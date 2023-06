Premijer Andrej Plenković u povodu Dana Bjelovarsko-bilogorske županije boravi u Bjelovaru. Komentirao je legitimnost izbora, popis stanovništva, rast BDP-a...

“Popis stanovništva nije baza koja se po zakonu koristi za izbore, već Registar birača koji postoji. Mi smo razmišljali napraviti ono što je Ustavni sud htio – da bude što je više moguće jednak broj birača koji bira jednak broj zastupnika. Upravo to je uspjelo", kazao je Plenković te dodao:

"Kad je riječ o zakonskom kriteriju, a to je pet posto, kad bismo ubacili i Popis stanovništa koji također nije pouzdan podatak (rađen je 2021., u vrijeme pandemije, imali smo sjajan odaziv jednog dijela koji su se sami popisivali)… Da bismo što veći broj sugrađana popisali, produljivali smo rok popisa jer su naši popisivači nailazili na poteškoće – neki nisu htjeli ni otvoriti vrata popisivačima. Bilo je krajeva gdje su ljudi odbijali biti pospisivači jer je naknada bila premala. Pitanje Registra birača pitanje je odgovornosti i birača i nadležnih tijela. Na sređivanju popisa birača radi se svaki dan, Malenica je to već govorio, ali dovoditi zbog toga u pitanje zakonitost izbora, to je deplasirano".

Istaknuo je i da je rast BDP-a sjajan, piše N1.

“Pozivitni efekti članstva u europodručju bit će sjajni pa očekujem i bolje procjene. Ostvarili smo proračunski suficit. Hrvatska danas ima najviše zaposlenih… Očekujem nastavak uzlaznih pokazatelja. Kao društvo i država pokazali smo otpornost i agilnost da idemo naprijed. Današnji dogovor sa sindikatima i povećanje plaća najslabije plaćenima u pravosuđu, nikad nismo imali takvo povećanje, u takvom opsegu. Nakon što se donese Zakon o plaćama želimo da ekonomski status građana bude viši.”

'Ne postoji prosjek'

Novinari su ga pitali i kad će hrvatski građani imati europske plaće.

“Ne postoji prosjek europske plaće. Kad gledate sve iskorake, Hrvatska još uvijek lovi korak s razvijenim članicama EU-a koje nisu bile žrtva agresije niti izgubile cijele devedesete.”

Osvrnuo se i na dogovor sa sindikatima.

“Nema razlike između tajnice i daktilografa ili drugog službenika u pravosudnom tijelu ili ministarstvu. Za isti posao treba dobiti približno istu plaću, to je cilj. Dogovor je univerzalan. Da nije bilo rata u Ukrajini, ne bi bilo rasta cijena kakav smo imali.”

O poplavama koje su posljednjih dana pogodile neke hrvatske krajeve je kazao:

“Klimatske promjene su važne. Jučer smo imali Vijeće za digitalnu transformaciju. Onaj tko ne ulovi korak s digitalizacijom neće biti globalno konkurentan. Mi smo povećali broj zaposlenih u ICT sektoru. Drugo je demografska revitalizacija, dovršava se sve oko demografske strategije na nacionalnoj razini, to nam je najveći problem. Moramo mijenjati atmosferu u durštvu oko toga i staviti obitelj kao ključ. Treći proces je održivi razvoj koji ima i klimatske promjene, energetsku sigurnost… S te strane sve oko vremenskih nepogoda je globalni trend”.