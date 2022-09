Glasnogovornik Vlade Marko Milić gostovao je na N1 televiziji gdje je govorio je o nizu tema, a između ostalog i o najnovijoj aferi u Ini.

Milić je ponovio ono što iz Vlade govore danima, da će danas biti razriješeni hrvatski članovi Uprave i potvrđeni novi. Naveo je njihove odgovornosti, rekavši kako će “morati napraviti screening” kako bi mogli pripremiti teren za razgovore s mađarskom stranom oko promjene modela upravljanja Inom.

U jednom trenutku ga je voditelj upitao što Hrvatska može ako Mol ne pristane na promjenu modela upravljanja. Podsjetio ga je i da je Plenković tako na Božić 2016. obećao vraćanje Ine u hrvatske ruke što se nije dogodilo jer Mol nije pristao na cijenu dionica koju smo ponudili.

“To je drugo. Gledajte da je do nas, da je do Andreja Plenkovića, nikada se ne bi energetska kompanija takvog kalibra išla privatizirati”, kazao je Milić na to.

Za čestitati

Nastavio je objašnjavati kako danas vidimo što znači energetska kriza i što državi znači da se može osloniti na, primjerice, HEP. Govorio je o ulozi države u detektiranju afere u Ini. “Da je do Ine, pitanje je bi li se ova afera ikad otkrila. Da je do države, država ne samo da je otkrila svojim mehanizmima, i to treba čestitati”, počeo je Milić. Na to je voditelj rekao da je “prva, ako ćemo pošteno, reagirala privatna banka”.

“Apsolutno… U sustavu kakav je lanac uspostavljen… Takvih prijava i alarma da sustav može prepoznati takvu vrstu prevare da. Ali država… mi smo imali pune portale naslova: ‘opljačkana Ina, nestali novci, nestala milijarda, tko će odgovarat’. Novci nisu nestali, pljačka je spriječena, otuđena sredstva su blokirana, na sigurnom su, zahvaljujući i radu ureda za sprječavanje pranja novca pri ministarstvu financija”, pokušavao je objasniti.

“Oni neće dobiti otpremnine, ne vjerujem da imaju temelja za tužbe, Nadzorni odbor će sutra razriješiti članove Uprave i potvrditi nove koje je Vlada predložila. Ako je premijer zatražio odgovornost cijele Uprave, onda su hrvatski članovi Uprave trebali reagirati. To je pitanje morala, profesionalnog digniteta, zašto to nisu učinili, to je pitanje za njih. Vlada je reagirala”, rekao je Milić.

Osuđeni za korupciju

Što se tiče optužbi za korupciju, Milić kaže kako ne pristaju na kolektivnu krivnju. “Stranka je osuđena za korupciju zbog radnji pojedinaca, ne zbog kolektivne krađe. Kada se sve afere otkrivaju, naša je politika jasna, nema nedodirljivih, politika ove vlade je nulta tolerancija na korupciju, svaka nezakonita radnja ima ime i prezime”, dodao je.

Osvrnuo se i na suradnju s Plenkovićem. “Premijera poznajem jako dugo, surađujem s njim još otkad je bio zastupnik u Hrvatskom saboru nakon izbora 2011. pa smo imali suradnju dok je bio zastupnik u Europskom parlamentu, ja sam tada paralelno radio i studirao Pravni fakultet u Zagrebu, ali kasnije kad je postao predsjednik Vlade dobio sam njegov poziv da postanem glasnogovornik Vlade. Dugi niz godina ga poznajem, imamo jednu razinu povjerenja gdje si možemo sve reći iskreno, inače je on čovjek koji je uključiv, saslušat će druga mišljenje, kad vidi problem rješavat će ga na način da uključi sve dionike i da nitko ne ostane po strani”, rekao je Milić.