje čuvene poruke: Mijenjam HDZ da bih mijenjao Hrvatsku.