Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti ovog utorka, govoreći o pet krugova povećanja plaća zaposlenika u javnim i državnim službama, uslijed pregovora koji se odvijaju između Sindikata i Vlade.

Na početku obraćanja Plenković je rekao kako se iz Izraela dosad vratilo 69 Hrvata, a danas se očekuje povratak još 100 njih. Prema njegovim riječima, nema podataka da je itko od hrvatskih državljana ugrožen ili ozlijeđen u sukobima Hamasa i Izraela, prenosi N1.

Razgovori sa sindikatima

Proračun se povećava na 29,3 milijarde eura, a glavni razlog za rebalans su sredstva potrebna za obnovu od potresa i pakete pomoći građanima, kao i plaće. Rebalans će na Vladi biti u četvrtak. Plenković kaže kako je razgovarano sa sindikatima i da su razgovori bili dobri i konstruktivni.

“Siguran sam da ćemo postići dogovor oko rasta osnovice plaća i da ćemo to učiniti u sljedećim tjednima uz dobru volju Vlade i sindikata. Vjerujem da ćemo se dogovoriti i oko povećanja iznosa božićnice”, kaže i najavljuje da se u drugo čitanje šalje zakon o plaćama državnih i javnih službenika. Također, najavio je i da će od 1. siječnja će na snazi biti i paket zakona koji se odnosi na poreznu reformu koji će također dovesti do povećanja plaća.

Zakon o izbornim jedinicama

Na koaliciji je raspravljena i informacija o Zakonu o izbornim jedinicama. Stavovi koalicijskih partnera su jednaki onima koje je premijer komunicirao proteklih dana, kaže on. Rekao je kako je Vlada koju je vodio Zoran Milanović čak 15 puta imala precizno naveden datum u kojemu zakon stupa na snagu pa su i Josipović i Grabar Kitarović te zakone potpisivali na vrijeme, a isto se dogodilo i kad je Vladu vodio Tihomir Orešković, a i za vrijeme Plenkovićeve vlade.

I Milanović je potpisao takav zakon jednom prilikom: “To dokazuje zakonodavnu praksu i to nije ništa neuobičajeno”, zaključuje Plenković.

“To što je on učinio je čista obijest. Vlada će opet predložiti zakon, Sabor će ga usvojiti, on potpisati i onda će on stupiti na snagu kao što je i trebao…”, govori Plenković.

“Svi smo u koaliciji osupnuti komentarima. Jedan ugledni komentator je napisao “neka je”, kao da je to nešto dobro i pametno. To je zlonamjerno, kreira kulturu opstrukcije i sprečavanja Sabora… Ustav kaže osam dana, ne kaže osmi dan. To je nova praksa s kojom se susrećemo, to ističem da ne bi sigurno u javnosti prevladala linija ‘to je ok, ostavili su mu malo dana’. Ne nisu, ostavili su mu dovoljno dana”, kaže Plenković.

Gospođa Plenković

Plenković se osvrnuo i na napise Nacionala o njegovoj supruzi. Kaže kako su vrlo diskretni u javnom životu i da je teško naći nekog diskretnijeg te da to rade namjerno.

“Stotine stranica stoje u nekom spisu i predmetu i taj spis onda cirkulira među policijom, DORH-om, sucima, okrivljenicima, odvjetnicima, vještacima… Ti ljudi onda, koji su temeljem sposobnosti države došli u situaciju da posjeduju transkripte iz tajnih praćenja, to kasnije doturaju medijima, tako da taj mali iz konteksta izvađeni tračeraj postane naslovnica s ciljem stvaranja političke štete", kazao je premijer.

POGLEDAJTE VIDEO: BORKO I PREMIJERI Plenković, Grbin, Raspudić, Penava, Karamarko. Tko želi biti hrvatski premijer?

"Nitko nije kontaktirao te osobe koje su tako komunicirale, nitko nije kontaktirao ni mene ni moju suprugu. Neprofesionalizam kakav se može na najvišu stepenicu napraviti. Šteta samo meni, laž do laži. Ja ne želim društvo u kojem su ovakve stvari stalna praksa, laž do laži, manipulacija do manipulacije, i zato je itekako ispravno ići u promjene Kaznenog zakona. Meni je to marketing, supruga mi super izgleda na toj slici, ja sam bio puno mršaviji, a sve što piše unutra je zlonamjerno", govori Plenković dodajući kako je to klasični primjer manipulacije dokumentima u spisu i njihovog javnog zlorabljenja", govori.

“Eklatantan primjer onog što je postalo normalno u hrvatskom društvu. To je samo mala štetica ili mali marketing. Nerado se na to osvrćem, ali ne želim to prešutjeti iz respekta prema svojoj supruzi, obitelji i gospođi koja je tu završila ni kriva ni dužna. Sramota”, kaže premijer.

HEP i tužba

Na pitanje o tužbi HEP-a protiv mostovca Zvonimira Troskota, kaže kako nije uopće vidio tu vijest: “Ne znam, kad vidim tu informaciju ću komentirati”.

Nije vidio ni informaciju o kazni Frani Barbariću zbog nelegalne gradnje.

Osvrnuo se i na izjavu predsjednika Republike da bi i neki drugi mogli govoriti o Kosovu poput njega. Plenković kaže da ima tko govori i misli u ime Hrvatske o bitnim temama koje se tiču sigurnosti u regiji.

Na ponovljena pitanja o HEP-u i Frani Barbariću, Plenković kaže kako se dio potpore paketa mjera odnosi upravo na HEP, koji je bio bitan alat u krizi te da su zahvaljujući Vladi građani plaćali i plaćaju manje cijene naftnih derivata, plina i struje. “Puno plaćate manje, plaćate račune manje zahvaljujući odlukama vlade. Dokapitalizacija HEP-a se rješava kroz makrookvir proračuna, a on se ne puni samo novcem poreznih obveznika nego i na druge načine”, zaključuje premijer.