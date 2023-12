Sjednica Predsjedništva HDZ-a i sjednica Nacionalnog odbora HDZ-a održane su u zagrebačkom hotelu Westin, a po završetku sjednica predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković obratio se novinarima.

Premijer je otkrio kako je u stranci predstavljen kandidat za novog ministra gospodarstva, Damir Habijan, i da je dobio podršku svih tijela te da idu na izglasavanje u Sabor.

“Sutra idemo u Viroviticu na sastanak Vlade sa županima, u četvrtak smo na Banovini da vidimo kako ide obnova zgrada i kuća, a u petak je sastanak vijeća za demografsku revitalizaciju i predstavljanje strategije”, otkrio je Plenković o ovotjednim aktivnostima.

'Bezvezni argument'

Nahvalio je zatim novog budućeg ministra gospodarstva: “Ne može mu biti mana to da je pravnik, ne znam tko to potencira. ne mora uvijek to biti čovjek s profesijom iz nadležnosti tog ministarstva. On ima iskustva i došao je tu poziciju da može preuzeti takvu dužnost. To su komentari kao i o broju ministra. Dakle, kruži po internetu argument od 30 ministara, a Macron promijenio 67 ministara, a on je kraće na vlasti nego ja. Ispada da su svi otišli zbog problema, ali samo ih je dvoje otišlo zbog sumnje u nezakonita dijela. Samo dvoje, od 30.”

“Argument je potpuno bezvezan i ne drži vodu nikako. Kao i da postoji navodna anketa HDZ-a o broju mandata. Onaj tko ništa ne zna i ne prati te ne vidi dalje od Bregane može koristiti taj argument. Zašto bi Francuzi bili dobri, a mi grozni. Imate u Francuskoj ministre koji su pod istragom, ali su i dalje ministri”, dodao je.

O potopljenoj aferi Mreža kaže da je to namjerno rekao: “Niste me pitali tada pa sam namjerno vratio temu. To je afera Mosta, imate dokaze u porukama gdje jedan zastupnik Mosta kaže – poštedi ovoga, nema veze mi ćemo usmjeriti na Plenkija. Most to selektira i preusmjerava, a vi to prenosite kao istinu. Velika, teška afera oporba i onda koriste te informacija da ruše Vladu, našu! Afera je oporbena.”

Na pitanje zašto je onda smijenio svog ministra kaže da je zato što je izabrao savjetnika koji je radio protiv Vlade. “A što bih trebao, nagraditi ga?”, zapitao se.

“Što biste vi sad htjeli? Da Vlada koja izglasa proračun da bdije nad svakim računom koji izlazi. Vlada takva plaćanja ne odobrava. Ja ne vidim te hvalospjeve na račun mene i Vlade, koje su to medijske kuće koje sedam godina sustavno hvale Vladu? Ako ih nađete ja ću reći da ste vi super. Dapače, svi se trude koliko su kritizirali Vladu. To je jedna izmišljotina dijela oporbe”, rekao je Plenković.

Nahvalio je dijela svoje Vlade i napomenuo na ljude koji “odu u inozemstvo pa se onda prosvijetle i vide da ovdje nije tako loše”.

Komentirao je i izbore u Srbiji. “Rezultati u Srbiji su odraz realnosti. Meni je žao što DSHV nije obranio svoj mandat jer smo mi dali podršku Tomislavu Žigmanovu, to je loše. Za nas to znači da trebao razgovarati sa Srbijom o problemu starom 20 godina, a to je da Hrvati imaju zajamčen mandat. Mi nastavljamo voditi dijalog i rješavati sva pitanja”, dodao je.