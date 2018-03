PLENKOVIĆA SU PITALI ŠTO AKO MU HRAST ZBOG ISTANBULSKE OKRENE LEĐA: ‘Neka malo smire loptu…’

Premijer Andrej Plenković u Brezici pokraj Brezničkog huma sudjeluje na sastanku Kluba zastupnika, a prije susreta dao je izjavu za medije. Novinari su ga pitali je li s partnerima raspravljao o Istanbulskoj konvenciji.

‘Što se tiče razgovora s parlamentarnom većinom, raspravili smo njihove inicijalne stavove o Istanbulskoj konvenciji i čini mi se da tu ima kod nekoliko političkih stranaka nekoliko rezervi, ali one su, čini mi se, istog ovog karaktera koji se u javnosti stalno plasira, o posljedicama rodne ideologije, a većina ostalih je za. Mislim da smo u situaciji da smo pod određenim pritiskom aktivizma, ali ono što je potrebno svima u hrvatskom društvu, a to sam rekao i članovima naših partnera, da govorimo o meritumu stvari, nasilju nad ženama, lošem fenomenu obiteljskog nasilja, da pokušamo do kraja precizno iščitati Konvenciju, njenu svrhu, i ja smatram da on u svojoj biti ne sadrži problematične dijeove i ustrajat ću da dokument pročitamo upravo onako kakav jest. Odgovorna smo zemlja, znamo gdje trebamo ići i gdje pripadamo’, rekao je Plenković, prenosi N1.

Premijer vjeruje da će one koji sumnjaju u Konvenciju uvjeriti u suprotno.

O institutu interpretativne izjave

‘Ako treba da određene stavove još dodatno pojasnimo, postoji institut interpretativne izjave, koji može omogućiti onima koji su skeptični, rezervirani, nepovjerljivi da otklone svoje sumnje. To je bit ovog dokumenta. Smatram da oko ovoga trebamo postići što šire suglasje i one koji ne vjeruju ili vide bilo što problematično u ovoj Konvenciji, uvjeriti u suprotno. Smatram da je ovo pitanje takvog karaktera da treba postići što širi konsenzus u političkom spektru u Hrvatskoj i to bi bilo dobro za bit teme i za tenzije koje su, po meni, bez ikakve dileme pretjerane’, rekao je.

Što ako ga HRAST otkanta?

Na upit što ako HRAST HDZ-u zbog ratifikacije okrene leđa, Plenković je rekao da se to ne bi trebalo dogoditi. ‘Ovo je prva takva situacija gdje vidimo da oni zauzimaju jedan drugi stav. Mislim da bi i oni, kad bi malo smirili loptu, ovo je njima korisna tema za populariziranje vlastite stranke i nekakvo kratkoročno nastojanje da se vidi ta diferencija specifika koju oni zagovaraju. Međutim, HDZ je stranka i narodnjačka i demokršćanska i ništa manje nisu demokršćanske ni brojne druge sestrinske stranke naše političke obitelji, u čijim su zemljamama parlamentarne većine i vlade usvajale ovu Konvenciju, predlagale njenu ratifikaciju, provode je, ništa im se loše ni dramatično nije dogodilo i budući da sam to sve proučio, da znam o čemu se radi, ne vidim zašto to ne bi mogli u Hrvatskoj pojasniti. Ono što ćemo učiniti, dodatno ćemo informirati javnost o sadržaju, jer čini mi se da je to u ovom trenutku potrebno zbog ozračja koje se stvorilo. Nije baš međunarodni ugovor akt za kojim naši građani u slobodno vrijeme posežu eto tako, u dokolici’, kazao je Plenković.

Ponovio je da nema straha.

‘HDZ je velika stranka, budimo skroz otvoreni, ako je problem rod, rodni identitet, ima toliko pravnih akata našeg pozitivnog zakonodavstva, koji sadrže taj pojam, da ih je teško sve popisati i staviti na karticu A4. Nema tu straha, HDZ je velika stranka, suočavala se s različtiim trenucima i o takvom strahu nitko ne treba niti razmišljati’, kazao je premijer.