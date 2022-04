Predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetio je Sisačko-moslavačku županiju gdje su ga novinari pitali o rekonstrukciji Vlade. Na pitanje tko će od ministara koji su danas s njim biti i dalje u Vladi, kratko je kazao:'Vidjet ćete'.

"Zabavljam se s brojnim neistinama, šaranjima, dezinformacijama koje se pišu. Kad ja odlučim, tad će biti', rekao je Plenković.

Na pitanje razmišlja li Hrvatska o tome da krene u diplomatske akcije prema ruskim diplomatima i hoće li poduzeti neke poteze odgovorio je: 'Hoće'.

Upitan je i o imovini novog ministra Ivanu Paladini, Plenković je kazao: 'To je na njemu da tumači'. O situaciji u Splitu kazao je: 'Ne znam o čemu je Puljak govorio i kakva su priviđenja koja se njemu događaju'. Dodao je i da će se na užem kabinetu Vlade razgovarati o ukidanju maski.

"Danas ćemo čuti prijedloge, nakon toga ćemo sutra izvijestiti koje mjere, kada i u kojem roku poduzimamo. Omikron je zarazan, ali u smislu ugroze za zdravstvo su njegove posljedice manje ozbiljne", rekao je Plenković.

Paladina odgovarao na pitanja o supruzi na 'minimalcu'

Na pitanja novinara odgovarao je i ministar Paladina. Upitan je o zaposlenju svoje supruge uz plaću od 4000 kuna. "Moja supruga je zaposlena i prijavljena sve u skladu sa zakonskim okvirom i ne može nikako biti varanje države", rekao je Paladina.

"Poslovna zajednica i poduzetnici u sličnim situacijama u velikom dijelu se ponašaju isto. Ja sam u velikom dijelu svoje poslovne karijere plaćao iznimno visoke poreze i doprinose i nisam se na to žalio jer je to bilo po zakonu. Kažem da je ok plaćati poreze u skladu sa zakonom", rekao je Paladina.

O zemljištima u Slavoniji, ali i vlasništvu u Kuparima

Upitan je i kako je došao do zemljišta u Slavoniji. "Radi se o većem broju parcela. Nije kupljeno od IGH-a, preuzeto je od potraživanja iz obveznice IGH-a i putem javne dražbe koja je bila na tržištu. Sve što sam prijavio u imovinskoj kartici je rezultat mog poduzetničkog rada i privatnih ulaganja. Radio sam na tržištu i tržišnim osnovama", kazao je ministar.

Govorio je i o udjelu u vlasništvu u Kuparima. "Ne radi se o postupku prijenosa poslovnih udjela. Radi se o postupku istupanja iz društva, pokrenuo sam ga prije dvije godine i provodi se kao sudska parnica, nije završena i ne mogu utjecati na dinamiku suda", rekao je Paladina, dodavši da nije mogao prodati jer nije imao kupca. Vrijednost njegove imovine je oko 60 milijuna kuna. "Određeni dio tog iznosa je pretpostavka, procjena. Ono što sam ja upisao, ti iznosi se vide. Ja sam cijeli svoj život radio, zarađivao, poduzimao rizike, vidite iz mojih zaduženja da sam i puno riskirao i pokazalo se da sam dobro radio i dobro ulagao. Sve što sam radio, radio sam u privatnom sektoru, na tržištu i zakonitim osnovama", rekao je Paladina.